Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo

O anúncio de um cessar-fogo entre Estados Unidos, Israel e Irã trouxe alívio imediato aos mercados, sobretudo porque reduziu, ao menos temporariamente, o risco de uma escalada militar ainda mais ampla no Oriente Médio. Ainda assim, seria um erro interpretar esse movimento como sinônimo de normalização.

O que existe hoje é uma trégua curta, frágil e cercada por versões divergentes sobre o que realmente foi negociado. Autoridades dos envolvidos têm apresentado leituras distintas do acordo, enquanto episódios de violência e ameaças paralelas continuam sendo reportados, o que reforça a percepção de baixa congruência entre discurso diplomático e realidade operacional.

O petróleo recuou após o anúncio do cessar-fogo, mas o alívio ainda é considerado provisório pelos mercados Crédito: Imagem meramente ilustrativa gerada pelo ChatGPT

A assimetria de narrativas e o impacto econômico

Essa assimetria de narrativas é, por si só, um problema econômico. Mercados não reagem apenas ao anúncio formal de um acordo, mas à capacidade de interpretar seu conteúdo, sua governança e sua durabilidade. Quando não se sabe com clareza quais compromissos foram assumidos, quais contrapartidas foram aceitas e quais linhas vermelhas permanecem ativas, o prêmio de risco diminui menos do que poderia.

Foi isso que ocorreu agora. O petróleo recuou fortemente com a notícia do cessar-fogo, e bolsas reagiram positivamente, mas a própria cobertura internacional descreve o entendimento como provisório, precário e dependente de condições ainda instáveis, em especial a reabertura segura do Estreito de Ormuz.

O gargalo logístico em Ormuz

O ponto central é que a incerteza econômica tende, de fato, a cair, mas não a retornar rapidamente a níveis normais. A trégua reduz a probabilidade imediata de um choque ainda maior de oferta energética, porém não elimina os danos já produzidos.

Parte relevante do fluxo global de petróleo e gás passa por Ormuz, e a interrupção recente gerou retenção expressiva de navios, com milhões de barris e derivados aguardando condições seguras de deslocamento. Mesmo com a sinalização de reabertura, armadores, refinadores e operadores logísticos ainda buscam clareza técnica e garantias mínimas de segurança.

Em outras palavras, o risco geopolítico saiu do pico, mas permanece suficientemente elevado para continuar contaminando preço, frete, seguro e decisão de investimento.

Esse ponto é decisivo porque logística não se recompõe por decreto. Há um tráfego represado no Estreito de Ormuz e a normalização da circulação tende a ser gradual, não instantânea. A Reuters reportou que mais de 180 navios carregados, com mais de 170 milhões de barris, seguiam retidos ou aguardando trânsito, e que a limpeza desse congestionamento pode levar mais de duas semanas mesmo sob condições operacionais normais.

Isso significa que, ainda que o cessar-fogo seja respeitado durante todo o período anunciado, haverá atraso entre a redução do risco militar e a recomposição efetiva da oferta disponível aos mercados consumidores.

Infraestrutura e risco inflacionário

Além disso, o problema não se resume ao canal de passagem. Há relatos de danos relevantes à infraestrutura energética e de transporte em países atingidos direta ou indiretamente pela guerra, o que torna mais lenta a retomada da capacidade operacional. Em conflitos dessa natureza, a oferta não depende apenas do volume que pode ser produzido, mas da integridade dos terminais, refinarias, rotas, embarcações, sistemas de proteção e coordenação regional.

Por isso, mesmo se países da OPEP+ ampliarem produção para compensar parte das perdas, o escoamento pode continuar limitado por gargalos físicos e por custos logísticos mais altos. A oferta potencial pode aumentar no papel sem se transformar, com a mesma velocidade, em oferta efetiva no mercado internacional.

É justamente aí que reside o risco inflacionário de médio prazo. O primeiro movimento dos mercados pode sugerir alívio, mas o repasse econômico não depende apenas da cotação do barril no pregão seguinte ao anúncio. Ele depende da persistência do novo equilíbrio, da fluidez do transporte, do custo do seguro marítimo, do preço dos derivados e da confiança dos agentes em contratos futuros.

Quando o sistema passa por um choque geopolítico dessa magnitude, a acomodação tende a ser lenta. Empresas reajustam estoques, reavaliam cronogramas, refazem rotas e incorporam margens de segurança. Isso ajuda a explicar por que mesmo um acordo duradouro não produz normalização imediata.

Conclusão: todos perdem

Por isso, insistir na pergunta sobre quem venceu a guerra é um desvio analítico. Em termos econômicos, todos perderam. Perderam os países diretamente envolvidos, que sofreram destruição, desorganização produtiva e aumento de vulnerabilidade. Perderam os importadores de energia, que se veem expostos a choques de preço e abastecimento. Perderam empresas globais, que passaram a operar com maior incerteza sobre insumos estratégicos, transporte e planejamento financeiro. E perderam também os consumidores, especialmente nos países mais sensíveis à inflação de combustíveis, fretes e alimentos.