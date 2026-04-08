Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

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No fim, o bom senso prevaleceu — pelo menos por enquanto.

Não foi exatamente no último minuto, mas, com o prazo imposto por Trump — de até às 21h para que um acordo fosse alcançado, sob ameaça de ataques massivos à infraestrutura energética e de transporte do Irã — chegou bem perto disso.

Tudo isso depende de que o Irã também suspenda as hostilidades e reabra completamente o Estreito de Ormuz ao tráfego comercial — algo que o país disse que vai fazer.

Não está claro se uma ameaça tão extrema de um presidente americano pressionou o Irã a concordar com um cessar-fogo que antes havia rejeitado. O que é evidente é que a declaração surpreendente e inflamatória de Trump — apenas dois dias depois de uma exigência semelhante — não tem precedentes entre líderes modernos dos EUA.

E, mesmo que o cessar-fogo de duas semanas leve a uma paz duradoura, a guerra com o Irã — e as recentes declarações de Trump — podem ter alterado profundamente a forma como o resto do mundo vê os Estados Unidos.

Pessoas em Teerã celebrando o cessar-fogo de duas semanas Crédito: Reuters

Uma nação que antes se apresentava como uma força de estabilidade global agora está abalando os fundamentos da ordem internacional. Um presidente que aparentemente se deleitava em quebrar normas e tradições na política interna, agora faz o mesmo no cenário mundial.

Os democratas foram rápidos em condenar as declarações de Donald Trump na terça-feira, com alguns chegando a pedir sua destituição do cargo.

"Está claro que o presidente continua em declínio e não está apto para liderar," escreveu o congressista Joaquin Castro na rede X.

Chuck Schumer, principal líder democrata no Senado, afirmou que qualquer republicano que não votasse pelo fim da guerra com o Irã "será responsável por todas as consequências disso, seja lá qual forem".

Embora muitos dentro do próprio partido de Trump tenham se mantido ao seu lado, o apoio esteve longe de ser unânime, como costuma acontecer.

O congressista republicano da Geórgia Austin Scott, membro sênior do Comitê de Serviços Armados da Câmara, criticou duramente as ameaças sobre a morte de uma civilização.

"Os comentários do presidente são contraproducentes", disse à BBC. "Não concordo com eles."

O senador de Wisconsin Ron Johnson, geralmente leal a Trump, afirmou que seria um "grande erro" levar adiante a campanha de bombardeios. Já o congressista do Texas Nathaniel Moran escreveu nas redes sociais que não apoia "a destruição de uma 'civilização inteira'".

"Isso não é quem somos", escreveu. "E não é consistente com os princípios que orientam a América."

A senadora do Alasca Lisa Murkowski, que frequentemente discorda do presidente, também foi direta, afirmando que a ameaça "não pode ser justificada como uma tentativa de ganhar vantagem nas negociações com o Irã".

No entanto, a Casa Branca provavelmente argumentará que essa estratégia de pressão funcionou.

Em sua publicação no Truth Social anunciando o cessar-fogo, Trump afirmou que os Estados Unidos "atingiram e superaram" todos os seus objetivos militares.

Pessoas se reúnem em frente à Casa Branca após Trump anunciar um acordo de cessar-fogo temporário Crédito: Reuters

As capacidades militares do Irã foram significativamente enfraquecidas. Embora o regime fundamentalista islâmico ainda esteja no poder, muitos de seus principais líderes foram mortos em bombardeios.

Mas, neste momento, muitos dos objetivos declarados pelos Estados Unidos ainda permanecem incertos. O destino do urânio enriquecido do Irã — base de seu programa nuclear — é desconhecido.

O país também continua exercendo influência sobre grupos armados regionais, como os rebeldes houthis no Iêmen.

E mesmo que o Irã reabra totalmente o Estreito de Ormuz — sem impor o pagamento de pedágios ou outras condições — sua capacidade de controlar esse ponto estratégico geopolítico está mais clara do que nunca.

Em comunicado divulgado após a mensagem de cessar-fogo de Donald Trump, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que o país suspenderá suas "operações defensivas" e permitirá a passagem segura pelo estreito "em coordenação com as Forças Armadas do Irã".

Ele acrescentou que os EUA aceitaram a "estrutura geral" do plano iraniano de 10 pontos.

Esse plano inclui a retirada das forças militares americanas da região, a suspensão das sanções econômicas, o pagamento de indenizações por danos de guerra e a manutenção do controle iraniano sobre o Estreito de Ormuz. É difícil imaginar que Trump concorde com todas essas condições — um sinal de que as próximas duas semanas de negociações podem ser delicadas.

Por ora, no entanto, trata-se de uma vitória política para Trump. Ele fez uma ameaça dramática e obteve o resultado desejado. Mas o cessar-fogo representa apenas uma pausa, não um acordo definitivo.