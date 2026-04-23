As alavancas do parque logístico e portuário do Sul do Espírito Santo

O ParkLog Sul Capixaba, lançado na tarde desta quinta-feira pelo governador Ricardo Ferraço, tem quatro alavancas fundamentais: infraestrutura logística e portuária (Aeroporto de Cachoeiro, Porto de Ubu e Porto Central), energia (petróleo e grande potencial eólico offshore), ótima localização (no meio do Atlântico Sul e a 1,2 mil km de 70% o PIB nacional) e indústria local enraizada (indústria extrativa e setor de rochas destacadamente).



O ParkLog Sul nasce como uma espécie de planejamento estratégico para a região. A ideia é organizar as alavancas "naturais" para empurrar a economia local. Há muito que o Sul do Estado se ressente de não poder gozar dos benefícios da Sudene, importante motor de desenvolvimento do Norte e Noroeste capixaba. O plano olha, por exemplo, para os mais de R$ 19 bi em receitas contratuais previstas para serem pagas, até 2056, pelos campos petrolíferos que estão no Litoral Sul (onde, importante sempre lembrar, começa o pré-sal). Só no ano passado, governo do Estado e principalmente as cidades do Sul (Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy) faturaram quase R$ 2,5 bi em royalties e participações especiais. O uso deste recurso está dentro da estratégia.



Um dos atores fundamentais nesse processo é o Porto Central, que está sendo construído em Presidente Kennedy e começa a funcionar no começo de 2028. Trata-se de um complexo portuário e industrial que pretende se transformar em um hub logístico continental - recebendo e despachando mercadorias de toda e para toda a América do Sul.



Sobre as conexões rodoviárias e ferroviárias, fundamentais quando o tema é infraestrutura logística e portuária, a BR 101 é tratada como questão solucionada. Claro, haverá um acompanhamento de prazos e obras, mas a coisa está caminhando bem. Até 2028 a estrutura deverá estar 100% duplicada entre o trevo de Safra, no Sul, e a entrada para a BR 259, em João Neiva. Sobre a ferrovia, a expectativa é de que o governo federal cumpra com a promessa e coloque para andar a concessão da EF 118, entre Vitória e Rio de Janeiro. O investimento orçado em mais de R$ 6 bi é fundamental para que o parque logístico decole de fato.



O ParkLog Sul, assim como o Norte, está sendo construído a partir de um trabalho conjunto entre poder público e iniciativa privada. Fazem parte da iniciativa o governo do Estado, Instituto Capixaba do Transporte e Logística (que é um braço da Fetransportes), Porto Central, Samarco e ES em Ação.