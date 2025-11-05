Novo Parklog: planejamento estratégico para o Sul do ES deve sair ainda em 2025

Operação do Porto de Ubu, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Crédito: Divulgação/Samarco

O governo do Espírito Santo quer lançar o Parklog Sul Capixaba ainda em 2025. Diferente do plano do Norte, que muito embora observe as potencialidades da região, é bastante focado no hub logístico de Aracruz, o planejamento estratégico que está sendo desenhado para o Sul do Estado visa desenhar um plano mais macro para uma região que, por exemplo, não conta com os vários benefícios da Sudene (apenas as cidades do Norte e Noroeste capixaba têm). Portanto, a competição dentro do Estado não é fácil. O trabalho está sob a coordenação do vice-governador, Ricardo Ferraço, e está sendo tocado pela Neowise Consultoria e pela Graf Infra Consulting.

O plano observa o que está andando bem, casos de Samarco e indústria de rochas, e busca alavancar o que ainda está ocioso, caso da infraestrutura de gasodutos. A Unidade de Tratamento de Gás da Petrobras de Anchieta, por exemplo, está inutilizada. A ideia é incentivar o uso da estrutura na operação de armazenamento de carbono ou na produção de hidrogênio verde.

"O Norte capixaba se estruturou, mas o Sul carece de um plano integrado de desenvolvimento. Sem ambiente regulatório competitivo e planejamento inovador, o Sul capixaba perde empresas e cadeias produtivas para o Rio de Janeiro. Um masterplan para o Sul é fundamental para orientar investimentos, atrair fornecedores e ampliar a geração de empregos nos próximos anos", ponderam os consultores.

Também está no radar o uso mais eficiente dos royalties. Os municípios da região, principalmente Presidente Kennedy, Marataízes e Itapemirim, estão entre os que mais arrecadam o recurso, que só pode ser utilizado em investimentos. Essas centenas de milhões de reais arrecadados todos os anos podem, se usados com inteligência e estratégia, se transformar em uma bela catapulta.

