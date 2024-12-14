Parque logístico: desafios e oportunidades para o Sul do Espírito Santo

Tudo ainda será estudado e esmiuçado, mas, na visão de Ferraço, alguns desafios e oportunidades já estão postos. "Temos que resolver a ligação do porto com a BR 101, o acesso ferroviário, potencializar as cidades vizinhas, tem o desafio do capital humano e a oportunidade de fortalecermos muito o complexo de rochas. O objetivo é aprofundarmos este debate e criar uma estrutura capaz de ser relevante para todo o país".

Na visão do vice-governador, o Espírito Santo precisa se apresentar para o Brasil e para o mundo como um hub completo de logística. "Já temos uma infraestrutura posta na Grande Vitória, com ótimo capital humano. Temos complexos de grande porte, com portos de águas profundas, em desenvolvimento no Sul, com muita força no setor de energia, e no Norte, com Sudene e ZPE, que se complementarão. Isso tudo será fundamental para a continuidade do desenvolvimento econômico do Estado no longo prazo, depois da reforma tributária e do fim dos incentivos fiscais".