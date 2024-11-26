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Com Porto Central, Sul do ES também terá plano logístico

Governo do Estado irá montar um planejamento estratégico nos mesmos moldes que está sendo feito para o entorno de Aracruz. Executivos anunciarão inícios das obras em 2 de dezembro

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 20:00

Públicado em 

26 nov 2024 às 20:00
Abdo Filho

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Abdo Filho

Perspectivas do Porto Central, terminal portuário de águas profundas em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo
Perspectiva do Porto Central, terminal de águas profundas em Presidente Kennedy Crédito: Porto Central/Youtube/Reprodução
Com a confirmação do início das obras da primeira fase do Porto Central, em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, o governo do Estado irá montar um planejamento estratégico nos mesmos moldes que está sendo feito para o entorno de Aracruz, onde estão ou estarão instalados três terminais portuários. Os executivos e acionistas do Porto Central convocaram uma coletiva com a imprensa para o próximo dia 2 de dezembro, ali eles irão detalhar os primeiros passos do investimento que poderá vir a ter até 20 milhões de metros quadrados de área operacional e com espaço para receber os maiores navios do mundo. Uma estrutura com capacidade para resolver vários dos entraves de escoamento do país.
"Com a chegada do Porto Central faremos no Sul o mesmo que estamos fazendo no Norte. O Espírito Santo precisa se planejar e se organizar para virar, de fato, uma plataforma relevante para escoar a produção brasileira, principalmente do agronegócio. Cada projeto tem o seu desafio, mas o objetivo é unir forças - portos, empresariado, entidades, prefeituras e governos - para analisarmos os desafios e encontrarmos as soluções", disse o governador Renato Casagrande.
Em Aracruz, por exemplo, há uma grande preocupação sobre os rumos da ocupação do solo, com o risco de os projetos portuários acabarem sufocados pela expansão da cidade. Em Presidente Kennedy, os acionistas do Porto Central já possuem grandes áreas compradas, a questão lá passa, por exemplo, por acesso ferroviário e formação de pessoas.
"Assim como em Aracruz, é um território de sensibilidade estratégica para o Estado, receberá, portanto, a devida atenção e planejamento, com movimentos coordenados", afirmou o vice-governador, Ricardo Ferraço.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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