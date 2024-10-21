No foco dos investimentos, Aracruz vai começar a discutir PDM

Complexo industrial e portuário de Barra do Riacho, em Aracruz Crédito: Abdo Filho

"Vamos adequar o nosso plano diretor para receber o volume de investimentos que está para chegar. Isso significa fazer o zoneamento adequado para a retroárea dos portos, para os empreendimentos industriais, para a mancha urbana, redefinir a questão da verticalização da cidade, claro, sempre observando as áreas de proteção ambiental e as reservas indígenas, afinal, Aracruz é uma das cidades, proporcionalmente, com a maior quantidade de reservas indígenas do país. É um trabalho complexo, sensível, mas extremamente relevante para o desenvolvimento sustentado do município, explicou Laryssa Baroni, secretária de Desenvolvimento Urbano de Aracruz.

Uma consultoria será contratada pela prefeitura para auxiliar no trabalho. Assim como nas demais cidades, o grande desafio de um PDM é antecipar as necessidades futuras. Como as expectativas para Aracruz são elevadas, o cuidado precisa ser redobrado. "Temos que ter atenção com o sistema viário, com o transporte coletivo (portos, ZPE e demais grandes projetos ficam distante da zona central da cidade, onde mora a maior parte da população) e saneamento. Também vamos colocar no debate a possibilidade de uma verticalização maior na região central", adiantou a secretária.

Em Barra do Riacho, região dos grandes empreendimentos, o objetivo é evitar que a expansão urbana "sufoque" as áreas industriais e portuárias, como já aconteceu em vários lugares do Brasil e do mundo, caso, por exemplo, do complexo portuário de Vitória. "Hoje, isso não é um problema, mas pode passar a ser em alguns anos com o aumento da população, temos que evitá-lo. Em outra frente faremos um debate com a Suzano, proprietária de grandes porções de terra na cidade, explicando o nosso projeto de longo prazo. É importante para todo mundo".