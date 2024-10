BH fecha a compra de mais supermercados no Espírito Santo

Com as duas novas aquisições, o Supermercados BH passa a ter 36 lojas no Espírito Santo, em Cachoeiro do Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

As duas unidades são novas. O Top Max, que fica no Civit II, abriu as portas em julho do ano passado. As investidas confirmam o apetite do BH no mercado do Espírito Santo. Além do crescimento orgânico, a rede está vindo forte nas aquisições. O grupo mineiro está no Estado desde o ano passado, quando assumiu a rede de lojas que pertencia ao DMA, dono das marcas EPA Supermercados e Mineirão Atacarejo. Com faturamento anual que supera os R$ 15 bilhões, o BH é a quinta maior rede de supermercados do Brasil. Fundada em 1996, são mais de 300 lojas em Minas Gerais e Espírito Santo.