Supermercados BH vai assumir lojas do EPA e do Mineirão no ES

Loja do Mineirão Atacarejo, do Grupo DMA, no Espírito Santo Crédito: Grupo Epa/ Divulgação

Após 20 anos, o Grupo DMA, dono das marcas EPA e Mineirão Atacarejo, está de saída do Espírito Santo. Toda a operação passará a ser tocada pela rede de Supermercados BH, a quinta maior do Brasil. O anúncio oficial deverá sair em breve. As negociações se desenrolaram de maneira muito rápida e foram fechadas há poucos dias. Ainda não há data fechada para que o BH assuma, mas deve acontecer no decorrer de julho. Os executivos das duas redes também estudam a melhor forma de fazer a incorporação sem prejudicar o funcionamento das 34 lojas. O comando dos Supermercados BH estará em Vitória na próxima semana.

O BH assumirá uma operação que vem em franca expansão no Estado. No final do ano passado, foram inauguradas unidades do Mineirão Atacarejo em Marataízes e Colatina, chegando a 13 lojas no Espírito Santo. O EPA, com 21 estabelecimentos, vinha em um processo de reformulação das unidades. Além disso, o grupo, também nos últimos anos, investiu forte em seus locais de armazenagem e distribuição. Um novo galpão, em Viana, com 14 mil m², foi inaugurado em setembro de 2022. Os armazéns frigoríficos, são 3 mil m² na Serra, foram reformados e modernizados recentemente. No final de 2022, o DMA adquiriu as oito lojas da rede OK, que pertencia à família Roncetti. O Grupo DMA emprega, diretamente, 4,5 mil pessoas no Espírito Santo.