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Varejo

Supermercados BH vai assumir lojas do EPA e do Mineirão no ES

As marcas EPA e Mineirão Atacarejo pertencem ao Grupo DMA, de Minas Gerais. São 34 lojas espalhadas pelo Espírito Santo e mais de 4 mil funcionários

Públicado em 

17 jun 2023 às 10:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Oportunidades de trabalho no grupo Epa / Mineirão
Loja do Mineirão Atacarejo, do Grupo DMA, no Espírito Santo Crédito: Grupo Epa/ Divulgação
Após 20 anos, o Grupo DMA, dono das marcas EPA e Mineirão Atacarejo, está de saída do Espírito Santo. Toda a operação passará a ser tocada pela rede de Supermercados BH, a quinta maior do Brasil. O anúncio oficial deverá sair em breve. As negociações se desenrolaram de maneira muito rápida e foram fechadas há poucos dias. Ainda não há data fechada para que o BH assuma, mas deve acontecer no decorrer de julho. Os executivos das duas redes também estudam a melhor forma de fazer a incorporação sem prejudicar o funcionamento das 34 lojas. O comando dos Supermercados BH estará em Vitória na próxima semana.
O BH assumirá uma operação que vem em franca expansão no Estado. No final do ano passado, foram inauguradas unidades do Mineirão Atacarejo em Marataízes e Colatina, chegando a 13 lojas no Espírito Santo. O EPA, com 21 estabelecimentos, vinha em um processo de reformulação das unidades. Além disso, o grupo, também nos últimos anos, investiu forte em seus locais de armazenagem e distribuição. Um novo galpão, em Viana, com 14 mil m², foi inaugurado em setembro de 2022. Os armazéns frigoríficos, são 3 mil m² na Serra, foram reformados e modernizados recentemente. No final de 2022, o DMA adquiriu as oito lojas da rede OK, que pertencia à família Roncetti. O Grupo DMA emprega, diretamente, 4,5 mil pessoas no Espírito Santo.
Com 26 anos de história, esta será a primeira vez dos Supermercados BH fora de Minas Gerais, onde possui 260 lojas espalhadas por 85 cidades e emprega mais de 30 mil pessoas.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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