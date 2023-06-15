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Veículos

Marcopolo se prepara para fabricar ônibus elétrico no Espírito Santo

Além do avanço na eletrificação, será a primeira vez na sua história que a companhia de Caxias do Sul, especialista em carrocerias, também produzirá chassis

Públicado em 

15 jun 2023 às 11:21
Abdo Filho

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Abdo Filho

Unidade da Marcopolo em São Mateus, Norte do Espírito Santo
Unidade da Marcopolo em São Mateus, Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Marcopolo
A Marcopolo está para bater o martelo sobre a expansão da fábrica da multinacional em São Mateus, Norte do Espírito Santo. Nas palavras de James Bellini, diretor-geral da companhia, “a decisão é para breve”. A ideia é passar a produzir ônibus elétricos na planta mateense, com um diferencial histórico para a Marcopolo, seria a primeira vez que a fabricante faria também os chassis.
“A intenção é passar a fazer, além da carroceria, que é o nosso produto histórico, também o chassi no caso dos veículos elétricos. É uma mudança de conceito, afinal, faremos o ativo de maneira integral. Nós já produzimos veículos elétricos, mas no modelo de carroceria nossa nos chassis de fornecedores, agora estudamos a mudança” assinalou Bellini.
A Marcopolo está estudando o mercado antes de tomar a decisão. Não se trata de algo simples, afinal, o veículo elétrico ainda é muito mais caro que o tradicional. Mas o mercado está mudando rapidamente, assim como os modelos de aquisição. Além de financiamentos cada vez mais generosos do BNDES, que visa reduzir a poluição, as companhias elétricas, que serão beneficiadas pelo abastecimento da nova frota, estudam comprar modelos elétricos em parceria com empresas e entes públicos. É um novo modelo de negócio nascendo.
Os debates estão avançando e a decisão sobre São Mateus será tomada em breve, ainda em 2023. "Não significa que iniciaremos as obras agora em 2023, mas a decisão certamente sairá este ano".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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