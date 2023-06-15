Marcopolo se prepara para fabricar ônibus elétrico no Espírito Santo

Unidade da Marcopolo em São Mateus, Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Marcopolo

A Marcopolo está para bater o martelo sobre a expansão da fábrica da multinacional em São Mateus, Norte do Espírito Santo. Nas palavras de James Bellini, diretor-geral da companhia, “a decisão é para breve”. A ideia é passar a produzir ônibus elétricos na planta mateense, com um diferencial histórico para a Marcopolo, seria a primeira vez que a fabricante faria também os chassis.

“A intenção é passar a fazer, além da carroceria, que é o nosso produto histórico, também o chassi no caso dos veículos elétricos. É uma mudança de conceito, afinal, faremos o ativo de maneira integral. Nós já produzimos veículos elétricos, mas no modelo de carroceria nossa nos chassis de fornecedores, agora estudamos a mudança” assinalou Bellini.

A Marcopolo está estudando o mercado antes de tomar a decisão. Não se trata de algo simples, afinal, o veículo elétrico ainda é muito mais caro que o tradicional. Mas o mercado está mudando rapidamente, assim como os modelos de aquisição. Além de financiamentos cada vez mais generosos do BNDES, que visa reduzir a poluição, as companhias elétricas, que serão beneficiadas pelo abastecimento da nova frota, estudam comprar modelos elétricos em parceria com empresas e entes públicos. É um novo modelo de negócio nascendo.