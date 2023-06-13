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Economia

Imóveis: em expansão, My Broker começa a operar no ES

Fundada em Goiânia, imobiliária está montando rede por todo o Brasil. Aqui no Estado, a expectativa chegar a um volume geral de vendas de R$ 400 milhões em 2024

Públicado em 

13 jun 2023 às 18:48
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Prédios na Orla de Itaparica
Prédios na orla de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
A My Broker, imobiliária fundada em Goiânia e que está em franca expansão pelo país, iniciou sua operação no Espírito Santo. O primeiro escritório vai ficar em Vila Velha, na avenida Gil Veloso, Praia da Costa, e será inaugurado nas próximas semanas. Até o final do ano será inaugurada a loja de Vitória, na Enseada do Suá. A expectativa é fechar 2023 com um valor geral de vendas de R$ 200 milhões e alcançar os R$ 400 milhões em 2024.
"É um número que dá para buscar por alguns motivos. Começamos a funcionar no mês passado, ou seja, não teremos um 2023 completo e já chegaremos em um bom número. Para o ano que vem, além de trabalharmos os 12 meses, teremos um cenário de juros mais baixos, o que é fundamental para o nosso mercado. Estamos muito animados com esse trabalho no Espírito Santo", disse Fernanda Coelho, sócia e diretora da My Broker no Estado.
Hoje, 47 corretores trabalham para a empresa no Espírito Santo, intenção é chegar aos 100 até final do ano. "Vamos focar muito na formação dos profissionais, que é uma filosofia da My Broker. O objetivo é encontrar boas soluções para o cliente, boas soluções de negócio e também burocráticas".
A executiva afirma que, até o final de 2024, serão inauguradas lojas em Guarapari, Itaparica e Serra. Os fundadores da My Broker ficaram muito bem impressionados com o potencial do mercado de Vila Velha.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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