Imóveis: em expansão, My Broker começa a operar no ES

Prédios na orla de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

A My Broker, imobiliária fundada em Goiânia e que está em franca expansão pelo país, iniciou sua operação no Espírito Santo. O primeiro escritório vai ficar em Vila Velha, na avenida Gil Veloso, Praia da Costa, e será inaugurado nas próximas semanas. Até o final do ano será inaugurada a loja de Vitória, na Enseada do Suá. A expectativa é fechar 2023 com um valor geral de vendas de R$ 200 milhões e alcançar os R$ 400 milhões em 2024.

"É um número que dá para buscar por alguns motivos. Começamos a funcionar no mês passado, ou seja, não teremos um 2023 completo e já chegaremos em um bom número. Para o ano que vem, além de trabalharmos os 12 meses, teremos um cenário de juros mais baixos, o que é fundamental para o nosso mercado. Estamos muito animados com esse trabalho no Espírito Santo", disse Fernanda Coelho, sócia e diretora da My Broker no Estado.

Hoje, 47 corretores trabalham para a empresa no Espírito Santo, intenção é chegar aos 100 até final do ano. "Vamos focar muito na formação dos profissionais, que é uma filosofia da My Broker. O objetivo é encontrar boas soluções para o cliente, boas soluções de negócio e também burocráticas".