Duplicação da BR 262 no Espírito Santo dá mais um passo

O ministro dos Transportes, Renan Filho, assina, nesta terça-feira (13), às 16h, a contratação da empresa que fará o projeto de duplicação da BR 262 no Espírito Santo. A assinatura será em Brasília, no gabinete do ministro, e deve contar com a presença de toda a bancada capixaba. Trata-se de uma das obras de infraestrutura mais aguardadas pelos capixabas,
afinal, a rodovia, há pelo menos 20 anos, não comporta o trânsito diário de veículos e cargas. Já foram várias tentativas de obras e concessões, mas nada foi adiante.
A informação é importante porque a injeção de recursos públicos na duplicação da 262 é vista como fundamental para que, lá na frente, seja viável a concessão da via à iniciativa privada. Por conta de seu traçado sinuoso, a duplicação da BR que liga o Espírito Santo ao Centro-Oeste é cara e de difícil execução. Por duas vezes na última década, o governo federal tentou colocar a 262 na mão de empresas, as duas tentativas fracassaram.