Duplicação da BR 262 no Espírito Santo dá mais um passo

A informação é importante porque a injeção de recursos públicos na duplicação da 262 é vista como fundamental para que, lá na frente, seja viável a concessão da via à iniciativa privada. Por conta de seu traçado sinuoso, a duplicação da BR que liga o Espírito Santo ao Centro-Oeste é cara e de difícil execução. Por duas vezes na última década, o governo federal tentou colocar a 262 na mão de empresas, as duas tentativas fracassaram.