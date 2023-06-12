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Duplicação da BR 262 no Espírito Santo dá mais um passo

Ministro dos Transportes, Renan Filho, assina, nesta terça-feira (13) a contratação da empresa que fará o projeto de duplicação da BR 262

Públicado em 

12 jun 2023 às 17:15
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Árvores quaresmeiras floridas às margens da rodovia BR-262 no ES
Árvores quaresmeiras floridas às margens da rodovia BR-262 no ES Crédito: Vitor Jubini
O ministro dos Transportes, Renan Filho, assina, nesta terça-feira (13), às 16h, a contratação da empresa que fará o projeto de duplicação da BR 262 no Espírito Santo. A assinatura será em Brasília, no gabinete do ministro, e deve contar com a presença de toda a bancada capixaba. Trata-se de uma das obras de infraestrutura mais aguardadas pelos capixabas, afinal, a rodovia, há pelo menos 20 anos, não comporta o trânsito diário de veículos e cargas. Já foram várias tentativas de obras e concessões, mas nada foi adiante.
A contratada terá de entregar os projetos de engenharia para a ampliação das pistas e demais intervenções. Além disso, a empresa terá de elaborar o relatório de impacto ambiental da obra que irá de Viana (Km 15,9) até Irupi (Km 196,5). Serão 30 meses de trabalho a um custo aproximado de R$ 35 milhões.
A informação é importante porque a injeção de recursos públicos na duplicação da 262 é vista como fundamental para que, lá na frente, seja viável a concessão da via à iniciativa privada. Por conta de seu traçado sinuoso, a duplicação da BR que liga o Espírito Santo ao Centro-Oeste é cara e de difícil execução. Por duas vezes na última década, o governo federal tentou colocar a 262 na mão de empresas, as duas tentativas fracassaram.
Com projeto executivo pronto e obra iniciada, a coisa deve mudar de figura. Essa é a estratégia do governo federal, que, no começo de 2023, contratou os estudos para a realização de um novo leilão, ainda sem data, para a iniciativa privada. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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