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Comércio

Novo perfil de mercado: venda de carros mais caros puxa a fila

Os números mostram que, diante de preços mais salgados, os carros com valor agregado mais alto passaram a puxar a fila aqui no Espírito Santo

Públicado em 

06 jun 2023 às 18:18
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Até pagamento para depois do Carnaval nas ofertas de concessionárias do ES
Concessionária de automóveis Crédito: Freepik
Em meio ao intenso debate sobre o preço dos carros populares zero quilômetro no Brasil, os números mostram que, diante de preços mais salgados, os carros com valor agregado mais alto passaram a puxar a fila. Os populares, que no passado eram os campeões de venda, perderam espaço, pelo menos aqui no Espírito Santo. Uma clara mudança de perfil de mercado. Levantamento feito pelo Grupo Orletti, que possui 22 concessionárias (no Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia) e sete lojas de seminovos (nos mesmos estados) mostra que as vendas estão sendo impulsionadas pelos carros com valores que ultrapassam a casa dos R$ 100 mil.
Na média nacional, modelos como Hyundai HB20 e Chevrolet Onix, todos valendo cerca de R$ 70 mil, estão no topo da lista. Por aqui, os campeões de procura, dentro das marcas operadas pelo Grupo Orletti, foram: Fiat Strada, Fiat Toro, Hyundai Creta, VW TCross, Renault Duster, Jeep Compass e Jeep Commander.
“Mesmo diante da manutenção da taxa Selic no patamar de dois dígitos, o setor mostra resiliência. No mercado local, experimentamos um crescimento de vendas de carros de maior valor agregado, o que indica um perfil de consumidor de maior renda, ou seja, com mais poder de compra e talvez menos refém do tradicional financiamento em 48 meses”, pondera o diretor comercial do Grupo Orletti, Lúcio Sampaio.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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