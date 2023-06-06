Novo perfil de mercado: venda de carros mais caros puxa a fila

Na média nacional, modelos como Hyundai HB20 e Chevrolet Onix, todos valendo cerca de R$ 70 mil, estão no topo da lista. Por aqui, os campeões de procura, dentro das marcas operadas pelo Grupo Orletti, foram: Fiat Strada, Fiat Toro, Hyundai Creta, VW TCross, Renault Duster, Jeep Compass e Jeep Commander.

“Mesmo diante da manutenção da taxa Selic no patamar de dois dígitos, o setor mostra resiliência. No mercado local, experimentamos um crescimento de vendas de carros de maior valor agregado, o que indica um perfil de consumidor de maior renda, ou seja, com mais poder de compra e talvez menos refém do tradicional financiamento em 48 meses”, pondera o diretor comercial do Grupo Orletti, Lúcio Sampaio.