SAF: o que os investidores estão enxergando no futebol?

Rio Branco e Desportiva estão em vias de virar Sociedades Anônimas do Futebol Crédito: Vitor Recla/Rio Branco

- As ligas de futebol da Europa e, principalmente, Estados Unidos (várias modalidades) viraram um negócio bilionário porque o esporte tem a capacidade de atrair a atenção dos consumidores no momento em que o evento (uma partida de futebol, por exemplo) está acontecendo. É a fidelidade ao horário. O valor disso em um mundo cada vez mais disperso é gigantesco. Com a formação da liga do futebol brasileiro, que está em intenso debate, o novo contrato de mídia deve contemplar eventos (jogos) diários para TV e streaming, como já é observado nos EUA e Europa. A intenção é ampliar a janela de atenção dos consumidores;

- O Brasil é o maior exportador mundial de jogadores de futebol, mas é o apenas o oitavo em receita obtida com esse tipo de negócio. Quase todos saem daqui muito jovens, ou seja, longe de estarem nas suas melhores condições futebolísticas e nos valores máximos que podem atingir. Isso acontece porque os clubes, em enorme fragilidade financeira, precisam vender suas promessas muito jovens. Isso impacta os gigantes, mas, fundamentalmente, os menores;

- O mercado eletrônico de apostas esportivas cresce forte no Brasil e vai crescer muito mais. Parte desta receita bilionária, que simplesmente não existia há pouquíssimo tempo, irá fortalecer o caixa dos clubes;

- Em 2024, deve ser sacramentada a Liga do Futebol Brasileiro. Só no ato de assinatura os clubes da Série A receberão algo próximo a R$ 200 milhões. A liga, além dessa injeção inicial de recursos, terá uma gestão comercial e esportiva muito mais profissional e organizada do que a tocada pelas federações e CBF. A expectativa é de que o faturamento seja multiplicado;

- Outra questão que está sendo observada, no caso dos gigantes do futebol nacional, é a chamada raridade do ativo. São quase todos clubes centenários e com (uns com mais e outros com menos) milhões de torcedores. Fidelização não se faz de uma hora para outra e vale muito dinheiro.