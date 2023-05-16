Desportiva anuncia conclusão da primeira fase de transição para a SAF

Desportiva Ferroviária, estádio Engenheiro Araripe Crédito: Desportiva Ferroviária

A Desportiva Ferroviária concluiu a primeira fase da Sociedade Anônima do Futebol, com a apresentação interna do planejamento elaborado pela Meden Consultoria. As partes envolvidas no projeto da Locomotiva Grená dispõem de um organograma para a elaboração das normas de governança, plano para o futebol e planejamento financeiro da SAF.

Para viabilizar a compra do futebol grená, a Tiva está disposta a negociar até 90% da SAF do clube permitida pela lei. Os 10% permanecem com a Desportiva Ferroviária associativa. Apesar disso, os valores a serem captados junto a um acionista majoritário são tratados com “extremo sigilo” e o time de Jardim América promete revelar os valores finais no futuro.

A Desportiva busca potenciais investidores interessados em participar de um projeto de longo prazo. Um dos responsáveis pela elaboração do projeto da SAF, o sócio da Meden Consultoria, Gabriel Venturim, adiantou que dentro do planejamento haverá por contrato o aporte de recursos destinados a áreas pré-definidas do clube.

"Em relação à viabilidade financeira do projeto, apesar da previsão de investimentos significativos, nosso fluxo prevê ponto de equilíbrio, superávit e payback, por exemplo. Adicionalmente, tomamos o cuidado para preparar um projeto que valorize constantemente o ativo “Desportiva SAF” ao longo dos anos, pois em caso de necessidade de acionamento de qualquer “botão vermelho”, tanto o investidor quanto a Associação poderão reorganizar a composição societária tendo retorno financeiro frente ao investimento realizado até então", declarou ao ge.globo.

Os investidores deverão aplicar quantia para investimentos em infraestrutura, tecnologia, marketing, gestão, reformulação da categoria de base, futebol feminino e outros aspectos que contribuirão para o desempenho do futebol e da marca Desportiva.

O acionista majoritário da SAF também estará focado no compromisso com o “investimento em futebol”. Isso significa que será responsável pelo controle da folha salarial e contratação de jogadores.

"O percentual (da receita destinada ao futebol) será divulgado em momento oportuno. Porém, podemos adiantar que planejamos avançar em competições nacionais e o trabalho começará já no primeiro dia da SAF. Como já dito, prevemos uma alocação significativa de recurso financeiro, sobretudo em folha, de modo que possamos atrair atletas competitivos e selecionar uma equipe de gestão e de suporte de ponta para o futebol da Desportiva. Mas claro, com muito pé no chão, pois sabemos que dinheiro sozinho não traz sucesso esportivo. Contaremos também com uma equipe administrativa alinhada com os objetivos estratégicos para sermos consistentes no alcance dos nossos objetivos."