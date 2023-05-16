Investidores do ES vão colocar R$ 30 milhões na SAF do Coritiba

Um grupo de investidores do Espírito Santo vai colocar R$ 30 milhões na Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Coritiba, um dos mais tradicionais clubes do Paraná. Os recursos já foram captados pelas gestoras capixabas Nazca e Valor Investimentos. As duas casas são parceiras da Treecorp na operação.

Os investidores enxergam um grande potencial de crescimento no futebol brasileiro. Nos mercados desenvolvidos, destacadamente nos Estados Unidos, há vários fundos que investem em ativos esportivos. Os americanos, aliás, já entraram forte nas SAFs brasileiras, com aportes no Vasco e no Botafogo. A criação da liga do futebol brasileiro e a depreciação de alguns ativos valiosos por conta das más administrações em série dos dirigentes amadores, caso do Coritiba (o Athletico, principal rival e com torcida de tamanho semelhante, fatura três vezes mais), atraem a atenção dos donos do dinheiro. A intenção é melhorar a gestão do clube, que já valoriza muito o ativo, e surfar uma onda de recuperação do negócio futebol brasileiro com a criação da liga.