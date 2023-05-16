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Futebol

Investidores do ES vão colocar R$ 30 milhões na SAF do Coritiba

Clube do Paraná fechou acordo com a gestora Treecorp, de São Paulo, no último dia 9. Os recursos dos investidores do ES foram captados por Nazca e Valor Investimentos

Públicado em 

16 mai 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Vasco x Coritiba: onde assistir, prováveis times e desfalques
Jogo entre Vasco e Coritiba Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Um grupo de investidores do Espírito Santo vai colocar R$ 30 milhões na Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Coritiba, um dos mais tradicionais clubes do Paraná. Os recursos já foram captados pelas gestoras capixabas Nazca e Valor Investimentos. As duas casas são parceiras da Treecorp na operação.
A gestora de private equity de São Paulo fechou o acordo com os dirigentes paranaenses na terça-feira passada (09). Nele está previsto um aporte que pode alcançar R$ 1,3 bilhão nos próximos dez anos: pagamento de dívidas (R$ 250 milhões), centro de treinamento (R$ 100 milhões), contratação de jogadores (R$ 450 milhões) e a possibilidade da reforma do estádio Couto Pereira (R$ 500 milhões).
Os investidores enxergam um grande potencial de crescimento no futebol brasileiro. Nos mercados desenvolvidos, destacadamente nos Estados Unidos, há vários fundos que investem em ativos esportivos. Os americanos, aliás, já entraram forte nas SAFs brasileiras, com aportes no Vasco e no Botafogo. A criação da liga do futebol brasileiro e a depreciação de alguns ativos valiosos por conta das más administrações em série dos dirigentes amadores, caso do Coritiba (o Athletico, principal rival e com torcida de tamanho semelhante, fatura três vezes mais), atraem a atenção dos donos do dinheiro. A intenção é melhorar a gestão do clube, que já valoriza muito o ativo, e surfar uma onda de recuperação do negócio futebol brasileiro com a criação da liga. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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