Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Infraestrutura

Ibama dá sinal verde para o Porto Central e obras vão começar

O presidente do Ibama, Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça, assinou, nesta quinta-feira (11), a licença de instalação do complexo que ficará em Presidente Kennedy, Sul do ES

Públicado em 

11 mai 2023 às 18:52
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Porto Central colocará o Estado no caminho de mais cargas
Perspectica de como ficará o Porto Central quando estiver 100% consolidado Crédito: Porto Central/Divulgação
O presidente do Ibama, Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça, assinou, nesta quinta-feira (11), a licença de instalação do Porto Central, complexo portuário e industrial de grande porte que será construído em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo. A informação foi dada pelo próprio Rodrigo Agostinho ao secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni. Eles participaram, nesta quinta, de uma reunião, em Belo Horizonte, do Comitê Interestadual do Desastre do Rio do Doce.
"Sob o ponto de vista ambiental não há mais qualquer amarra que impeça o início das obras do Porto Central. A licença de instalação já está assinada e deve ser publicada nesta sexta-feira (12) no Diário Oficial da União. É uma grande notícia para a economia do Espírito Santo", assinalou o secretário.
Com o licenciamento nas mãos, os empreendedores pretendem iniciar as obras o quanto antes. A expectativa é de que a supressão da vegetação comece nas próximas semanas. O movimento de obra será iniciado logo na sequência, quando o terreno estiver liberado. As negociações sobre a vinda de empreendimentos para dentro do complexo estão andando. No final de abril, por exemplo, Porto Central e a Companhia Energética Integrada (CEI) assinaram um memorando de entendimentos para a construção de plantas de energia fotovoltaica e de produção de hidrogênio verde. A meta é que as unidades, nesta primeira fase, estejam funcionando em 2026, com investimento previsto de R$ 100 milhões.
A primeira fase do Porto Central será completamente voltada para o setor de energia. A TPK Logística, controladora do complexo, enxerga uma grande oportunidade na expansão da produção de óleo e gás no país, fundamentalmente no pré-sal (que vai do Sul do Estado até o litoral de São Paulo). Haverá muita demanda por prestação de serviço de suprimento, estocagem e movimentação de óleo e gás. Na outra ponta aparece a geração de energia renovável (solar e eólica) e o hidrogênio verde (produção e distribuição).

Veja Também

Briquete: inauguração da nova usina da Vale em Tubarão vai atrasar um pouco

Representante da Shein deve visitar o Espírito Santo em junho

Renovação do contrato da EDP: distribuidoras esperam avanço nos próximos dias

A construção da EF-118, ferrovia que ligará Vitória ao Rio de Janeiro, abrirá o leque de conexões do porto e as possibilidades de novas cargas (e negócios). Como ainda não está claro quando isso se dará, o foco está no setor de energia, que está se desenvolvendo no mar. O complexo ficará em uma área de quase 2 mil hectares (20 milhões de m²). Quando estiver 100% consolidado, serão 10 quilômetros de berços e píeres que receberão todo o tipo de carga (contêineres, carga geral, minerais e produtos do agro). A profundidade máxima será de 25 metros, podendo receber navios com até 400 mil toneladas de capacidade, os maiores do mundo.
Em julho de 2016, o Ibama concedeu uma licença de instalação para o Porto Central. Mas o projeto acabou sendo alterado e um novo licenciamento precisou ser feito. De lá para cá, muitos acontecimentos impactaram o andamento dos trabalhos, entre eles a crise econômica brasileira e a pandemia. Agora, o projeto é considerado maduro e há, entre os empreendedores, a plena confiança de que irá decolar. 

Veja Também

Norte do ES: Nater Coop inicia a sua primeira colheita de milho

Construtora desenvolve projeto em área diferenciada de Jardim Camburi

Novo Aeroporto de Cachoeiro pode ser usado para receber aviões importados

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Presidente Kennedy ES Sul Infraestrutura Porto Central
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados