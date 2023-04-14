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Infraestrutura

Vale apresenta projeto e debate sobre implantação da EF-118 avança

Primeira reunião do grupo de trabalho montado para destravar ferrovia que ligará a Grande Vitória ao Rio de Janeiro aconteceu nesta sexta-feira (14)

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 19:29

Públicado em 

14 abr 2023 às 19:29
Abdo Filho

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Abdo Filho

Representantes da Vale, governo do Estado, Federação das Indústrias do Espírito Santo e ES em Ação participaram, no final da tarde desta sexta-feira (14), da primeira reunião do grupo de trabalho montado para acompanhar a implantação da EF-118, ferrovia que vai ligar a Grande Vitória ao Rio de Janeiro. Os executivos da Vale (das áreas de Engenharia, Meio Ambiente e Regulação) apresentaram à equipe liderada pelo vice-governador Ricardo Ferraço um cronograma executivo, o projeto básico e os principais desafios a serem enfrentados para fazer o projeto decolar.
"Saio satisfeito da reunião. Preciso reconhecer o trabalho da Vale nas últimas semanas e que as coisas andaram. Saímos do abstrato e entramos no campo da realidade. A Vale apresentou um cronograma e um projeto básico que eu diria estar em um patamar bastante avançado, dois terços pronto. Foi uma reunião de trabalho onde discutimos os desafios reais e as possíveis soluções para o projeto da ferrovia", assinalou Ricardo Ferraço.
Perguntado sobre datas, Ferraço preferiu não falar. "Isso vai depender da competência que teremos, Vale e Estado, para superar os desafios que uma obra desse porte impõe. São várias as responsabilidades compartilhadas. Falar de datas é muito cedo, embora tenhamos um cronograma".
Desapropriações e licenciamento ambiental estão entre os grandes desafios a serem enfrentados. Os técnicos têm o dever de casa de avaliar o traçado ideal, que alie o menor número de desapropriações com o menor impacto ambiental.

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Outra questão a ser enfrentada é a burocrática. A EF-118 é uma obrigação regulatória imposta à Vale pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) por conta da renovação antecipada das ferrovias Vitória-Minas e Carajás, assinada em dezembro de 2020. Trata-se de um caminho mais lento, já que todas as mexidas no projeto precisam passar pela ANTT. Existe a alternativa jurídica de a EF-118 virar uma autorização ferroviária, conforme prevê a Lei das Ferrovias, de 2021.
"Trata-se de uma autorização dada pelo governo federal para que uma empresa faça uma ferrovia. Esta possibilidade veio para a mesa por se tratar de algo muito menos burocrático, ou seja, mais veloz. A questão é que precisamos de segurança jurídica para que isso aconteça. Não podemos colocar em risco o que hoje é uma obrigação em nome de fazer mais rápido. É uma possibilidade que está sendo estudada com cuidado", explicou Ferraço.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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