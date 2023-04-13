Ao incorporar EBEC, VIX busca ampliar participação do aluguel nos negócios

"Trata-se de uma companhia com um time competitivo, que vai agregar muito ao nosso grupo. A EBEC é especializada em locação de caminhonetes, SUVs, vans e veículos customizados. É uma empresa relevante e competente nos mercados em que atua (área ambiental, mineradoras, brigadas de incêndio e agronegócio). Vamos trabalhar forte na integração da EBEC aos nossos negócios para ganharmos cada vez mais relevância no mercado de aluguel de veículos para empresas. Assim como acontece no mercado para pessoas físicas, trata-se de um negócio em plena expansão", explicou Patrícia Chieppe, CEO da VIX Logística.