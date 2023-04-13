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Expansão

Ao incorporar EBEC, VIX busca ampliar participação do aluguel nos negócios

O Cade aprovou na quarta-feira a aquisição de R$ 306 milhões feita pela empresa do Grupo Águia Branca. O objetivo é crescer no negócio aluguel de veículos

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 18:01

Públicado em 

13 abr 2023 às 18:01
Abdo Filho

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Abdo Filho

Veículos da Ebec, locadora mineira que foi comprada pela Vix Logística, do grupo Águia Branca
Veículos da Ebec, locadora mineira que foi comprada pela VIX Logística, do grupo Águia Branca Crédito: Instagram/Reprodução
O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou, na quarta-feira (12), a aquisição da EBEC (Empresa Brasileira de Engenharia e Comércio) pela VIX Logística, maior empresa do Grupo Águia Branca. Um negócio de R$ 306 milhões fechado no final de fevereiro. No ano passado a EBEC, empresa mineira fundada há 50 anos e com cerca de 4 mil veículos na sua frota, faturou R$ 200 milhões, mas não foi isso que mais chamou a atenção dos executivos da VIX.
"Trata-se de uma companhia com um time competitivo, que vai agregar muito ao nosso grupo. A EBEC é especializada em locação de caminhonetes, SUVs, vans e veículos customizados. É uma empresa relevante e competente nos mercados em que atua (área ambiental, mineradoras, brigadas de incêndio e agronegócio). Vamos trabalhar forte na integração da EBEC aos nossos negócios para ganharmos cada vez mais relevância no mercado de aluguel de veículos para empresas. Assim como acontece no mercado para pessoas físicas, trata-se de um negócio em plena expansão", explicou Patrícia Chieppe, CEO da VIX Logística.
No ano passado, as receitas da VIX Logística ficaram em R$ 2,62 bilhões. Deste montante, aproximadamente 55% vêm da logística, 25% do transporte de veículos, 5% do V1 e 15% da terceirização (ou aluguel) de frotas. "Acreditamos no potencial do aluguel, pode ser maior aqui dentro da VIX".
Hoje, a frota da VIX possui cerca de 20 mil veículos, com a entrada a EBEC se aproximará dos 25 mil, atingindo uma escala bastante interessante. A compra de concorrentes tem e seguirá tendo papel importante no crescimento da VIX e do Grupo Águia Branca como um todo. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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