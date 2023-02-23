Ebec aluga veículos para setores como mineração, engenharia e meio ambiente Crédito: Divulgação

Vix Logística , empresa do Grupo Águia Branca , anunciou na semana passada que comprou por R$ 306 milhões uma empresa mineira especializada em gestão e locação de frotas de veículos pesados.

Sediada em Belo Horizonte , a Ebec tem frota com mais de 3 mil veículos, como caminhonetes 4×4, picapes compactas, SUVs e vans, que são alugados para setores como mineração, engenharia, meio ambiente, transmissão de energia e ferroviário, dentre outros.

O anúncio foi feito com comunicado ao mercado na semana passada, quando a Vix informou que a operação está alinhada à estratégia da empresa de crescimento da atividade de gestão e terceirização de frota e de consolidação da sua subsidiária Let's Rent a Car.

"Por meio da operação, a Vix dá mais um importante passo em sua estratégia de crescimento inorgânico, que visa ampliar sua escala e competitividade em seus segmentos de atuação por meio da combinação de negócios com players alinhados aos seus propósitos, valores e visão de futuro, enquanto sempre preservando seus diferenciais, forma de atuação e melhores práticas", informou a empresa ao mercado.

Your browser does not support the audio element. Vix Logística compra locadora de veículos de atuação nacional por R$ 306 milhões

Segundo a Vix, a chegada da Ebec vai potencializar a atuação da empresa no segmento de gestão e terceirização de frotas, alinhada ao crescimento previsto no planejamento estratégico.