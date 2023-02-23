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Expansão

Vix Logística compra locadora de veículos de atuação nacional por R$ 306 milhões

Companhia sediada em Belo Horizonte, a Ebec tem frota com mais de 3 mil veículos, como caminhonetes 4×4, picapes compactas, SUVs e vans
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

23 fev 2023 às 19:29

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 19:29

Ebec é empresa comprada pela Vix
Ebec aluga veículos para setores como mineração, engenharia e meio ambiente Crédito: Divulgação
Vix Logística, empresa do Grupo Águia Branca, anunciou na semana passada que comprou por R$ 306 milhões uma empresa mineira especializada em gestão e locação de frotas de veículos pesados.
Sediada em Belo Horizonte, a Ebec tem frota com mais de 3 mil veículos, como caminhonetes 4×4, picapes compactas, SUVs e vans, que são alugados  para setores como mineração, engenharia, meio ambiente, transmissão de energia e ferroviário, dentre outros.

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O anúncio foi feito com comunicado ao mercado na semana passada, quando a Vix informou que a operação está alinhada à estratégia da empresa de crescimento da atividade de gestão e terceirização de frota e de consolidação da sua subsidiária Let's Rent a Car.
"Por meio da operação, a Vix dá mais um importante passo em sua estratégia de crescimento inorgânico, que visa ampliar sua escala e competitividade em seus segmentos de atuação por meio da combinação de negócios com players alinhados aos seus propósitos, valores e visão de futuro, enquanto sempre preservando seus diferenciais, forma de atuação e melhores práticas", informou a empresa ao mercado.
Vix Logística compra locadora de veículos de atuação nacional por R$ 306 milhões
Segundo a Vix, a chegada da Ebec vai potencializar a atuação da empresa no segmento de gestão e terceirização de frotas, alinhada ao crescimento previsto no planejamento estratégico.
Neste momento, a Vix informou que aguarda a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para assumir a gestão da operação da empresa.

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