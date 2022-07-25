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Inovação capixaba

Desenvolvido no ES, VIX lança primeiro trator autônomo do Brasil

Maior empresa do Grupo Águia Branca está investindo pesado em automação. Uma unidade de negócio foi criada exclusivamente para cuidar do tema

Públicado em 

25 jul 2022 às 15:27
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Galileu, primeiro veículo de carga autônomo feito no Brasil
Galileu, primeiro veículo de carga autônomo feito no Brasil Crédito: Pix Fotografia
A VIX Logística, maior empresa do Grupo Águia Branca, dá, hoje, um importante passo no ganho de eficiência operacional e, principalmente, na frente de inovação. A companhia está colocando no mercado o Galileu, trator com nível 4 de automação, ou seja, capaz de se locomover sozinho. Com este nível de robotização, o mais próximo do total, é um veículo de cargas (com volume acima de 80 toneladas) único no Brasil e com poucos concorrentes no mundo.
Todo o desenvolvimento do projeto, iniciado há pouco mais de um ano, foi tocado de dentro da sede a Vix, no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Um investimento de R$ 6 milhões. É o primeiro resultado prático da Viva (VIX Veículos Autônomos), nova unidade de negócios da empresa. O projeto contou com parceiros e fornecedores, mas o desenvolvimento foi todo dentro de casa. "Teremos mais eficiência e segurança nas nossas operações. A replicação do que foi feito no Galileu é simples, temos trinta tratores que em breve terão o mesmo nível de automação do veículo que estamos lançando agora", explica Elias Alves, diretor da Vix e um dos idealizadores do projeto.
O veículo está apto para atuar em qualquer uma das empresas com contrato com a Vix: siderurgia, florestal, papel e celulose, mineração, óleo e gás, setor automotivo e agronegócio. "É um novo mundo, e a Vix, com a Viva, assume um papel pioneiro. Acreditamos e vamos continuar investindo em automação e digitalização, não apenas de equipamentos, mas também nos processos", afirma Patrícia Chieppe, CEO da VIX Logística.
O Galileu não se limita à condução por GPS e possui funcionalidades que garantem a navegação sem risco de haver perda de rota. O veículo tem vários sistemas de segurança redundantes, além de um dispositivo físico instalado ao redor do veículo que, ao ser acionado, faz com que o modo de segurança entre em ação. Scanners a laser (Lidar) monitoram e reportam para o sistema de controle a necessidade de parada
No final do ano passado, com o projeto Galileu já rodando, a VIX anunciou um investimento na startup capixaba Lume Robotics, especialista em veículos autônomos, com expertise em inteligência artificial, visão computacional e robótica autônoma. "São temas relevantes para o nosso negócio. Estamos cada vez mais próximos do ecossistema e investindo forte em tecnologia. Outras startups estão no nosso radar", assinalou Kaumer Chieppe, presidente do Conselho de Administração da VIX Logística.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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