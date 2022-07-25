Desenvolvido no ES, VIX lança primeiro trator autônomo do Brasil

Galileu, primeiro veículo de carga autônomo feito no Brasil Crédito: Pix Fotografia

A VIX Logística, maior empresa do Grupo Águia Branca , dá, hoje, um importante passo no ganho de eficiência operacional e, principalmente, na frente de inovação. A companhia está colocando no mercado o Galileu, trator com nível 4 de automação, ou seja, capaz de se locomover sozinho. Com este nível de robotização, o mais próximo do total, é um veículo de cargas (com volume acima de 80 toneladas) único no Brasil e com poucos concorrentes no mundo.

Todo o desenvolvimento do projeto, iniciado há pouco mais de um ano, foi tocado de dentro da sede a Vix, no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Um investimento de R$ 6 milhões. É o primeiro resultado prático da Viva (VIX Veículos Autônomos), nova unidade de negócios da empresa. O projeto contou com parceiros e fornecedores, mas o desenvolvimento foi todo dentro de casa. "Teremos mais eficiência e segurança nas nossas operações. A replicação do que foi feito no Galileu é simples, temos trinta tratores que em breve terão o mesmo nível de automação do veículo que estamos lançando agora", explica Elias Alves, diretor da Vix e um dos idealizadores do projeto.

O veículo está apto para atuar em qualquer uma das empresas com contrato com a Vix: siderurgia, florestal, papel e celulose, mineração, óleo e gás, setor automotivo e agronegócio. "É um novo mundo, e a Vix, com a Viva, assume um papel pioneiro. Acreditamos e vamos continuar investindo em automação e digitalização, não apenas de equipamentos, mas também nos processos", afirma Patrícia Chieppe, CEO da VIX Logística.

O Galileu não se limita à condução por GPS e possui funcionalidades que garantem a navegação sem risco de haver perda de rota. O veículo tem vários sistemas de segurança redundantes, além de um dispositivo físico instalado ao redor do veículo que, ao ser acionado, faz com que o modo de segurança entre em ação. Scanners a laser (Lidar) monitoram e reportam para o sistema de controle a necessidade de parada