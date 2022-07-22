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Mercado

Empresas de gestão ambiental aceleram investimentos no ES

Avanço da Ambipar mexeu com o mercado do Espírito Santo. A Econservation está analisando eventuais aquisições e vai ampliar investimento em inovação

Públicado em 

22 jul 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Ocupação em áreas de eucalipto da Suzano em municípios do norte capixaba
Plantação de eucalipto no Norte do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
A Ambipar, especialista em gestão ambiental, está avançando no Brasil, exterior e também aqui no Estado. Do ano passado para cá, a companhia comprou três empresas aqui no Espírito Santo. O movimento mexeu com o relevante mercado capixaba de negócios ambientais.
Uma das maiores empresas do setor no Espírito Santo, a Econservation, com clientes nos mais diversos segmentos em todo o país, está analisando eventuais compras para ganho de eficiência e escala, e vai acelerar o processo de inovação dentro da companhia. "Nosso campo de atuação é muito grande, entregar soluções de ponta a ponta é um desafio enorme. Entendemos que a melhor maneira de evoluir neste aspecto é a aproximação com startups, inclusive entrando de sócios, se for o caso. As soluções virão mais inovadoras e com mais velocidade", explica Paulo Cerutti, CEO da Econservation.
O objetivo da companhia é "bater de frente" com qualquer concorrente em consultoria ambiental. Cerutti explica que depois de um 2020 muito complicado por conta da pandemia, os resultados voltaram a aparecer, mas só isso não basta. "Temos de ter um olhar estratégico, o mundo está mudando com muita velocidade. O bom resultado de hoje pode não vir amanhã".
Atuando, entre outros projetos, em Brumadinho (monitoramento de peixes no rio Paraopeba), na Renova e no licenciamento ambiental da Ferrovia Litorânea Sul, a Econservation tem um histórico de crescimento anual de 10% ao ano. A meta de 2022 foi batida ainda em junho, uma surpresa, positiva, até para os sócios. Mas, como o próprio CEO diz, "só isso não basta".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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