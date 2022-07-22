Empresas de gestão ambiental aceleram investimentos no ES

Plantação de eucalipto no Norte do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Uma das maiores empresas do setor no Espírito Santo, a Econservation, com clientes nos mais diversos segmentos em todo o país, está analisando eventuais compras para ganho de eficiência e escala, e vai acelerar o processo de inovação dentro da companhia. "Nosso campo de atuação é muito grande, entregar soluções de ponta a ponta é um desafio enorme. Entendemos que a melhor maneira de evoluir neste aspecto é a aproximação com startups, inclusive entrando de sócios, se for o caso. As soluções virão mais inovadoras e com mais velocidade", explica Paulo Cerutti, CEO da Econservation.

O objetivo da companhia é "bater de frente" com qualquer concorrente em consultoria ambiental. Cerutti explica que depois de um 2020 muito complicado por conta da pandemia, os resultados voltaram a aparecer, mas só isso não basta. "Temos de ter um olhar estratégico, o mundo está mudando com muita velocidade. O bom resultado de hoje pode não vir amanhã".