Empresas de gestão ambiental aceleram investimentos no ES

Uma das maiores empresas do setor no Espírito Santo, a Econservation, com clientes nos mais diversos segmentos em todo o país, está analisando eventuais compras para ganho de eficiência e escala, e vai acelerar o processo de inovação dentro da companhia. "Nosso campo de atuação é muito grande, entregar soluções de ponta a ponta é um desafio enorme. Entendemos que a melhor maneira de evoluir neste aspecto é a aproximação com startups, inclusive entrando de sócios, se for o caso. As soluções virão mais inovadoras e com mais velocidade", explica Paulo Cerutti, CEO da Econservation.
O objetivo da companhia é "bater de frente" com qualquer concorrente em consultoria ambiental. Cerutti explica que depois de um 2020 muito complicado por conta da pandemia, os resultados voltaram a aparecer, mas só isso não basta. "Temos de ter um olhar estratégico, o mundo está mudando com muita velocidade. O bom resultado de hoje pode não vir amanhã".
Atuando, entre outros projetos, em Brumadinho (monitoramento de peixes no rio Paraopeba), na Renova e no licenciamento ambiental da Ferrovia Litorânea Sul, a Econservation tem um histórico de crescimento anual de 10% ao ano. A meta de 2022 foi batida ainda em junho, uma surpresa, positiva, até para os sócios. Mas, como o próprio CEO diz, "só isso não basta".