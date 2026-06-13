Corrida de rua no ES doará valor arrecadado com inscrições para instituições sociais

As ruas de Vitória e Vila Velha recebem, pela segunda vez, a Corrida e Caminhada da Cooperação, promovida pelo Sistema OCB/ES. A 2ª edição do evento visa, além de promover a prática esportiva, estimular a população capixaba a exercer a solidariedade. Agendada para acontecer no dia 26 de julho, com uma corrida de 7 km e caminhada de 2,2 km, o valor arrecadado com cada uma das inscrições será destinado a instituições sociais do Espírito Santo.





Com inscrição no valor único de R$ 115, a Corrida e Caminhada da Cooperação irá partilhar os fundos com três instituições: Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes), Associação de Diabéticos do Espírito Santo e Amigos (Adies) e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da Serra. As organizações sem fins lucrativos atuam nas áreas de saúde, educação e assistência social.





Para o diretor-executivo do Sistema OCB/ES, Carlos André Santos de Oliveira, a união entre a prática esportiva e a solidariedade multiplicam os benefícios do evento.





“A corrida já faz parte do DNA do capixaba, e seus benefícios para a saúde do corpo e da mente são inegáveis. Na Corrida e Caminhada da Cooperação, esse impacto se multiplica: ao cuidar de si por meio do esporte, o participante também faz o bem a quem precisa, já que o valor das inscrições é destinado a instituições sociais. Um gesto que beneficia o outro e retorna em forma de realização, bem‑estar e felicidade para quem faz", afirma.