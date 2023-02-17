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Construtora sonha grande e leva ousadia ao mercado de imóveis

Com quase uma década de história, a Grand Construtora tem se destacado no mercado imobiliário capixaba com projetos ousados como o Taj Home Resort, em Vila Velha, e o Una Residence, em Vitória
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

17 fev 2023 às 17:51

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 17:51

Há 23 anos no mercado, o empresário Rodrigo Barbosa, revela que a Grand Construtora surgiu da necessidade de fazer algo diferente
A Grand tem se destacado no mercado com empreendimentos de luxo com conceitos grandiosos e inovadores Crédito: Grand Construtora/Divulgação
“Temos orgulho em dizer que vendemos e executamos sonhos”. É assim que o diretor-presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa, descreve os quase 10 anos de história da empresa. Ousada, a marca tem se destacado no mercado com projetos grandiosos e empreendimentos de luxo, como o Taj Home Resort, em Vila Velha, e o Una Residence, em Vitória, que apontam para uma fase de sucesso, e que, ao mesmo tempo, funcionam como desafios para trazer, cada vez mais, novas inovações nos próximos lançamentos.

Apesar de considerar a Grand uma empresa relativamente nova, Rodrigo Barbosa conta que sua história no ramo começou bem antes. Há 23 anos no mercado, o empresário revela que a Grand Construtora surgiu da necessidade de fazer algo diferente, que “se destacasse de projetos padronizados oferecidos dentro do nosso mercado”.
O resultado está nos empreendimentos de luxo com conceitos grandiosos e inovadores que a Grand já tem disponibilizado para a venda. O Taj Home Resort é o primeiro projeto que já carrega esse desejo em pensar, como o nome já diz, grande. 
Apesar de considerar a Grand uma empresa relativamente nova, diretor-presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa, conta que sua história no ramo começou bem antes
Há 23 anos no mercado, o empresário Rodrigo Barbosa revela que a Grand Construtora surgiu da necessidade de fazer algo diferente Crédito: Cloves Louzada
"Começamos os estudos e, entre idas e vindas de desenvolvimento de projetos foram quase dois anos que, somados a morosidade da aprovação de todos os órgãos, totalizou-se seis anos até a liberação para início da obra"
Rodrigo Barbosa - Diretor-presidente da Grand Construtora
No caso do Taj, por exemplo, além de ocupar o posto de prédio mais alto do Espírito Santo, o condomínio de alto luxo terá a maior área de lazer por apartamento do Estado: são 56 metros quadrados (m²). Para se ter uma ideia da magnitude deste projeto, o espaço médio destinado ao lazer em empreendimentos vão de 4 a mais ou menos 28 m² por unidade.
Nesta mega-área de lazer, que ao todo tem 20 mil m², há quadras poliesportivas, quadras de tênis, quadra de squash, spinning, academia, brinquedoteca, adega, piscina com mais de mil m², piscina indoor aquecida para natação, beach tennis, sala de massagem privativa e um luxuoso spa com sauna úmida ou seca. O empreendimento ainda terá um beach club exclusivo para os seus moradores de frente para a Praia de Itaparica.
Em Vitória, a Grand levou a ousadia da empresa para o Una Residence, o último lançamento da construtora. O empreendimento será construído na Avenida Beira-Mar e terá como vista os principais cartões-postais do Estado: o Convento, a Terceira Ponte, a Baía da Capital, o Porto de Vitória e Pedra do Penedo.
Com cinco pavimentos de área de lazer, o prédio também chegou para bater um recorde: ser o mais alto de Vitória, com 138 metros e 37 andares. Aliás, uma piscina de borda infinita na cobertura faz parte do projeto, somando aos outros itens da área de lazer, como piscina aquecida com hidromassagem, quadra de tênis de saibro e de beach tênis, de futebol e de basquete, playground, academia, churrasqueiras e pet park. Também terá mercearia, salão de beleza, coworking, etc.

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DNA visionário 

Ainda de acordo com o diretor-presidente, no início ele era tido como louco por pensar de forma tão ousada, mas com o passar do tempo, as ideias começaram a tomar forma e as visitas aos stands começaram a se intensificar e então este adjetivo foi dando espaço para outro bem mais positivo, o de visionário.
Aliado a isso, vem o compromisso, cada vez maior, de executar os projetos exatamente como são exibidos durante a venda. Isto, para Barbosa, é a chave do sucesso da marca, uma vez que a entrega feita com responsabilidade garante a credibilidade da construtora perante o mercado.

Ou seja, mais do que apenas romper os paradigmas, a construtora busca a confiabilidade dos clientes, aponta o diretor-comercial da Grand, Gustavo Rezende.
De acordo com ele, projetos mais ousados como o Taj e o Una já estavam no escopo dos modelos de construção da empresa desde a fundação. 
Mais do que apenas romper os paradigmas, a construtora busca a confiabilidade dos clientes, aponta o diretor-comercial da Grand, Gustavo Rezende.
Mais do que apenas romper os paradigmas, a construtora busca a confiabilidade dos clientes, aponta o diretor-comercial da Grand, Gustavo Rezende. Crédito: Cloves Louzada
"Era com isso que a gente sonhava e sonha. Queremos sempre ir além. Por isso, digo que os empreendimentos da Grand são para quem ousa fazer e pensar diferente"
Gustavo Rezende - Diretor-comercial da Grand
O objetivo, agora, segundo Rezende, é continuar fazendo o melhor trabalho possível, com projetos cheios de inovação e sempre se reinventando.

Grand Construtora 

Construtora sonha grande e leva ousadia ao mercado de imóveis

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