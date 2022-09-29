Prédio mais alto do ES começa a ganhar forma com construção inovadora

A segunda torre do Taj Home Resort, a Lotus, já está na décima laje, de um total de 25, e já consumiu mais de 870 caminhões de concreto Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Com obras a todo vapor, o Taj Home Resort, da Grand Construtora, já começa a ganhar corpo no Jockey de Itaparica, em Vila Velha. O projeto é um dos maiores já realizados no mercado imobiliário capixaba. Por isso, chama a atenção não apenas pela enorme área de lazer, mas também pela quantidade de caminhões de concreto, estudos estruturais e paisagismo que uma obra dessa magnitude exige.

Apenas na fundação da maior torre, chamada Mirage, que contará com 50 andares e será a mais alta do Espírito Santo, foram utilizados mais de 1 mil caminhões de concreto. O projeto já está na fase de embasamento, ou seja, subindo e ganhando andares.

Enquanto a segunda torre, a Lotus, já está na décima laje, de um total de 25, e já consumiu mais de 870 caminhões de concreto. Até aqui, a obra do Taj Home Resort já utilizou aproximadamente 2 mil caminhões e tem como previsão de entrega final do empreendimento em novembro de 2026.

ESTUDO DO VENTO E CONCRETO FEITO COM GELO

Para medir o desempenho estrutural, o diretor da Grand Construtora, Gustavo Resende, explica que é realizado um estudo chamado de túnel do vento. Uma vez que não se leva em consideração apenas o peso do empreendimento, mas também o impacto que o força do vento tem sobre as torres.

A previsão de entrega final do Taj Home Resort é em novembro de 2026. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Além disso, para evitar um superaquecimento do concreto, Gustavo Resende conta que a água, um dos componentes desse material, é substituída em até 80% por gelo. Isso faz com que o concreto chegue ao bloco de construção na menor temperatura possível. Até o momento, o pico registrado foi de 55ºC, bem longe do limite de 70ºC.

“As principais cidades do mundo já produzem há algum tempo empreendimentos com grandes áreas de resort e fachadas bonitas em regiões valorizadas. O que estamos fazendo aqui já existe em Miami, Singapura e Dubai. O Brasil não fica de fora dessa tendência, muito menos o Espírito Santo, que vai ter no Taj o principal empreendimento de luxo”, destaca Gustavo Resende.

MAIS DE 30 CARRETAS PARA TRANSPORTAR AS ÁRVORES

Toda essa beleza é reforçada com um projeto paisagístico igualmente grandioso. O diretor revela que no início de setembro foi concluída a compra de 119 tamareiras, com um tamanho médio de 3,80 metros de tronco cada uma.

Para realizar o transporte das tamareiras de São Paulo para o Espírito Santo, no início do próximo ano, serão necessárias mais de 30 carretas, já que, devido ao tamanho das árvores, cada veículo comporta de 3 a 4 unidades.

“Nós estamos muito felizes com o resultado e a aceitação do projeto. 48,5% das vendas do Taj são para fora do Estado e 22% para fora do Brasil, principalmente Europa e Estados Unidos”, ressalta Gustavo Resende.

TAJ HOME RESORT

Projeto do Taj Home Resort, o prédio em construção que será o mais alto do Espírito Santo Crédito: Grand Construtora

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