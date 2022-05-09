Empreendimento de luxo no ES desperta curiosidade de estudantes

Na visita técnica, os futuros profissionais têm vivência prática dos conteúdos vistos nas disciplinas na sala de aula. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

As obras do Taj Home Resort estão a todo vapor e os estudantes das áreas de construção civil puderam acompanhar de perto o trabalho desenvolvido no local. De acordo com a Grand Construtora, responsável pelo empreendimento, esse momento é um marco por cumprir o papel econômico e social da empresa ao receber visitas técnicas de futuros profissionais que atuarão no segmento. Na última sexta-feira (6), por exemplo, as turmas de Engenharia Civil da Faculdade Doctum, de Vitória e Guarapari, sob supervisão da professora Rovena Dantas Rodrigues, conheceram o empreendimento.

Em abril, alunos de Edificações do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) também visitaram a construção, inclusive, acompanharam um momento importante porque no dia a equipe de construção fazia a concretagem de meia laje da garagem da Torre Lótus, que terá 25 andares. Foi mostrado aos futuros profissionais a dimensão do projeto, em que, só para essa etapa da obra, foram utilizados 1.200 metros cúbicos de concreto, o equivalente a 132 caminhões de concreto e 100 toneladas de aço.

De acordo com o diretor técnico e engenheiro da obra, Cristiano Soares, as visitas guiadas são uma ótima oportunidade de conhecer de perto os empreendimentos de grandes proporções, como o Taj Home Resort, a mais ousada construção do Estado. Ele ressaltou que a maior torre, Mirage, terá 50 pavimentos e 158 metros de altura.

As obras do Taj Home Resort estão a todo vapor e os estudantes das áreas de construção civil puderam acompanhar de perto o trabalho desenvolvido no local. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

“Os futuros profissionais têm vivência prática dos conteúdos vistos nas disciplinas na sala de aula, de todo o processo de uma obra de estrutura residencial de grandes dimensões. Ficam sabendo como é feito o controle de qualidade, da chegada do concreto até a aceitação e aplicação na obra. Também acompanham de perto como é ampla a movimentação de equipamentos. Durante a concretagem da laje, na primeira visita, duas usinas de concretagem, de Cariacica e Vila Velha, ficaram exclusivamente em prol da obra, uma análise de grande valia na formação técnica”, explica o diretor.

Depois de acompanhar a parte de campo da obra, os estudantes conheceram os apartamentos decorados do Taj Home Resort, único resort residencial de luxo do Espírito Santo, no bairro Jockey de Itaparica, localizado às margens da Rodovia do Sol.

Estudantes visitam obras do Taj Home Resort

SOBRE O EMPREENDIMENTO

O Taj Home Resort foi inspirado em construções de países como Dubai e Singapura, e vai contar com duas torres, sendo uma delas com 50 pavimentos, ou seja, a mais alta Estado. São apartamentos com unidades de três quartos, três suítes e três vagas de garagem, e de quatro quartos com quatro suítes e quatro vagas de garagem, com área privativa de 156m² e 295m², respectivamente.

O empreendimento de alto padrão está ancorado em três pilares muito valorizados por quem está à procura de uma construção inovadora: segurança, privacidade e serviços exclusivos. Na área de lazer, são mais de 50 itens, como o espaço pet, mercearia 24 horas, box cross training e o beach club exclusivo, localizado em um terreno de frente para o mar de Itaparica.

Taj Home Resort, da Grand Construtora, está localizado em um terreno de 30 mil metros quadrados, localizado no bairro Jockey de Itaparica, local de grande potencial econômico Crédito: Grand Construtora/ Divulgação

“Vivemos um contexto inovador em que, mais do que nunca, ao adquirir um apartamento, o comprador deseja ter liberdade sem perder a privacidade e segurança, valorizando o tempo e a comodidade de ter tudo ao alcance, para se dedicar ao que ele tem de realmente valioso: a família e seu prazer pessoal. No ambiente Taj será possível passear por mais de 20 mil metros quadrados de área de lazer e jardins, seja de dia, seja no final da tarde, seja de madrugada, consciente da segurança ao seu redor. O Taj foi idealizado para ser um destino de férias sem viajar. Tudo que apreciamos em hotéis e resorts pelo mundo será possível ter à disposição também no dia a dia, após o expediente ou entre um compromisso e outro”, destaca o diretor-presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa.

SERVIÇO

Taj Home Resort terá serviços exclusivos e típicos de um resort, como valet para estacionar carros de visitantes e helpers para descarregar compras Crédito: Grand Construtora/Divulgação