Conteúdo de Marca

EstúdioCast: joalheria do ES investe em mulheres que buscam independência financeira

No novo episódio do EstúdioCast, a sócia-diretora da Jaklayne Joias fala sobre programa de revenda que possibilita que mulheres conquistem renda e autonomia

O empreendedorismo feminino tem conquistado cada vez mais espaço no Brasil. Em 2024, de acordo com o Sebrae, 10,35 milhões de mulheres estavam a frente de negócios. Uma delas é Jaqueline Lira, sócia-diretora da Jaklayne Joias, marca capixaba que há 30 anos atua no mercado de acessórios, semijoias, relógios e joias. >

No novo episódio do EstúdioCast, desta vez apresentado pela creator e jornalista Renata Rasselli, Jaqueline conta como o protagonismo feminino no mercado de trabalho faz parte da empresa, fundada pela mãe, Etania Lira, a partir de uma história de superação, além do envolvimento nos negócios juntamente com as irmãs Elaine e Fernanda. >