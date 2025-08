Shopping Vitória sorteia carro híbrido em promoção de Dia dos Pais

Conteúdo de Marca

Publicado em 1 de agosto de 2025

Chegou a hora de retribuir o carinho e a dedicação de quem sempre mostrou a direção certa. Afinal, o Dia dos Pais está batendo na porta e, com isso, o Shopping Vitória (SV) traz mais uma campanha especial com presentes para todos os perfis, além da chance de ganhar um carro zero km. >

De 30 de julho até 24 de agosto, a cada R$ 500,00 em compras nas lojas participantes, o cliente concorre a um GAC GS4 Hybrid Premium. O SUV híbrido combina potência, eficiência e sustentabilidade, proporcionando uma experiência de condução inovadora e econômica.>

Para participar da promoção, os clientes devem baixar o aplicativo do SV, realizar o cadastro pessoal e fazer o envio das notas. O sorteio será realizado no dia 27 de agosto. >

“Nossa proposta é sempre tornar as datas comemorativas ainda mais memoráveis para os nossos clientes. Neste Dia dos Pais, além de reunir ótimas opções de presentes, vamos realizar o terceiro sorteio de carro no ano, como forma de valorizar quem nos acompanha”, destaca Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.>

O ponto de atendimento da promoção está localizado no 1º piso, próximo à loja Life By Vivara, e o carro também está em exposição no local. Consulte o regulamento completo no site www.shoppingvitoria.com.br.>

Surpreenda no presente

O Shopping Vitória oferece uma grande diversidade de lojas, marcas e experiências em um só lugar, facilitando a escolha para presentear. O mix de lojas reúne moda, calçados, perfumarias, eletrônicos, livraria, gastronomia e opções personalizadas. Há sugestões para pais de todos os estilos, dos clássicos aos modernos, e as ofertas incluem combos exclusivos, brindes especiais e condições facilitadas de pagamento. >

Confira algumas dicas*:

Bagaggio: presentes a partir de R$ 49,90. Na compra de uma carteira, ganha 50% na segunda de menor valor.

presentes a partir de R$ 49,90. Na compra de uma carteira, ganha 50% na segunda de menor valor. Casa das Cuecas: camisetas para presentear com frases em alusão ao Dia dos Pais, por R$ 149,90. Tem desconto progressivo em kits de cuecas, camisetas lisas e samba-canção. Na compra de 3 peças, o cliente ganha 5% de desconto; comprando 6 peças, o desconto é de 8%; e, na compra de 12 peças, desconto de 12%.

camisetas para presentear com frases em alusão ao Dia dos Pais, por R$ 149,90. Tem desconto progressivo em kits de cuecas, camisetas lisas e samba-canção. Na compra de 3 peças, o cliente ganha 5% de desconto; comprando 6 peças, o desconto é de 8%; e, na compra de 12 peças, desconto de 12%. Centauro: camisetas multimarcas a partir de R$ 129,99. Modelos de tênis Nike e Puma a partir de R$ 299,99 e 2 peças masculinas Oxer por R$ 119,99.

camisetas multimarcas a partir de R$ 129,99. Modelos de tênis Nike e Puma a partir de R$ 299,99 e 2 peças masculinas Oxer por R$ 119,99. L’Occitane au Brésil: lançamento da linha Sementes Brasileiras - Perfumaria Masculina. As Deo Colônias Cumaru Raiz e Cumaru Instinto estão por R$ 169,90 cada. O perfume Café Expresso, também novidade, por R$ 259,90. E tem kit Café Expresso, com loção desodorante corporal, gel de banho e creme para as mãos, por R$ 248,50.

lançamento da linha Sementes Brasileiras - Perfumaria Masculina. As Deo Colônias Cumaru Raiz e Cumaru Instinto estão por R$ 169,90 cada. O perfume Café Expresso, também novidade, por R$ 259,90. E tem kit Café Expresso, com loção desodorante corporal, gel de banho e creme para as mãos, por R$ 248,50. Oculum Ótica: na compra de óculos de sol ou armação, o cliente ganha 25% na segunda peça e 40% na terceira peça. Desconto aplicado para o item de menor valor.

na compra de óculos de sol ou armação, o cliente ganha 25% na segunda peça e 40% na terceira peça. Desconto aplicado para o item de menor valor. O Boticário: linha Malbec Pure Gold completa com até 25% de desconto. Tem kit presente Malbec Cuidados, com body spray desodorante e pós-barba Sensitive, de R$ 125,80 por R$ 97,90; e da mesma linha kit com sabonete líquido corporal e loção desodorante hidratante de R$ 127,80 por R$ 114,80.

linha Malbec Pure Gold completa com até 25% de desconto. Tem kit presente Malbec Cuidados, com body spray desodorante e pós-barba Sensitive, de R$ 125,80 por R$ 97,90; e da mesma linha kit com sabonete líquido corporal e loção desodorante hidratante de R$ 127,80 por R$ 114,80. Reserva: a emoção das arquibancadas em peças para o dia a dia. Na campanha de Dia dos Pais, coleções temáticas com os times de futebol brasileiros na estampa para presentear, a partir de R$ 199. Também tem promoção na linha clássica, com 20% de desconto na compra acima de duas peças.

a emoção das arquibancadas em peças para o dia a dia. Na campanha de Dia dos Pais, coleções temáticas com os times de futebol brasileiros na estampa para presentear, a partir de R$ 199. Também tem promoção na linha clássica, com 20% de desconto na compra acima de duas peças. Toulon: diversas peças selecionadas de inverno, exceto jaqueta de couro, com 30% de desconto. Tem kit de camiseta básica e bermuda cargo de R$ 259,90 por R$ 219,90; camiseta básica e calça jeans de R$ 209,90 por R$ 179,90; polo e jeans de R$ 269,90 por R$ 229,90. >

*As promoções são válidas até o dia 10 de agosto, ou enquanto durarem os estoques. Mais informações devem ser consultadas nas lojas. >

Data: de 30/07 a 24/08

de 30/07 a 24/08 Sorteio: 27/08

27/08 Dinâmica: A cada R$ 500,00 em compras nas lojas participantes, o cliente concorre a um carro GAC GS4 Hybrid Premium zero km, mediante o cadastro das notas fiscais no aplicativo do Shopping Vitória.

A cada R$ 500,00 em compras nas lojas participantes, o cliente concorre a um carro GAC GS4 Hybrid Premium zero km, mediante o cadastro das notas fiscais no aplicativo do Shopping Vitória. Ponto de apoio : 1º piso do Shopping Vitória, próximo à loja Life By Vivara

: 1º piso do Shopping Vitória, próximo à loja Life By Vivara Consulte o regulamento completo no site www.shoppingvitoria.com.br >

