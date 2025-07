Conteúdo de Marca

Sessão solene homenageia legado de fé do pastor Gedelti Gueiros

Homenagem póstuma reuniu senadores, autoridades, familiares, amigos e membros da comunidade evangélica para prestar reconhecimento à liderança religiosa do pastor Gedelti

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Igreja Cristã Maranata

Publicado em 30 de julho de 2025 às 18:31

A solenidade foi realizada no Plenário do Senado, em Brasília, no dia 17 de julho Crédito: Divulgação/ICM

Liderança religiosa e responsável pela formação espiritual de diferentes gerações, Gedelti Gueiros, cofundador e presidente da Igreja Cristã Maranata (ICM), desde 2007, deixou um legado de fé para os milhares de membros da ICM. O pastor, que faleceu no dia 5 de julho, foi reconhecido pelos serviços prestados à comunidade e pela atuação religiosa, frente à Maranata, em uma sessão solene de homenagem póstuma, promovida pelo Senado Federal, no dia 17 de julho. >

A solenidade foi realizada no Plenário do Senado, em Brasília (DF), e proposta pelo senador Magno Malta (PL-ES), por meio do Requerimento nº 544/2025, aprovado por unanimidade pelos parlamentares. A sessão reuniu senadores, autoridades, familiares, amigos e membros da comunidade evangélica para prestar reconhecimento ao legado do pastor Gedelti.>

No Espírito Santo, no dia 5 de julho, o governador do Estado, Renato Casagrande, decretou luto oficial de três dias, assim como o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.>

A sessão reuniu senadores, autoridades, familiares, amigos e membros da comunidade evangélica Crédito: Divulgação/ICM

Gedelti foi um dos responsáveis pela fundação da Igreja Cristã Maranata, em 1968. Hoje, a igreja está presente em mais de 100 países e conta com milhares de templos no Brasil e no mundo. O pastor também foi pioneiro no uso de tecnologia de satélite para transmissão de cultos e ensinamentos cristãos.>

>

Ainda em vida, o pastor recebeu diversas honrarias e homenagens. Em 2018, ele recebeu a Comenda Jerônimo Monteiro, conferida pelo ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, pelos serviços prestados ao Estado, e a Comenda Gilson Coutinho Barros, pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales), conferida a dentistas – já que era profissional da Odontologia.>

Já em 2022, foi criada Comenda de Honra ao Mérito Legislativo Gedelti Victalino Teixeira Gueiros, que homenageia membros da ICM e é também concedida pela Ales.>

Pastor Gedelti Gueiros, cofundador da Igreja Cristã Maranata, faleceu em 5 de julho de 2025 Crédito: Divulgação/ ICM

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta