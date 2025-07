Despedida do pastor Gedelti Gueiros será no Maanaim de Carapina, neste sábado (5) e domingo (6)

Faleceu neste sábado (5), aos 93 anos, o pastor Gedelti Victalino Teixeira Gueiros, cofundador e presidente da Igreja Cristã Maranata (ICM) desde 2007. O velório será aberto ao público, a partir das 16h deste sábado, no Maanaim de Carapina, na Serra, ao lado do Parque de Exposições. O culto de despedida acontece neste domingo (6), a partir das 13h. De lá, o corpo sairá em carro aberto do Corpo de Bombeiros com destino ao Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. O culto será transmitido por todas as mídias da ICM (veja todos os canais no final deste texto).

No dia 3 de julho, aos 93 anos, o pastor Gedelti sofreu complicações cardíacas e precisou ser internado. Diante da gravidade do quadro, as igrejas organizaram uma corrente de oração contínua em seu favor, com os membros se revezando em turnos de 15 minutos cada. O pastor não resistiu e faleceu na madrugada deste sábado, deixando uma filha, Jurama Bitran, um genro e dois netos.

O governador Renato Casagrande decretou luto oficial de três dias. “Com profundo pesar recebo a notícia do falecimento do pastor Gedelti Gueiros, fundador da Igreja Cristã Maranata. Um homem de fé, que dedicou sua vida ao Evangelho e tocou milhares de pessoas com sua missão. Minha solidariedade a sua família e à Igreja Maranata. Decretei luto oficial de três dias em sua memória”, afirmou em uma rede social.

Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória, também decretou luto de três dias na Capital e afirmou, em nota, ter recebido com profundo pesar a notícia. “Pastor Gedelti foi uma das grandes referências espirituais do nosso Estado. Homem de palavra firme e coração sensível, dedicou décadas à orientação de milhares de fiéis com sabedoria, equilíbrio e amor cristão. Neste momento de dor, minha solidariedade aos familiares, amigos e a toda a comunidade da Igreja Cristã Maranata. Seu legado permanecerá vivo entre nós”, pontuou nas redes sociais.

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, manifestou solidariedade à família, aos amigos e a toda a comunidade da Igreja Cristã Maranata neste momento de luto e saudade e também decretou luto de três dias no município, onde a ICM foi fundada.

“Recebi, com profundo pesar, a notícia do falecimento do pastor Gedelti Gueiros, fundador e presidente da Igreja Cristã Maranata. Em 1968, ele iniciou em Vila Velha, um movimento religioso que ultrapassou fronteiras e, hoje, reúne mais de 1 milhão de fiéis no Brasil e no exterior”, lamentou em nota divulgada nas redes sociais.

História

Nascido em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), em 19 de novembro de 1931, Gedelti veio com a família para Vila Velha ainda na infância.

Em março de 1954, graduou-se no curso de Odontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Especializou-se em implante dental e metal cerâmica pela Universidade de Mount Vernon e Massachusetts, nos Estados Unidos.

Na Ufes, foi professor e membro permanente de Integração Curricular (CPIC) do Curso de Odontologia. Também foi coordenador de cursos do Senac na área de prótese dentária. Além disso, foi membro da Academia Brasileira de Prótese, e vice-presidente da Associação Brasileira de Odontologia (ABO).

Gedelti atuou ainda como cirurgião dentista da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, de 1959 a 1965, e na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames) desde 1969.

Foi cofundador da Igreja Cristã Maranata, em 1968, e um dos primeiros a utilizar a transmissão via satélite para alcançar membros em diferentes partes do Brasil e do mundo de forma simultânea.

Em mais de cinco décadas à frente da Igreja, Gedelti construiu uma liderança amplamente reconhecida nacional e internacionalmente, tendo uma presença consolidada em diferentes canais de comunicação.

Em vida recebeu diversas honrarias e homenagens. Em 2018, ele recebeu a Comenda Jerônimo Monteiro, conferida pelo ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, pelos serviços prestados ao Estado, e a Comenda Gilson Coutinho Barros, pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales), conferida a dentistas.

Já em 2022, foi criada Comenda de Honra ao Mérito Legislativo Gedelti Victalino Teixeira Gueiros, que homenageia membros da ICM e é também concedida pela Ales.

