Trombetas e Festas traz mensagem de esclarecimento e alerta para todo o mundo

Edição de 2025 do culto teve transmissão simultânea para mais de 100 países; evento contou com a presença de autoridades, que reconheceram a importância da Igreja Maranata

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 16:26

O Trombetas e festas 2025 foi realizado no Maanaim de Carapina e teve a participação presencial de mais de 2,5 mil pessoas, incluindo autoridades Crédito: Rodrigo Gavini

É tempo de se manter atento aos sinais vindos de Deus, mas também é preciso festejar as dádivas do Senhor e renovar a fé. Foi com essa mensagem que o Trombetas e Festas 2025 realizou a transmissão simultânea para milhões de membros da Igreja Cristã Maranata (ICM) distribuídos em mais de 100 países no mundo, no dia 29 de novembro, diretamente do Maanaim de Carapina, na Serra. Presencialmente, marcaram presença mais de 2,5 mil pessoas.

“Em Israel, o toque de trombetas sempre anunciava anunciava uma santa convocação para um grande acontecimento, para uma festa. Em nosso caso, o toque das trombetas anuncia a volta do Senhor Jesus em glória para nos tomar para si e nos levar para a eternidade feliz. O tempo da glória do Senhor Cristo, o grande dia do dia do arrebatamento, o dia da volta do Senhor Jesus para Deus o amado está chegando”, ressalta o pastor Alexandre Gueiros, presidente da ICM, durante pregação.

O culto contou também com a presença de autoridades, que reconheceram a importância da ICM tanto em seu trabalho junto à sociedade quanto em sua missão de levar a mensagem de Deus a todos.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, ressaltou que valores cristãos como fraternidade e harmonia têm faltado às pessoas no mundo. E que quando há a palavra de Deus, a sociedade passa a conviver bem com as diferenças e a tolerância, ajudando a cultivar a paz.

Renato Casagrande e Alexandre Gueiros: mensagem de fé e esperança Crédito: Rodrigo Gavini

“A Igreja Maranata tem um trabalho social muito forte nas áreas da saúde, meio ambiente, assistência social e na transmissão dos amores cristãos que ajudam muito a preservar a família. Quando se preserva com a família, está também contribuindo para ter uma sociedade mais equilibrada. É este equilíbrio que nós estamos buscando permanentemente na sociedade”, avalia.

O vice-governador, Ricardo Ferraço, destacou a obra evangelizadora da Igreja Cristã Maranata e também o trabalho e promoção social realizado não apenas no Estado, como no Brasil e no Mundo. “Eu avalio que o resultado desse esforço é um produto feito a várias mãos. E dentre essas muitas mãos, está a Igreja Cristã Maranata, que damos toda a gratidão por tudo que ela faz”, acrescenta.

O vice-governador, Ricardo Ferraço, destacou a obra evangelizadora da Igreja Cristã Maranata Crédito: Rodrigo Gavini

Esta foi a primeira vez que o evento foi realizado na Serra. O prefeito do município, Weverson Meireles, inclusive, destacou a importância desse acontecimento e da prontidão da prefeitura para receber, da melhor forma, todos que estiveram presencialmente no culto.

“Estamos aqui, ao lado da Maranata, para que todos sejam sempre muito bem recebidos e que o dia de hoje seja mais um dia da ação da mão de Deus sobre todo Estado do Espírito Santo. Falei com o pastor Alexandre Gueiros que no ano que vem, também estaremos de portas abertas novamente para que possamos sediar aqui na Serra o Trombetas e Festas", pontuou.

Weverson Meireles destacou a importância do evento e da parceria da Prefeitura da Serra Crédito: Rodrigo Gavini

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, definiu o trabalho social da ICM como marcante. “E é nisso que nós acreditamos, no acolhimento, no cuidado, no zelo, na empatia com nosso povo. É um tempo de reflexão para que a nossa vida seja melhor. Especialmente porque estamos no final do ano e é um período em que temos de refletir sobre o que fizemos em 2025 e o que queremos nas nossas vidas e na vida em sociedade para o ano que vem”, analisa.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, ressaltou o trabalho social da ICM, que é marcante Crédito: Rodrigo Gavini

O prefeito de Cariacica, também esteve presente e falou sobre a importância da fé e da igreja para levar a evangelização, alertando ao mundo o que está acontecendo. “A Igreja Cristã Maranata está de parabéns pelo trabalho que faz de evangelização, comunicação e de consciência. É o alimento espiritual, é um conforto que o cidadão precisa, pois vivemos um momento um momento difícil. E o Trombetas e Festas traz tranquilidade e discernimento para que as pessoas possam enxergar o que está acontecendo e busquem melhorar a sua vida”, diz.

Euclério Sampaio falou sobre a importância da fé e da igreja para levar a evangelização Crédito: Rodrigo Gavini

Mensagem de esperança

Mesmo ao abordar os sinais da vinda de Jesus, o Trombetas e Festas traz uma mensagem de fé e de esperança. Segundo o pastor Alexandre Gueiros, existe a certeza de que “Jesus voltará, pela certeza de que ressuscitaremos e viveremos para sempre, desfrutando de uma bem-aventurança e uma felicidade eternas. É essa a nossa esperança e o que nos conforta, nos alegra. Porque há a oração, mas a oração também depende da prática. O Senhor nos faz uma promessa na sua palavra”.

Pastor Alexandre Gueiros: "A oração também depende da prática e o Senhor nos faz uma promessa na sua palavra" Crédito: Rodrigo Gavini

O pastor Gerson Beluci, que também palestrou durante o culto e é coordenador da ICM na Europa, deu ênfase nas festas estabelecidas por Deus em Israel, que não eram apenas celebrações históricas, mas anúncios proféticos da obra de Jesus e da atuação do Espírito com um propósito, que é o da salvação.

O pastor Gerson Beluci falou das festas estabelecidas por Deus em Israel, que não eram apenas celebrações históricas, mas anúncios proféticos da obra de Jesus Crédito: Rodrigo Gavini

“O arrebatamento da Igreja está próximo. O toque das trombetas, aquela festa de Israel, anunciava também um novo ano que se aproximava, mas para a Igreja, hoje, significa uma coisa extraordinária, é um novo tempo, é um tempo eterno, é o tempo que dará início na eternidade com Deus. Nós celebraremos então a última grande festa, a festa dos tabernáculos e estaremos para sempre com o Senhor. A palavra que foi transmitida tem esse objetivo: despertar a todos para essa necessidade. Nós estamos vivendo espiritualmente um momento especial”, conclui.

O pastor Gilson Souza, membro do Conselho, também destacou a importância de levar a mensagem de Deus para o mundo, para todas as pessoas independentemente de serem religiosas ou membros da Igreja. “O nosso propósito é apresentar isso de uma forma suave para que as pessoas não fiquem espantadas com os acontecimentos, como se fossem catástrofes, como fosse juízos pronunciados por Deus Deus, nada disso”, explica.

Segundo ele, este é um momento em que as pessoas são chamadas para um momento de aproximação de Deus. “Esse é o objetivo. A salvação de Deus sempre foi dentro do propósito de trazer o homem para perto Dele. E nós, em questão de fé, acreditamos que essa mensagem do Trombetas de Festas vai levar muitas pessoas a uma reflexão de tal forma na fé e, com isso, isso produzir, naturalmente, um efeito positivo no fortalecimento da sua fé e em aumentar a esperança no futuro”, destaca.

Mensagem a todos

O pastor Luiz Eugênio, diretor administrativo da ICM, ressaltou a importância do Trombetas e Festas como evento anual da ICM para ajudar a despertar o mundo do atual momento em que a humanidade vive. “Nossa nossa missão é anunciar isso. Este momento é especial para a igreja, porque anuncia os acontecimentos do mundo como que fossem um toque, um despertar para a humanidade dessa hora”, acrescenta.

Pastor Josias Junior: "A Igreja se utiliza de todas as possibilidades que a tecnologia oferece para levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível" Crédito: Rodrigo Gavini

Para o pastor Josias Junior, gerente de comunicação da ICM, a igreja se utiliza de todas as possibilidades que a tecnologia oferece para levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível. São 10 idiomas falando em tradução simultânea e também por meio da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) para levar uma mensagem mais clara a todos.

“Nós vemos que, pelo potencial de alcance, o nosso compromisso, é muito maior do que aquele grupo inicial de cristãos, e tentamos fazer com que a mensagem de Deus chegue de fato a toda criatura. A tecnologia está sendo utilizada para isso. Nós estamos falando uma mensagem simples, clara de fácil percepção, fácil compreensão, mas profundamente bíblica e que coloca o homem diante da necessidade de refletir sobre como ele vai seguir após essa mensagem. O que ele vai fazer após ouvir o que ele ouviu?”, acrescenta.

Pastor Gilson Sousa afirma que o Trombetas e Festas tem como missão levar uma mensagem de alento e de esperança para o mundo Crédito: Rodrigo Gavini

O pastor Gilson Souza acrescenta que o Trombetas e Festas tem como missão levar uma mensagem de alento e de esperança para o mundo, mesmo que as pessoas sejam não sejam da Igreja.

“Nosso propósito é apresentar isso de uma forma suave para que as pessoas não fiquem espantadas com os acontecimentos, como se fossem catástrofes, como fosse juízos pronunciados por Deus. É uma advertência para o mundo. Um momento em que Deus chama as pessoas para um momento de aproximação”, avalia.

Pastor Diniz Azevedo: "O Senhor Jesus disse que esse evangelho seria pregado até os confins da terra" Crédito: Rodrigo Gavini

Segundo o pastor Diniz Azevedo, que também integra o Conselho, é uma alegria poder proclamar essa realidade. “Sabemos ser instrumentos para essa proclamação e para fazermos diferença aqui no mundo, mas também para uma eternidade com Deus. O Senhor Jesus disse que esse evangelho seria pregado até os confins da terra. No tempo de Paulo, no tempo dos apóstolos, isso seria muito difícil. Mas hoje, no cumprimento dessa profecia, temos todos os recursos disponíveis, que podem ser usados para levar as pessoas ao conhecimento de uma verdade que pode mudar a vida do homem aqui. Porque o evangelho é isso”, afirma.

O pastor Amadeu Loureiro, conclui, afirmando que é importante promover uma conscientização do momento que a humanidade está passando. “Este quinto Trombetas e Festas é sempre dentro desse objetivo, que é falar sobre o momento da Igreja e aproximar a simbologia de Jesus”, reforça.

Em todos os lugares

O pastor Adaiso Fernandes, que integra o Conselho, é coordenador da ICM na Região Norte do país Crédito: Rodrigo Gavini

A Igreja Cristã Maranata está em todos os Estados do Brasil e em mais de 100 países do mundo, levando a palavra de Deus, mas também realizando ações sociais, principalmente em comunidades carentes. O pastor Adaiso Fernandes, que integra o Conselho, é coordenador da ICM na Região Norte do país, onde a instituição tem várias ações e missões.

“Há uma sensibilidade daquela região em ouvir a palavra do Senhor. Já fizemos mais de uma dezena de missões por lá, levando a palavra de Deus às regiões ribeirinhas, em cidades que têm o menor IDH (índice de desenvolvimento humano) do país. Levamos também assistência social, médicos, dentistas, fornecemos medicação, ou seja, damos uma assistência completa: espiritual e material, porque temos consciência de que esta é também nossa responsabilidade social”, conta.

Francisco Berdeal, chefe do MPES: "O Ministério Público tem estado presente nos outros eventos da Igreja Maranata" Crédito: Rodrigo Gavini

O chefe do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), o procurador-geral de justiça, Francisco Martínez Berdeal, destacou a parceria entre as instituições com o intuito de se trabalhar pela sociedade.

“O Ministério Público tem estado presente nos outros eventos da Igreja Maranata, principalmente na nas ações sociais, pois queremos aproximar a nossa instituição do povo, da sociedade, do trabalho social. E isso tem a ver com o trabalho principal do MP”, afirma.

A juíza titular da Coordenadoria estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), Hermínia Azoury, também participou do Trombetas e Festas e contou sobre as ocasiões em que a instituição esteve presente nas ações sociais da ICM e a importância disso.

“Um evento que fazemos institucionalmente é um conhecimento daquilo que tem de ser feito por meio das políticas públicas. Já o que presenciamos hoje, no Trombetas e Festas é um pouco diferente, embora o objetivo seja o mesmo: salvar vidas. Para a Igreja, é a forma de Deus falar conosco das coisas que acontecerão e das coisas que já estão previstas na Bíblia”, pontua.

O presidente do TCE-ES, Domingos Taufner, destacou o fato de a Igreja Maranata ter nascido no ES e de sua expansão pelo mundo Crédito: Rodrigo Gavini

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), Domingos Taufner, destacou o fato de a Igreja Maranata ter nascido no Espírito Santo e de sua expansão pelo mundo, levando a palavra de Deus. “E essa mensagem de paz e de esperança é importante para todos nós. Não só por causa das pessoas que são membros da Igreja, mas também quem assiste ao culto”, complementa.

O presidente da Ales, o deputado estadual Marcelo Santos, destacou o papel de evangelização da ICM e o seu trabalho social Crédito: Rodrigo Gavini

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o deputado estadual Marcelo Santos, também destacou o papel de evangelização da ICM e também o seu trabalho social, que ultrapassa sua atuação, já que está presente em todo o mundo.

“Como chefe de poder, presidente da Assembleia Legislativa, a minha palavra é de gratidão por esse trabalho de evangelização e também pelo papel social que a Igreja Maranata desenvolve, ajudando o nosso Estado, o país e o mundo”, finaliza.

