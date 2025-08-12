Conteúdo de Marca

Ação Social da Maranata oferece serviços e acolhimento na Serra

A quarta edição do Dia de Ação Social, realizada neste ano, promoveu atendimento médico, auxílio jurídico, vagas de emprego, entre outros serviços, de forma gratuita, no Maanaim da Serra, em Carapina

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:26

A realização dos atendimentos no sábado, permite a resolução de problemas e a busca de consultas fora dos dias úteis, quando muita gente não dispõe de tempo livre Crédito: Fernando Gavini

Um sábado especial para promover cidadania e conforto espiritual marcou a quarta edição, realizada neste ano, do Dia de Ação Social, da Igreja Cristã Maranata (ICM). O evento, realizado no último dia 2, reuniu moradores da Grande Vitória, no Maanaim da Serra, em Carapina, e ofereceu atendimento médico, auxílio jurídico, vagas de emprego, entre outros serviços.

Para o novo presidente da Maranata, pastor Alexandre Gueiros, o mutirão faz parte do trabalho da ICM que é edificar a Palavra de Deus junto aos homens, aliviando os corações e as lutas diárias. Além disso, é uma forma dos integrantes da Igreja Cristã Maranata levarem assistência social a quem mais precisa.

“Junto do Conselho Presbiterial vamos dar continuidade a esse trabalho maravilhoso desenvolvido por mais de 50 anos e de forma brilhante pelo pastor Gedelti. Somos um só povo em busca do acolhimento de Deus, que nos conforta e nos prepara para a vida eterna por meio do amor de Cristo. Esta ação é uma prova disso”, afirma.

Para o novo presidente da Maranata, pastor Alexandre Gueiros, o mutirão faz parte do trabalho da ICM que é edificar a Palavra de Deus junto aos homens Crédito: Fernando Gavini

Em 2025, Vitória, Vila Velha e Cariacica foram sede de outros três dias de Ação Social da igreja, somando mais de 30 mil pessoas atendidas, de acordo com a direção da ICM. A expectativa é que a próxima edição seja realizada em outubro, novamente no município de Cariacica.

Responsável pelo Núcleo de Comunicação da Igreja Cristã Maranata, o pastor Josias Júnior destaca que os serviços prestados à comunidade são muito mais que uma forma de levar alívio aos irmãos em Cristo.

Segundo ele, a igreja busca a unidade em torno da Palavra de Deus, que a todo tempo toca os corações das pessoas e as incentiva a serem caridosas, responsáveis socialmente e acolhedoras para quem mais precisa.

“Em mais esta edição da nossa Ação Social, queremos mostrar que a Palavra do Deus Vivo está em cada um de nós, acolhendo e ajudando nossos irmãos. Não esperamos o milagre acontecer para sermos gratos a Deus. Nosso voluntariado é em glorificação a Deus pelas bênçãos que ele já nos deu, e assim, ajudamos quem está aflito ou precisando de amparo, primeiro do criador, depois dos serviços humanos”, comemora.

O pastor Josias Júnior destacou que os serviços prestados à comunidade são muito mais que uma forma de levar alívio aos irmãos em Cristo. Crédito: Fernando Gavini

De acordo com o pastor Luiz Fernando Pitta, do Presbitério da ICM, mais de 600 voluntários participaram da Ação Social, entre eles estudantes, médicos, advogados, enfermeiros, economistas, arquitetos, assistentes sociais, professores e pastores.

Em um dos casos, uma mulher jovem foi recebida pela equipe da ICM sob a suspeita de agressão do próprio marido.

“Atendemos a moça que estava desnorteada. Ela foi agredida e teve os documentos rasgados pelo companheiro. Nossos assistentes sociais a acolheram e indicaram o caminho para uma proteção social eficaz. Os servidores da Justiça, por meio do Ônibus Rosa, prestaram todo o apoio e vamos resgatar a dignidade desta mulher”, afirma.

Segundo o pastor Luiz Fernando Pitta, do Presbitério da ICM, mais de 600 voluntários participaram da Ação Social Crédito: Fernando Gavini

Atendimento médico

A realização dos atendimentos no sábado, aliás, permite a resolução de problemas e a busca de consultas fora dos dias úteis, quando muita gente não dispõe de tempo livre.

Uma das pessoas atendidas foi Lorraine Carlos Pereira da Conceição, de Central Carapina. Com dores no peito, ela participou do Dia de Ação Social em busca do atendimento de um cardiologista.

“Eu trabalho a semana toda. Não teria tempo de ir ao Pronto Atendimento buscar ajuda. Essa Ação Social da igreja nos acolhe e traz realmente a solução para uma série de problemas que preocupam a gente”, afirma.

Lorraine Carlos Pereira da Conceição participou do Dia de Ação Social em busca do atendimento de um cardiologista Crédito: Fernando Gavini

Já a dona de casa Maria Frederica Marcelino, de Novo Horizonte, buscava atendimento para um problema na visão.

“Não teria tempo durante a semana devido à rotina da casa. Como sou membro da Igreja Maranata, fiquei sabendo da ação e vim me consultar. Já saio daqui com o diagnóstico. E se precisar de óculos, também já recebo minhas lentes aqui, de graça e com as bênçãos de Deus”, ressalta.

Maria Frederica Marcelino buscou atendimento para um problema na visão Crédito: Fernando Gavini

Empregos

Centenas de pessoas também passaram por uma triagem oferecida por uma rede de supermercados para uma vaga de emprego. As oportunidades não se limitaram às unidades da Serra e também abrangeram profissionais de diversos segmentos.

Mathieli Souza Pedro, por exemplo, foi atendida para concorrer a uma vaga de repositora de produtos em uma loja do supermercado no próprio bairro. Além disso, Mathieli também recebeu conforto espiritual e participou de uma oração conjunta, com a imposição faz mãos, feita por vários pastores da Maranata.

“Saio daqui com o meu coração leve, cheio de esperança e orientado pelas palavras de Deus. Só tenho a agradecer aos membros da Maranata e às demais pessoas que organizam este evento. Isso sim é trabalhar em prol do povo”, diz.

Mathieli Souza Pedro foi encaminhada para concorrer a uma vaga de repositora de produtos em um supermercado Crédito: Fernando Gavini

Educação financeira

Depois de perder o emprego e passar por dificuldades financeiras, o trabalhador Douglas Coutinho, conta que na Ação Social conseguiu abrir, junto aos servidores do Procon presentes no evento, uma negociação com os credores para parcelar os débitos.

“Eu não conseguiria conversar com os bancos sem a ajuda de um órgão competente e que entende mais do que eu de negociação de dívidas. Só tenho a agradecer à Igreja Maranata e aos servidores do Procon por me ajudar a recomeçar a vida financeira, agora com mais responsabilidade”, afirma.

Douglas Coutinho perdeu o emprego e conta que acabou enfrentando dificuldades financeiras Crédito: Fernando Gavini

Para a técnica do Procon, Janaina de Sá Oliveira, a negociação é uma forma de garantir a inclusão da população novamente no mercado consumidor.

“Além de proporcionar uma negociação justa, com pagamento à vista ou parcelado, damos dicas para que a educação financeira faça parte do cotidiano da população”, ressalta.

Crianças e diversão

Em parceria com a Prefeitura da Serra, a Igreja Cristã Maranata também levou diversão e alegria para as crianças durante o evento de atendimento social.

Os pequenos puderam se divertir no pula-pula, na arena de luta com bastões acolchoados, além de ganharem algodão-doce, pipoca e pintura com recreadores. Tudo de graça, embalado ao som de louvores e músicas infantis.

De olho nos brinquedos destinados à doação, algumas crianças acompanharam de perto os pais e responsáveis na área do brechó, escolhendo calçados e itens de diversão.

A Igreja Cristã Maranata também levou diversão e alegria para as crianças durante o evento de atendimento social Crédito: Fernando Gavini

Bazar e brechó

Inclusive, uma das sensações da Ação Social da Igreja Cristã Maranata foi a distribuição gratuita de roupas, sapatos e até brinquedos em bom estado de uso e conservação.

As peças foram doadas por membros da ICM de todo o Brasil. Após uma triagem feita para evitar roupas com defeitos, as doações foram ofertadas à população, que tiveram cinco minutos para escolher as peças que melhor atendessem à família.

Benedita Costa Silva Aires compareceu à Ação Social da ICM na Serra e saiu de lá com uma blusa de frio e uma consulta médica com um oftalmologista Crédito: Fernando Gavini

Benedita Costa Silva Aires, de Goiabeiras, em Vitória, compareceu à Ação Social da ICM na Serra e saiu de lá com uma blusa de frio e uma consulta médica com um oftalmologista.

“Isso aqui é maravilhoso. Vou para casa com uma roupa nova e minha receita para os óculos nas mãos. Só alegria e gratidão a todos que nos ajudam a continuar caminhando com o amor de Cristo”, destaca.

