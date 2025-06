Especial Publicitário

Jovens da Maranata reforçam comunhão e fé em Deus em seminário

O Seminário de Jovens da Igreja Cristã Maranata (ICM) reuniu mais de 4 mil pessoas, no Manaaim de Domingos Martins, e teve como tema central a influência e o posicionamento dos jovens, frente às novas tecnologias e diante da realidade vivida pelas novas gerações

Realizado anualmente, o seminário reúne jovens ligados à igreja vindos de todo Brasil para promover a comunhão Crédito: Alexandre Damazio

Com transmissão pelo YouTube para dezenas de países nos cinco continentes, o Seminário de Jovens da Igreja Cristã Maranata (ICM) reuniu mais de 4 mil pessoas em dois dias de muita fé, oração e reflexão no Maanaim de Domingos Martins, nos dias 14 e 15 de junho, além de milhares de membros por meio da transmissão via satélite. >

Realizado quatro vezes ao longo do ano, o seminário reúne jovens ligados à igreja vindos de todo Brasil, com a presença de jovens até do exterior, para promover uma experiência de comunhão com Deus e entre os jovens, com o estudo da Palavra e fortalecimento espiritual. Este ano, o tema central das aulas e estudos foi a necessidade do conhecimento da doutrina bíblica, como preparo para o melhor aproveitamento das tecnologias na vida escolar, profissional e familiar. >

A vigilância sobre os riscos subliminares das novas tecnologias, o fortalecimento dos valores bíblicos e o uso consciente das ferramentas modernas de interação social estiveram presentes nas palestras dos pastores e profissionais ligados a diversas áreas do conhecimento. >

Para o pastor Luiz Eugênio é preciso mostrar aos mais jovens como uma vida pautada no evangelho pode guiar destinos Crédito: Alexandre Damazio

A abertura ficou por conta do secretário-geral da Igreja Cristã Maranata, pastor Luiz Eugênio que falou sobre os desafios de uma vida plena, orientada pela Palavra e ensinamentos do Criador para os presentes. >

“Recebemos hoje jovens do país inteiro, com caravanas que nos enchem de gratidão a Deus, pois foi Ele quem tocou esses corações, trazendo-os até a presença do Criador, que os recebe, acolhe e mostra o caminho pela Palavra”, afirma o pastor Luiz Eugênio. >

Ainda segundo ele, é preciso mostrar aos mais jovens como uma vida pautada no evangelho pode guiar destinos, salvar vidas e levá-los à glória do Pai pelo caminho do entendimento e do amor em Cristo. Isso tudo tendo como aliados os novos recursos de inclusão digital. >

O pastor Marcelo Ferreira também participou da abertura do Seminário de Jovens da ICAM e trouxe uma palavra que proporcionou aos presentes uma experiência que tocou profundamente nos corações dos participantes, ao terem uma experiência pessoal com a ação do Espírito Santo. >

O pastor Marcelo Ferreira também participou da abertura do Seminário de Jovens da ICM Crédito: Alexandre Damazio

“Tudo aquilo que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Estamos formando jovens que acreditam que a única salvação está na palavra”, afirmou pastor Marcelo Ferreira.>

Para o pastor Josias Júnior, gerente de Comunicação da ICM, é exatamente esse o objetivo do Seminário, mostrar o caminho àqueles que agora têm o mundo ao alcance das mãos por meio das tecnologias, mas que precisam saber interpretar com o coração cheio dos ensinamentos divinos.>

“O mundo hoje é muito sedutor, vive em ebulição e tenta desviar o jovem do caminho que leva a Deus. O entendimento da Palavra proporciona ao jovem uma interpretação da realidade com base no amor de Deus, na firmeza, na fé e na compreensão de que realmente, o que importa, é a vida eterna ao lado de Deus”, revela Josias Júnior.>

O médico e pastor Amadeu Loureiro afirmou aos jovens presentes que foi tocado pela Palavra de Deus por meio de um sonho, que o levou a divulgar o evangelho. Crédito: Alexandre Damazio

Membro do Conselho Presbiteral, o médico e pastor Amadeu Loureiro testemunhou para os jovens presentes que foi tocado por Deus por meio de um sonho, que o levou a viver e até divulgar o evangelho.>

“Eu era estudante de Medicina e no sonho me foi mostrado que deveria tomar para mim o dever de evangelizar. Me chamaram de louco. Mas com o tempo, mostrei que meu dom espiritual modificou vidas, salvou almas e me tornou quem sou hoje”, revelou.>

Depoimentos

O estudante Esdras Celso de Abreu é de Sabará, em Minas Gerais. Crédito: Alexandre Damazio

Esdras Celso de Abreu Com 17 anos de idade, o estudante Esdras Celso de Abreu é de Sabará, em Minas Gerais. Ele veio ao Seminário de Jovens pronto para disseminar a Palavra de Deus entre familiares e amigos de escola. “Aqui é acolhedor. Refrigera nossa alma para saber que tantos outros jovens estão interessados no mesmo foco que o meu: o amor em Cristo, a confirmação do Batismo no Espírito Santo e a certeza de que o conhecimento divino nos guia na obtenção do conhecimento alcançado pelos homens por meio da graça de Deus”.

Para a jovem Bianca Santos Ribeiro, de 21 anos, estar no Maanaim é reafirmar a vocação para viver a Palavra do Senhor. Crédito: Alexandre Damazio

Bianca Santos Ribeiro Para a jovem Bianca Santos Ribeiro, de 21 anos, estar no Maanaim é reafirmar a vocação para viver a Palavra do Senhor. Segundo ela, todos os jovens que se reúnem para celebrar os ensinamentos de Deus não estão ali mera e simplesmente por obrigação. “É uma explosão de um sentimento bom, puro e que nos aproxima de uma vida eterna ao lado do Pai. Não tem em todo o planeta nada parecido com o acolhimento e o poder da Palavra. Perto de Deus, somos aprendizes de um conhecimento maior, que é a própria essência divina. Sem Deus não há caminho nem salvação”.

O jovem Matheus Nunes, afirmou que o Seminário ajuda a formar a própria identidade e personalidade em diversos aspectos Crédito: Alexandre Damazio

Matheus Nunes Vindo de Vila Velha, na Região Metropolitana, o jovem Matheus Nunes, afirmou que o Seminário ajuda a formar a própria identidade e personalidade em diversos aspectos, reforçando não só a fé em Cristo, mas a certeza de que a salvação vem do entendimento de um Deus que abre os corações para semear a verdade de uma vida plena no evangelho. “São dois dias que tocam nossas vidas para sempre. Ninguém sai daqui do mesmo jeito que entrou. Somos modificados por essa experiência maravilhosa em Cristo, nosso Salvador. Não há nada no mundo que chegue perto dessa interpretação de mundo que recebemos aqui”.

A jovem Carine da Silva Melo, de 22 anos, veio de Teixeira de Freitas, na Bahia Crédito: Alexandre Damazio

Carine da Silva Melo A jovem Carine da Silva Melo, de 22 anos, veio de Teixeira de Freitas, na Bahia, direto para o Maanaim de Domingos Martins, no Espírito Santo. Segundo ela, estar diante da presença de Deus edifica seu espírito, molda sua fé e fortalece os ensinamentos adquiridos nos cultos diariamente em sua cidade natal. “Saindo daqui vou replicar o que aprendi. Vou conversar com minha família, com aqueles que amo e também tentar conversar com os que ainda não estão na presença do Senhor. O que eu sinto perante a Deus quero que todos sintam, porque grande é a experiência de estar na presença do Pai.”

Hemily de Carvalho Dias disse que a paz sentida na presença de Deus amplifica a fé Crédito: Alexandre Damazio

Hemily de Carvalho Dias Também vinda da Bahia, Hemily de Carvalho Dias disse que a paz sentida na presença de Deus amplifica a fé e reforça a certeza de que o único caminho são os ensinamentos de Deus traduzidos pelos pastores sob a forma da pregação nas aulas do seminários. “É muito revelador estar aqui no Maanaim. O coração se enche de esperança num mundo repleto de amor e da paz de Deus. Estar aqui é como fazer revigorar a Palavra que diz que estamos sob a graça do criador porque Ele nos quer bem e sempre propagando seus ensinamentos”.

O jovem Breno Ritieri Santos Soares veio de Ibirité Crédito: Alexandre Damazio

Breno Ritieri Santos Soares Já o jovem Breno Ritieri Santos Soares veio de Ibirité, no interior de Minas Gerais, só para ouvir a palavra de Deus transmitida pelos pastores da ICM. “Fora da Igreja, o que temos é o caos do mundo. Só na comunhão com Deus temos a certeza de que as tentações do mundo não vão nos enganar, nos afastando do caminho percorrido por aqueles que venceram e mantiveram-se firmes no propósito de glorificar a Deus”.

