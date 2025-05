Conteúdo de Marca

Seminário com grupos de louvor aperfeiçoa a técnica de músicos da Maranata no Brasil e no mundo

Milhares de membros da Maranata participaram do evento com o objetivo de aprimorar técnicas musicais e aprender mais sobre os ensinamentos bíblicos

Publicado em 29 de abril de 2025 às 16:23

Membros da ICM em momento de louvor e adoração o Maanaim de Domingos Martins Crédito: Alexandre Damazio

Combinando técnica, doutrina e comunhão, a edição deste mês do Seminário de Louvor, realizado pela Igreja Cristã Maranata (ICM), reuniu, de 18 a 20 de abril, mais de quatro mil membros, no Maanaim de Domingos Martins, no Espírito Santo. O evento teve como objetivo promover o aperfeiçoamento técnico e espiritual dos instrumentistas dos grupos de louvor da ICM. >

A programação contou com a participação de pastores, professores e profissionais da área de diversas partes do país. Além disso, alcançou milhares de pessoas pelo mundo com transmissão online e direta para países da Europa. Isso permitiu a interação em tempo real dos participantes que também refletiram sobre os ensinamentos de Deus e a força modificadora da condição humana.>

Instrumentistas em ação durante o Seminário Grupo de Louvores ICM Crédito: Alexandre Damazio

Durante a abertura do seminário, o presidente da ICM e pastor, Gedelti Gueiros, palestrou sobre o momento profético vivido na atualidade e alertou os presentes da necessidade, seja pela pregação, seja pelo louvor, "com Deus, como nos ensina Sua palavra", destacou o presidente. >

Para Gedelti, “esse evento tem como finalidade, primeiramente, a unificação de todas as igrejas no entendimento doutrinário. E, obviamente, também é usado para um aprimoramento, até mesmo espiritual, de todos os membros dos grupos de louvor e instrumentistas.”>

>

O presidente da ICM e pastor, Gedelti Gueiros, palestrou sobre o momento profético vivido na atualidade Crédito: Alexandre Damazio

Ou seja, mais do que um encontro para aperfeiçoar técnicas, o evento ajudou a aproximar ainda mais os corações da Palavra. Segundo o pastor Marcelo Ferreira, membro do Conselho Presbiteral da ICM, o seminário é essa oportunidade de demonstrar a importância da comunhão entre os membros, utilizando a música como ferramenta para acolher e louvar a Deus.>

“A experiência de formarmos um mesmo corpo, alcançando várias línguas, povos e nações acalenta o coração e nos coloca mais próximos do Criador. Desta forma, somos chamados à experiência de adoração a Deus, ouvindo e obedecendo ao Espírito Santo. A música e os louvores propriamente, ajudam a alegrar e aliviar os corações e apontam o único caminho para a salvação, que é o Jesus”, destacou.>

Segundo o pastor Marcelo Ferreira, membro do Conselho Presbiteral da ICM, o seminário demonstrar a importância da comunhão entre os membros Crédito: Alexandre Damazio

Ensino e aprendizado

Vale destacar que os seminários de louvor reúnem, também de forma presencial, jovens de várias partes do país, o que eleva a experiência de quem ainda está em busca do entendimento da Palavra por meio da música, pregação e oração. >

Outro componente de ensino que caracteriza o evento, é a transmissão pelo Presbitério de uma palavra de orientação e ensino para os grupos de louvor das igrejas, a fim de fortalecê-los. Em cada encontro são apresentados hinos novos, com arranjos diferenciados. >

De acordo com o secretário dos Grupos de Louvor da Maranata, Rodrigo Oss, os louvores são compostos no seio da igreja Crédito: Alexandre Damazio

De acordo com o secretário dos Grupos de Louvor da Maranata, Rodrigo Oss, “os louvores são compostos no seio da igreja, o que permite um maior entendimento da palavra contida nas composições e leva ao ensinamento mais amplo, assim como uma transmissão mais clara entre os próprios membros. É isso que nutre o dia a dia das igrejas e dos grupos de louvor”, conclui. >

Programação

A vasta programação do Seminário de Louvores incluiu aulas teóricas, ensaios práticos e momentos de busca espiritual. Os destaques ficaram para a análise de repertório e prática das vozes, ensaio geral de vozes e instrumentos e dinâmica de louvores >

Momento de fé e adoração durante Seminário Grupo de Louvores ICM Crédito: Alexandre Damazio

Nas aulas, foram abordados temas como “Neurociência e o Louvor”; “O Louvor da Igreja Fiel” e “Ministração de Anjos e Louvor Celestial”, entre outros. O evento foi encerrado no domingo (20/04), com a Escola Bíblica Dominical, destinada a todos os participantes. >

Confira alguns depoimentos:

Luiza Silva Bravim aprendeu a tocar flauta na igreja Crédito: Alexandre Damazio

Luiza Silva Bravim – Guarapari (ES) “Eu sou de Guarapari e toco flauta, instrumento que aprendi a admirar dentro da Igreja Cristã Maranata. Hoje eu vim participar deste momento de aprendizado e comunhão com meus irmãos por acreditar que a música, por meio dos louvores, nos ensina que a Palavra de Deus é soberana e nos fala sobre o amor incondicional de Jesus Cristo. Levo daqui muitos ensinamentos, muito aprendizado e a certeza de que somos multiplicadores deste momento que nos une entorno da fé e do amor de Jesus. Muito do que foi dito e ensinado aqui vamos transmitir aos nossos irmãos e irmãs de forma leve e com o coração cheio de amor”.

Caio Taglia Ferreira da Costa é de Porto Seguro (BA) e toca flauta transversa Crédito: Alexandre Damazio

Caio Taglia Ferreira da Costa – Porto Seguro (BA) “Com a música eu posso me aproximar do Senhor pelo Louvor. É reconfortante estar aqui, vendo o nosso Deus misericordioso salvando almas, tocando corações e arrebatando vidas para a sua obra maior. Os louvores nos ensinam o caminho único da salvação, que passa pelo entendimento de que somos finitos, mas que a obra de Deus sempre estará presente se for comunicada a todos por meio da oração e do louvor. Sem Deus, eu não estaria aqui, não haveria alegria em nossos corações. Isso tudo reforçado pelo louvor e pela criação de versos e notas que se unem para amparar a espera do nosso Salvador”.

Mirela Taglia é de Porto Seguro (BA) e toca harpa Crédito: Alexandre Damazio

Mirela Taglia – Porto Seguro (BA) “É uma honra estar aqui. Eu venho como instrumentista pela primeira vez. Toco harpa e, com uma deficiência no braço, tinha muita dificuldade para me adaptar a um instrumento. Jesus Cristo tocou meu coração por meio da Igreja e, hoje, estou aqui, realizada e ajudando na edificação da obra de Deus. É uma benção, uma alegria poder mostrar que para Deus nada é impossível, nada está fora do nosso alcance se o fizermos com adoração, louvando e amando ao Senhor. É uma experiência arrebatadora comungar com meus irmãos esse momento pleno de alegria”.

Ester Alves é de Porto Seguro (BA) e toca clarinete Crédito: Alexandre Damazio

Ester Alves – Porto Seguro (BA) “Na Igreja Cristã Maranata, além de aprender a tocar um instrumento, eu aprendi a colocar meu coração naquilo que faço. Os louvores, o amor incondicional da Deus, a disciplina da música me elevam e deixam mais perto do Criador. Como não há salvação sem Ele, o louvor nos leva a enxergar as formas de adorar ainda mais para alcançar a graça da vida eterna ao lado do Pai. Levo muito conhecimento e aprendizagem que vou multiplicar lá na Bahia.”

Natan Zuqueto e Aline de Souza Zuqueto são de Pinheiros (ES) e marcaram presença no seminário Crédito: Alexandre Damazio

Natan Zuqueto e Aline de Souza Zuqueto – Pinheiros (ES) “Renovamos nossos votos de amor eterno a Deus e respeito um com o outro enquanto casal temente ao Senhor. Aqui é o lugar de aumentar e reforçar nossa fé, alimentando a esperança no dia em que seremos levados à glória do Pai. Louvar, orar e entregar nossos corações reforçam nossa alegria da espera junto a Deus. Vamos sair daqui cheio do Espírito de Deus, que nos torna pessoas melhores sob sua graça e seu amor. O que aprendemos aqui será levado aos nossos irmãos com a clareza das palavras do Criador”.

