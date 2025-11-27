Trombetas e Festas 2025 será neste sábado com transmissão para mais de 100 países

Especial Publicitário

A Igreja Cristã Maranata (ICM) realiza, no próximo sábado (29), a edição de 2025 do Trombetas e Festas, maior evento evengelístico do planeta realizado por uma única igreja evangélica. Ao todo mais de 100 países de todo o mundo vão assistir, simultaneamente, ao culto, a partir das 17h do sábado (29), diretamente do Maanaim de Carapina, na Serra, onde 2,5 mil pessoas estarão presencialmente. O evento, realizado anualmente, busca levar uma mensagem do projeto de Deus para a humanidade. A transmissão será ao vivo pela TV e rádio Maanaim, canal do Youtube da Igreja, via satélite e TV aberta.

O culto louvor será conduzido por orquestra e coral composto por mais de 500 músicos Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

“Presente em mais de 100 países, a Igreja Cristã Maranata lança mão dos recursos da tecnologia audiovisual para chegar aos quatro cantos da terra com a mensagem. O próprio nome da instituição, Maranata, traduz o objetivo de proclamar que Jesus em breve arrebatará sua igreja, e reforça a principal mensagem pregada nos cultos e reuniões”, afirma o pastor Alexandre Gueiros, presidente da ICM.

A organização do evento conta com uma equipe de cerca de 500 voluntários, compondo mais de 30 equipes de trabalho, que visam oferecer, no local da transmissão, conforto, organização e todos os demais recursos para que todos os presentes possam aproveitar ao máximo o momento e a experiência de participar deste culto especial.

Igreja Cristã Maranata realiza a celebração "Trombetas e Festas" Crédito: Rodrigo Gavini

Além da organização, pastores de outros países e autoridades de todos os poderes constituídos estarão presentes no culto, cujo louvor será conduzido por orquestra e coral composto por mais de 500 músicos.

Ao todo, a ICM tem mais de 5 mil unidades eclesiásticas em todo o Brasil e outro tanto no exterior. Todas estarão envolvidas no trabalho evangelístico para este dia. Todos os templos estarão preparados para receberem os visitantes que estão sendo convidados a participar do mesmo culto. Através do sistema de transmissão via satélite da ICM, as pessoas de todo o planeta terão acesso ao culto e à mensagem que será pregada.

Início

Pastor Gedelti Gueiros foi o idealizador do Trombetas e Festas Crédito: Rodrigo Gavini

A primeira edição do Trombetas e Festas foi realizada no dia 24 de novembro de 2019, por iniciativa do pastor Gedelti Gueiros, que faleceu no dia 5 de julho de 2025 e era cofundador da Igreja e presidente desde 2007. De lá para cá, o Trombetas e Festas se consolidou como um momento marcante de comunhão e ensino bíblico cujo objetivo principal é a divulgação do evangelho.

“É Jesus falando ao coração do homem, pois Deus se revela de várias maneiras. Sua palavra na bíblia é a forma mais prática do homem conhecer o que Ele quer. Quando Deus fala ao homem por revelação, ele está falando aquilo o que foi profetizado. E homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia”, disse o pastor Gedelti Gueiros, na época, sobre a importância do evento.

O Trombetas e Festas chegou a ser interrompido durante a pandemia de Covid-19, voltando aos calendários da instituição em 2022. Desde então, essa reunião acontece anualmente, sempre com uma abordagem atualizada. Esta será a quinta reunião.

Serviço

Redes sociais e canais da Igreja Cristã Maranata

TV Maanaim

Aberto via satélite: canal 126 pelo sistema RO-Embratel

Aberto via satélite: canal 87 pela Sky Livre

Canal 587 na Sky por assinatura

TV Maanaim 24h: app da Rádio Maanaim

TV Maanaim 24h: Youtube @IgrejaCristaMaranataOficial

TV terrestre: canal 16.2 apenas para o Espírito Santo

Portugal MEO: canal 187

Rádio Maanaim

On-line: www.radiomaanaim.com.br

Satélite: canal 381 pelo sistema RO-Embratel

FM (MG): FM 100,3 (Dinísio, MG)

Redes sociais Rádio Maanaim:

Instagram: instagram.com/radiomaanaim

Facebook: facebook.com/radiomaanaim

0800 - Projeto de Assistência Espiritual

Brasil - ligação gratuita: 0800 707-3076

Exterior (WhatsApp): +55 27 99309-1405

