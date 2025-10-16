Especial Publicitário

Ação Social da Igreja Cristã Maranata atende mais de 10 mil pessoas em Cariacica

Em sua quinta edição, o projeto retorna ao ponto de partida, com maior quantidade de atendimentos; próxima ação será em Terra Vermelha, em dezembro

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Igreja Cristã Maranata

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:46

A ação social de Cariacica contou com um número maior de atendimentos oftalmológicos Crédito: Júlia Felberg

O Maanaim de Cariacica foi palco de um grande movimento de solidariedade, durante a quinta edição da Ação Social da Igreja Cristã Maranata (ICM), realizada no sábado (11/10). Mais de 10 mil pessoas foram atendidas durante todo o dia de ações, que neste ano retornou à cidade de origem. A próxima ação, inclusive, já tem data e local definidos: será em dezembro, em Terra Vermelha, Vila Velha.

Segundo o presidente da Igreja Cristã Maranata, Alexandre Gueiros, o sucesso da ação é a materialização do carinho da igreja pela comunidade. “Para nós, da Igreja Cristã Maranata, é um privilégio poder servir a nossa comunidade, especialmente os mais carentes. Por isso, nós nos disponibilizamos para a oportunidade que temos de proporcionar esses serviços que são oferecidos”, afirma.

Pastor Alexandre Gueiros: "Para nós, da Igreja Cristã Maranata, é um privilégio poder servir a nossa comunidade" Crédito: Júlia Felberg

O coordenador da ação social, pastor Luiz Fernando Pitta, falou sobre o retorno a Cariacica, onde aconteceu a primeira Ação Social da Igreja Cristã Maranata, e também elogiou a participação de todos os voluntários.

“Temos médicos, advogados, enfermeiros e outros profissionais atendendo aqui, fazendo um trabalho muito especial. À medida que vamos realizando novas ações sociais, temos aumentado a capacidade de atender a população. O anterior, que aconteceu na Serra, teve mais de 15 mil atendimentos”, diz.

Pastor Luiz Fernando Pitta ressaltou o retorno a Cariacica e o aumento da capacidade de atendimento à população Crédito: Júlia Felberg

Oftalmologia e odontologia, especialidades mais demandadas, neste ano, tiveram um maior número de atendimentos. Pela primeira vez, a Prefeitura de Cariacica forneceu uma equipe extra para as duas especialidades, ampliando significativamente o número de vagas. Segundo o pastor Robson Silva de Souza, coordenador da equipe médica, a prefeitura ofereceu 160 atendimentos de oftalmologia.

“Com isso, tivemos cerca de 210 atendimentos no total. Sempre buscamos parceiros para apoiar a realização deste evento e atender o maior número possível de pessoas. Todos que trabalham aqui são voluntários e dedicam um dia inteiro a fazer esse atendimento. Há desde profissionais com anos de experiência a acadêmicos na área de saúde que desejam estar aqui ajudando”, conta.

Segundo o pastor Robson Silva de Souza, coordenador da equipe médica, a prefeitura ofereceu 160 atendimentos de oftalmologia Crédito: Júlia Felberg

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, esteve presente e manifestou o apoio à ação social, dando destaque à sintonia de levar o serviço a quem tem necessidade. “Estamos de portas abertas para ajudar. A Maranata leva ações sociais para quem necessita. O meu lema é estar junto e cuidar das pessoas”, complementa.

Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica: “Estamos de portas abertas para ajudar" Crédito: Júlia Felberg

Demanda pública

Para o pastor Josias Júnior, gerente de comunicação da ICM, o retorno a Cariacica e o crescimento da ação social é uma consolidação e reflete o amadurecimento da iniciativa, que, inclusive, é demandada pelo próprio setor público.

“Começamos aqui, em Cariacica, antes da pandemia da Covid 19. Quando retornamos, levamos a ação social também às cidades de Vitória, Vila Velha e Serra. A busca por atendimento por parte da população tem se intensificado e as próprias prefeituras, hoje, têm pedido para que continuemos a fazer e até com maior frequência. Voltarmos a Cariacica é a marca de algo que está se tornando cada vez mais regular daqui para a frente”, avalia

Pastor Josias Junior: consolidação e amadurecimento da iniciativa de ação social Crédito: Júlia Felberg

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também compareceu ao evento e destacou o trabalho da Igreja Cristã Maranata ao complementar as ações do Estado. Segundo ele, esse trabalho realizado pela igreja é importante e precisa ser apoiado pelo governo.

“Estamos sempre juntos nesse trabalho, pois acreditamos que esse é o caminho que pode transformar o Estado e levar mais igualdade e oportunidade para as pessoas. Não queremos um Estado bom para meia dúzia de pessoas e sim que seja bom para todos os cidadãos”, avalia.

Governador Renato Casagrande esteve no evento e destacou o trabalho da Igreja Cristã Maranata Crédito: Júlia Felberg

Leonice Monteiro Dias Rocha, integrante da comissão de ação social, destacou a experiência acumulada pelos voluntários ao longo das ações realizadas. "Essa vivência tem permitido que a equipe disponha de informações consolidadas sobre as demandas específicas de cada cidade, o que favorece um planejamento mais direcionado e eficiente dos serviços a serem oferecidos à população", afirma.

Leonice Monteiro Dias Rocha, integrante da comissão de ação social, ressaltou a experiência adquirida Crédito: Júlia Felberg

Bazar e atendimento médico

A Ação Social da Igreja Cristã Maranata aconteceu das 8h às 17h e proporcionou atendimentos de especialidades médicas como pediatria, cardiologia, psiquiatria, clínico geral, oftalmologia e ginecologista. Também atuaram profissionais de fonoaudiologia, terapia ocupacional, odontologia, psicologia, além de equipes de enfermagem, administração e técnicos. Uma UTI móvel também esteve presente.

Além da área de saúde, a Ação Social também contemplou atendimento jurídico, oportunidades de empregos e cursos, educação no trânsito e o já tradicional e tão aguardado bazar. Uma das áreas mais movimentadas, o bazar ofereceu mais de 10 mil peças de roupas e acessórios doadas pelos membros da igreja.

O pastor Manoel Bento de Oliveira coordena o bazar durante a Ação Social Crédito: Júlia Felberg

O pastor Manoel Bento de Oliveira, coordenador do espaço, explicou a dinâmica, em que cada pessoa tem cerca de dez minutos para fazer suas escolhas, podendo retornar outras vezes e separar peças para toda a família.

“Muitas pessoas carentes, principalmente mães, chegam aqui e levam roupas para os filhos, para os maridos e entram, novamente, na fila para escolher peças para elas também. essas roupas são doadas por todos os irmãos da igreja Maranata. O que sobra é guardado de forma apropriada e segue para a nossa próxima ação social”, explica.

Além de roupas novas, quem esteve no sábado em Cariacica, pôde contar com serviços de beleza e cuidados pessoais. A ONG Montanha da Esperança, que existe há mais de 20 anos em Cariacica, participou, pela primeira vez, do evento e foi responsável por serviços de corte de cabelo, hidratação e barbeiro.

A ação social vai muito além da prestação de serviços pontuais. Para a médica de família e comunidade Elisabeth Borlot, que já participou de outras edições, o evento é crucial para preencher uma lacuna no acesso à informação. Segundo ela, é uma forma de “empoderar” o paciente, que fica munido de informações, uma vez que este, muitas vezes, não sabe por onde começar.

“O paciente, muitas vezes, não sabe para onde ir, ficando sem acesso à saúde. A porta de entrada é a atenção primária. A partir desse primeiro atendimento, ele consegue dar seguimento em seu tratamento. O mais importante é entender o que tem de fazer, o seu contexto de saúde, pois isso é qualidade de vida”, complementa.

Dra. Elisabeth Borlot: "O evento é crucial para preencher uma lacuna no acesso à informação" Crédito: Júlia Felberg

O médico Jabes Victalino chamou a atenção para o fato de muitos desses pacientes serem pessoas carentes, com pouca informação. “Fazemos todo o diagnóstico, o aconselhamento e o encaminhamento e aconselhamento por escrito. Não vamos salvar o mundo, mas se salvarmos uma pessoa, essa é a parte mais importante”, diz.

A estrutura montada incluiu também farmácia volante com medicamentos gratuitos. As medicações eram fornecidas de acordo com a receita dos médicos que atenderam durante a Ação Social e também para algumas doenças crônicas, desde que o paciente apresentasse receita médica.

“Os pacientes passam pelo médico que faz a receita para que possam pegar o medicamento na hora. Se o paciente tiver receita, também pode pegar. O atendimento é completo e, algumas vezes, o médico vem pegar para entregar durante a consulta. A igreja compra e recebe os medicamentos de acordo com a demanda”, explica a enfermeira Thalita Alves Dettmam.

Ariela e Thalita cuidaram da dispensação de medicamentos durante a ação Crédito: Júlia Felberg

Segundo Ariela Loureiro, o atendimento durante a Ação Social é completo, pois o paciente já sai com o tratamento. “O mais comum são doenças crônicas, como anti-hipertensivos, remédios para controle diabetes e alergia, além de vitaminas, principalmente para crianças, bebês e idosos, que precisam de suplementação”, comenta.

Maria de Fátima Aguiar esteve na Ação Social pela primeira vez Crédito: Júlia Felberg

A satisfação era visível no rosto de quem foi atendido. Maria de Fátima Aguiar, 68, dona de casa, foi fazer exame de vista e cardiológico, após ficar sabendo do atendimento por meio de seu companheiro, que é membro da Igreja Cristã Maranata. “Primeira vez que venho. Muito bom, nota dez!”, elogiou.

5ª Ação Social - Maanaim de Cariacica 1 de 22

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta