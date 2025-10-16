Home
>
Especial Publicitário: Maranata
>
Ação Social da Igreja Cristã Maranata atende mais de 10 mil pessoas em Cariacica

Ação Social da Igreja Cristã Maranata atende mais de 10 mil pessoas em Cariacica

Em sua quinta edição, o projeto retorna ao ponto de partida, com maior quantidade de atendimentos; próxima ação será em Terra Vermelha, em dezembro

Imagem de perfil de Estúdio Gazeta
Produzido Por

Estúdio Gazeta

Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.
Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta
Imagem de perfil de Igreja Cristã Maranata
Apresentado Por

Igreja Cristã Maranata

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:46

Quinta edição da Ação Social da Igreja Cristã Maranata, em Cariacica
A ação social de Cariacica contou com um número maior de atendimentos oftalmológicos Crédito: Júlia Felberg

O Maanaim de Cariacica foi palco de um grande movimento de solidariedade, durante a quinta edição da Ação Social da Igreja Cristã Maranata (ICM), realizada no sábado (11/10). Mais de 10 mil pessoas foram atendidas durante todo o dia de ações, que neste ano retornou à cidade de origem. A próxima ação, inclusive, já tem data e local definidos: será em dezembro, em Terra Vermelha, Vila Velha.

Recomendado para você

Em sua quinta edição, o projeto retorna ao ponto de partida, com maior quantidade de atendimentos; próxima ação será em Terra Vermelha, em dezembro

Ação Social da Igreja Cristã Maranata atende mais de 10 mil pessoas em Cariacica

Evento, que teve como tema “Acolhimento e Acessibilidade”, aconteceu no Maanaim de Domingos Martins e reuniu especialistas para falar sobre o assunto

Igreja Cristã Maranata transmite Seminário de Acessibilidade para mais de 50 mil pessoas

A quarta edição do Dia de Ação Social, realizada neste ano, promoveu atendimento médico, auxílio jurídico, vagas de emprego, entre outros serviços, de forma gratuita, no Maanaim da Serra, em Carapina

Ação Social da Maranata oferece serviços e acolhimento na Serra

Segundo o presidente da Igreja Cristã Maranata, Alexandre Gueiros, o sucesso da ação é a materialização do carinho da igreja pela comunidade. “Para nós, da Igreja Cristã Maranata, é um privilégio poder servir a nossa comunidade, especialmente os mais carentes. Por isso, nós nos disponibilizamos para a oportunidade que temos de proporcionar esses serviços que são oferecidos”, afirma.

Quinta edição da Ação Social da Igreja Cristã Maranata, em Cariacica
Pastor Alexandre Gueiros: "Para nós, da Igreja Cristã Maranata, é um privilégio poder servir a nossa comunidade" Crédito: Júlia Felberg

O coordenador da ação social, pastor Luiz Fernando Pitta, falou sobre o retorno a Cariacica, onde aconteceu a primeira Ação Social da Igreja Cristã Maranata, e também elogiou a participação de todos os voluntários.

“Temos médicos, advogados, enfermeiros e outros profissionais atendendo aqui, fazendo um trabalho muito especial. À medida que vamos realizando novas ações sociais, temos aumentado a capacidade de atender a população. O anterior, que aconteceu na Serra, teve mais de 15 mil atendimentos”, diz.

Quinta edição da Ação Social da Igreja Cristã Maranata, em Cariacica
Pastor Luiz Fernando Pitta ressaltou o retorno a Cariacica e o aumento da capacidade de atendimento à população Crédito: Júlia Felberg

Oftalmologia e odontologia, especialidades mais demandadas, neste ano, tiveram um maior número de atendimentos. Pela primeira vez, a Prefeitura de Cariacica forneceu uma equipe extra para as duas especialidades, ampliando significativamente o número de vagas. Segundo o pastor Robson Silva de Souza, coordenador da equipe médica, a prefeitura ofereceu 160 atendimentos de oftalmologia.

“Com isso, tivemos cerca de 210 atendimentos no total. Sempre buscamos parceiros para apoiar a realização deste evento e atender o maior número possível de pessoas. Todos que trabalham aqui são voluntários e dedicam um dia inteiro a fazer esse atendimento. Há desde profissionais com anos de experiência a acadêmicos na área de saúde que desejam estar aqui ajudando”, conta.

Quinta edição da Ação Social da Igreja Cristã Maranata, em Cariacica
Segundo o pastor Robson Silva de Souza, coordenador da equipe médica, a prefeitura ofereceu 160 atendimentos de oftalmologia Crédito: Júlia Felberg

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, esteve presente e manifestou o apoio à ação social, dando destaque à sintonia de levar o serviço a quem tem necessidade. “Estamos de portas abertas para ajudar. A Maranata leva ações sociais para quem necessita. O meu lema é estar junto e cuidar das pessoas”, complementa.

Quinta edição da Ação Social da Igreja Cristã Maranata, em Cariacica
Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica: “Estamos de portas abertas para ajudar" Crédito: Júlia Felberg

Demanda pública

Para o pastor Josias Júnior, gerente de comunicação da ICM, o retorno a Cariacica e o crescimento da ação social é uma consolidação e reflete o amadurecimento da iniciativa, que, inclusive, é demandada pelo próprio setor público.

“Começamos aqui, em Cariacica, antes da pandemia da Covid 19. Quando retornamos, levamos a ação social também às cidades de Vitória, Vila Velha e Serra. A busca por atendimento por parte da população tem se intensificado e as próprias prefeituras, hoje, têm pedido para que continuemos a fazer e até com maior frequência. Voltarmos a Cariacica é a marca de algo que está se tornando cada vez mais regular daqui para a frente”, avalia

Quinta edição da Ação Social da Igreja Cristã Maranata, em Cariacica
Pastor Josias Junior: consolidação e amadurecimento da iniciativa de ação social Crédito: Júlia Felberg

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também compareceu ao evento e destacou o trabalho da Igreja Cristã Maranata ao complementar as ações do Estado. Segundo ele, esse trabalho realizado pela igreja é importante e precisa ser apoiado pelo governo.

“Estamos sempre juntos nesse trabalho, pois acreditamos que esse é o caminho que pode transformar o Estado e levar mais igualdade e oportunidade para as pessoas. Não queremos um Estado bom para meia dúzia de pessoas e sim que seja bom para todos os cidadãos”, avalia.

Quinta edição da Ação Social da Igreja Cristã Maranata, em Cariacica
Governador Renato Casagrande esteve no evento e destacou o trabalho da Igreja Cristã Maranata Crédito: Júlia Felberg

Leonice Monteiro Dias Rocha, integrante da comissão de ação social, destacou a experiência acumulada pelos voluntários ao longo das ações realizadas. "Essa vivência tem permitido que a equipe disponha de informações consolidadas sobre as demandas específicas de cada cidade, o que favorece um planejamento mais direcionado e eficiente dos serviços a serem oferecidos à população", afirma.

Quinta edição da Ação Social da Igreja Cristã Maranata, em Cariacica
Leonice Monteiro Dias Rocha, integrante da comissão de ação social, ressaltou a experiência adquirida Crédito: Júlia Felberg

Bazar e atendimento médico

A Ação Social da Igreja Cristã Maranata aconteceu das 8h às 17h e proporcionou atendimentos de especialidades médicas como pediatria, cardiologia, psiquiatria, clínico geral, oftalmologia e ginecologista. Também atuaram profissionais de fonoaudiologia, terapia ocupacional, odontologia, psicologia, além de equipes de enfermagem, administração e técnicos. Uma UTI móvel também esteve presente.

Além da área de saúde, a Ação Social também contemplou atendimento jurídico, oportunidades de empregos e cursos, educação no trânsito e o já tradicional e tão aguardado bazar. Uma das áreas mais movimentadas, o bazar ofereceu mais de 10 mil peças de roupas e acessórios doadas pelos membros da igreja.

Quinta edição da Ação Social da Igreja Cristã Maranata, em Cariacica
O pastor Manoel Bento de Oliveira coordena o bazar durante a Ação Social Crédito: Júlia Felberg

O pastor Manoel Bento de Oliveira, coordenador do espaço, explicou a dinâmica, em que cada pessoa tem cerca de dez minutos para fazer suas escolhas, podendo retornar outras vezes e separar peças para toda a família.

“Muitas pessoas carentes, principalmente mães, chegam aqui e levam roupas para os filhos, para os maridos e entram, novamente, na fila para escolher peças para elas também. essas roupas são doadas por todos os irmãos da igreja Maranata. O que sobra é guardado de forma apropriada e segue para a nossa próxima ação social”, explica.

Além de roupas novas, quem esteve no sábado em Cariacica, pôde contar com serviços de beleza e cuidados pessoais. A ONG Montanha da Esperança, que existe há mais de 20 anos em Cariacica, participou, pela primeira vez, do evento e foi responsável por serviços de corte de cabelo, hidratação e barbeiro.

A ação social vai muito além da prestação de serviços pontuais. Para a médica de família e comunidade Elisabeth Borlot, que já participou de outras edições, o evento é crucial para preencher uma lacuna no acesso à informação. Segundo ela, é uma forma de “empoderar” o paciente, que fica munido de informações, uma vez que este, muitas vezes, não sabe por onde começar.

“O paciente, muitas vezes, não sabe para onde ir, ficando sem acesso à saúde. A porta de entrada é a atenção primária. A partir desse primeiro atendimento, ele consegue dar seguimento em seu tratamento. O mais importante é entender o que tem de fazer, o seu contexto de saúde, pois isso é qualidade de vida”, complementa.

Quinta edição da Ação Social da Igreja Cristã Maranata, em Cariacica
Dra. Elisabeth Borlot: "O evento é crucial para preencher uma lacuna no acesso à informação" Crédito: Júlia Felberg

O médico Jabes Victalino chamou a atenção para o fato de muitos desses pacientes serem pessoas carentes, com pouca informação. “Fazemos todo o diagnóstico, o aconselhamento e o encaminhamento e aconselhamento por escrito. Não vamos salvar o mundo, mas se salvarmos uma pessoa, essa é a parte mais importante”, diz.

A estrutura montada incluiu também farmácia volante com medicamentos gratuitos. As medicações eram fornecidas de acordo com a receita dos médicos que atenderam durante a Ação Social e também para algumas doenças crônicas, desde que o paciente apresentasse receita médica.

“Os pacientes passam pelo médico que faz a receita para que possam pegar o medicamento na hora. Se o paciente tiver receita, também pode pegar. O atendimento é completo e, algumas vezes, o médico vem pegar para entregar durante a consulta. A igreja compra e recebe os medicamentos de acordo com a demanda”, explica a enfermeira Thalita Alves Dettmam.

Quinta edição da Ação Social da Igreja Cristã Maranata, em Cariacica
Ariela e Thalita cuidaram da dispensação de medicamentos durante a ação Crédito: Júlia Felberg

Segundo Ariela Loureiro, o atendimento durante a Ação Social é completo, pois o paciente já sai com o tratamento. “O mais comum são doenças crônicas, como anti-hipertensivos, remédios para controle diabetes e alergia, além de vitaminas, principalmente para crianças, bebês e idosos, que precisam de suplementação”, comenta.

Quinta edição da Ação Social da Igreja Cristã Maranata, em Cariacica
Maria de Fátima Aguiar esteve na Ação Social pela primeira vez Crédito: Júlia Felberg

A satisfação era visível no rosto de quem foi atendido. Maria de Fátima Aguiar, 68, dona de casa, foi fazer exame de vista e cardiológico, após ficar sabendo do atendimento por meio de seu companheiro, que é membro da Igreja Cristã Maranata. “Primeira vez que venho. Muito bom, nota dez!”, elogiou.

5ª Ação Social - Maanaim de Cariacica

Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg
1 de 22
Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Cariacica por Júlia Felberg

MAIS SOBRE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA CRISTÃ MARANATA

Ação Social da Maranata oferece serviços e acolhimento na Serra

Igreja Cristã Maranata promove Dia de Ação Social em Terra Vermelha

Igreja Cristã Maranata realiza Ação Social em Vitória para mais de 8 mil pessoas

ICM realiza maior evento de assistência social promovido por uma igreja

Maranata entrega cerca de 45 toneladas de doações no Sul do Estado

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Maranata Igreja Cristã Maranata

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais