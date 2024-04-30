Maranata entrega cerca de 45 toneladas de doações no Sul do Estado

A ICM enviou quatro caminhões carregados com as doações, totalizando cerca de 45 toneladas Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

“Alegrai-vos com os que se alegram; e chorai com os que choram”. O texto bíblico Romanos 12:15 é seguido literalmente pelos membros da Igreja Cristã Maranata (ICM). Tão logo aconteceram as inundações nos municípios da região Sul do Estado, na madrugada do sábado, dia 23 de março, no domingo, a ICM já enviava o primeiro caminhão com mantimentos para atender aos desabrigados.

Em pouco tempo foram 45 toneladas de doações arrecadadas sem que os pastores pedissem. “Estamos no momento de chorar com os que choram. E essa tem sido uma experiência da nossa congregação. Os membros são muito voluntários. Sem que a gente pedisse, chegaram as doações que encheram um caminhão no dia após as chuvas”, conta pastor Wallace Rozetti, responsável por coordenar a Maranata no Sul do Estado.

Até o momento, a ICM enviou quatro caminhões carregados com as doações, totalizando cerca de 45 toneladas. Foram em torno de 15 toneladas de cestas básicas, 5 toneladas de roupas, 4 mil litros de água, 300 kits de material de limpeza, 200 kits de higiene pessoal, 50 colchões e 100 pares de calçados.

Foram 4 caminhões carregados com doações Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

Além do apoio material, a igreja está oferecendo assistência espiritual. “Os pastores da região estão visitando as famílias, vão lá orar com as famílias. É um momento muito difícil. Estamos fazendo esse acompanhamento com toda a coordenação do Conselho Presbiteral, do pastor Gedelti e do pastor Luiz Eugênio.”

Todas as doações foram espontâneas, disse o pastor Wallace Rozetti. Os membros levavam para as igrejas e depois os produtos eram enviados aos anfiteatros da ICM de Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica. De lá saíram os caminhões.

Além da Grande Vitória, os membros da ICM em Guarapari, Marataízes e Cachoeiro também fizeram doação.

Famílias

Além das doações arrecadadas, a Igreja Cristã Maranata, na figura do presidente, o pastor Gedelti Gueiros, está realizando uma ação do Presbitério. De acordo com o secretário-geral da ICM, pastor Luiz Eugênio, estão sendo atendidas 70 famílias de membros da igreja que moram na região atingida pelas chuvas e que perderam tudo. “Estamos comprando fogão, geladeira, cama, armário de cozinha, roupa de cama para essas famílias”.

Um funcionário da ICM foi aos municípios e fez essa triagem, levantando as informações das necessidades de cada família.

Membros da ICM também ajudaram nas doações com trabalho voluntário Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

Além disso, membros que fazem parte da ICM nos municípios próximos à região inundada se voluntariaram e estão colaborando na limpeza.

“Ver essa disponibilidade é maravilhoso. O povo brasileiro e a Igreja Cristã Maranata colocam em prática o texto bíblico de chorar também com os que choram”, afirma pastor Wallace.

Doações

A ICM enviou à região 4 caminhões carregados com os seguintes mantimentos:

15 toneladas de cestas básicas

5 toneladas de roupas

4 mil litros de água

300 kits de material de limpeza

200 kits de higiene pessoal

50 colchões

100 pares de calçados

“Não deixaram nos faltar nada”

Ponte de Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul, teve 91% dos 376 imóveis atingidos pela enchente. Um deles foi a casa de Maria Borges, 59 anos. Ela, que mora há 23 anos no lugarejo, ficou assustada quando a água tomou conta de sua residência, já que isso nunca havia acontecido antes.

“Perdemos praticamente tudo, pois a água chegou a 1,70m de altura. Fiquei muito assustada e com medo”, lembra Maria.

Moradora de Ponte de Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul, Maria Borges, de 59 anos, perdeu tudo com as chuvas e recebeu como doação guarda-roupa, fogão, geladeira, armário de cozinha e duas camas para mobiliar novamente a sua casa Crédito: Arquivo Pessoal

Passado esse momento trágico, Maria, que há 10 anos é membro da Igreja Cristã Maranata, sentiu-se acolhida pelos irmãos. “Em primeiro lugar, agradeço a Deus, e aos irmãos da Maranata que não deixaram nos faltar nada.”

Maria recebeu recentemente como doação da ICM, guarda-roupa, fogão, geladeira, armário de cozinha e duas camas para mobiliar novamente a sua casa. Todos os itens são novos.

Quem também recebeu a assistência da ICM foi o casal Antônio de Oliveira, 62 anos, e Maria da Conceição Oliveira, 55 anos. Ele conta que há 50 anos mora em Ponte de Itabapoana e ficou impressionado com a quantidade de água. “Faltou 90 cm para chegar ao terraço da casa”. O sofá foi a única mobília que não se perdeu.

Maria da Conceição Oliveira, de 55 anos, recebeu geladeira, fogão, armário de cozinha, guarda-roupa e cama de doação da ICM Crédito: Arquivo Pessoal

“O prejuízo material foi grande, mas a assistência dos irmãos da Maranata foi o que mais me emocionou”, lembra Antônio. Ao falar, ele ainda se emociona. “É muita alegria. É uma maravilha ver os irmãos orando. Graças a Deus.”

A família também recebeu geladeira, fogão, armário de cozinha, guarda-roupa e cama de doação da ICM.