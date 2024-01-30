Seminário “Unidos em Família” leva mais de 2 mil pessoas ao Maanaim

Crianças de até 15 anos são o foco do seminário, que prepara todo o Maanaim de Domingos Martins para recebê-las Crédito: Rodrigo Gavini

O Seminário “Unidos em Família”, da Igreja Cristã Maranata (ICM), que acontece anualmente em três edições, realizou a sua 16ª edição, trazendo como tema “Educação dos Filhos no Temor a Deus”. O evento aconteceu no Maanaim de Domingos Martins, de 26 a 28 de janeiro e reuniu cerca de 2 mil pessoas, entre pais, responsáveis, crianças e adolescentes de até 15 anos.

Um dos momentos mais aguardados pelas famílias, principalmente as crianças, contou com uma programação extensa, voltada para a doutrinação bíblica, com cursos, palestras e momentos lúdicos e de aprendizado científico para seus participantes.

Participação das famílias

Segundo o pastor Josias Junior, gerente de comunicação da ICM, as inscrições são bastante aguardadas e terminam muito rápido, já que as vagas são limitadas e todos querem participar. “O ‘Unidos em Família’ é um evento criado para trazer a criança e os pais, que participam de palestras voltadas para a criação de seus filhos. Para que as crianças estejam em um local seguro, limitamos a até 400. Elas são cuidadas por um grupo de voluntários da igreja dimensionado para isso”, explica.

O seminário surgiu na pandemia, durante o período de isolamento social. O pastor Josias conta que a intenção era justamente trabalhar a educação enquanto as escolas estavam fechadas. No entanto, o trabalho continuou e cresceu, transformando-se em um evento bastante aguardado, que acontece sempre no período das férias para que os pequenos possam desfrutar da programação junto dos pais.

“Temos uma programação voltada para crianças, dividida em quatro níveis, de acordo com idade. Elas têm a oportunidade de ver e conhecer o Maanaim e participar do evento totalmente estruturado para recebê-las e acompanhá-las. Temos uma dinâmica pedagógica, feita com maestria, que aborda assuntos doutrinários, práticos e de prevenção e primeiros-socorros”, explica.

Melhorar o mundo

Para o presidente da ICM, pastor Gedelti Gueiros, o seminário é muito importante para direcionar a igreja no caminho certo Crédito: Rodrigo Gavini

Para o presidente da ICM, pastor Gedelti Gueiros, o seminário é muito importante para direcionar a igreja no caminho certo. “O mundo que está aí virou de cabeça para baixo e todos estão vendo isso. A Bíblia diz que aquilo que é justo é de boa fama, e é isso o que temos de seguir. A liderança precisa dar suporte para a vida, para o futuro e deixar algo com cada um, para que possamos construir um futuro melhor. A nossa grande preocupação é essa, quem vai construir, pois ninguém faz nada sozinho”, diz.

Ele enfatiza que o evento contribui para melhorar o mundo e a forma de cuidar da Igreja. “Temos que dar rumo às coisas boas, pois o nosso mundo é este e temos de melhorá-lo. Esse é o nosso objetivo aqui, no seminário, de ensinar a criança o caminho que ela tem de andar para que não se desvie dele e possa também cuidar da nossa igreja. Pois uma criança que aprende o bem por meio de seus pais, não se esquece disso depois que cresce e reproduz a seus filhos”, acrescenta.

As palestras realizadas durante o Seminário “Unidos em Família” também são transmitidas para toda a igreja no Brasil, alcançando mais de 300 mil pessoas. Mas o seu alcance é mundial, uma vez que o evento sempre conta com algumas famílias vindas de outras partes do mundo, como é o caso de Claudinei Gomes da Silva.

Claudinei e a família vieram do Paraguai de carro para comparecer ao seminário Crédito: Rodrigo Gavini

Ele, a esposa e o filho, de pouco mais de 1 ano de idade, vieram do Paraguai, de carro, para participar do seminário. Claudinei conta que já estavam planejando fazer essa viagem há meses. “É um evento muito bom, pois é o momento em que os pais aprendem sobre a palavra e as crianças, sobre o meio ambiente, cuidados básicos, a palavra de Deus, louvores. É um evento de aproximação entre pais e filhos, principalmente em um mundo onde tudo está tão corrido. Este é o momento de nos conectarmos. Fazemos tarefas juntos e aprendemos mais”, afirma.

Esta é a primeira vez que participam e, segundo ele, foi além das expectativas. A esposa, Claudia Carolina Mesa da Silva, conta que o evento foi maravilhoso. Ela, que integra o grupo de instrumentistas da ICM, diz que deseja transmitir todas as boas coisas para o filho, Gabriel Josué Mesa da Silva. “Viajamos bastante para estarmos aqui, pois é um momento importante, de transmissão dos ensinamentos da igreja para todos”, diz.

Cesar Alfonso Gonzalez é pai de Claudia e veio com ela e o filho mais novo dele, de 8 anos, David Lucas Alfonso do Carmo, que já participou outras vezes do seminário. “Aqui é um lugar muito bom, muito lindo. A atenção e a convivência são muito boas, tudo superou nossas expectativas. A convivência é muito importante e o David gosta muito de participar do evento, por causa das atividades de entretenimento e os diferentes tipos de brincadeiras”, ressalta Cesar.

Programação pedagógica

Kezia Rodrigues Nunes e Fernanda Becalli integram o grupo Organização e Método da ICM, responsável pela orientação bíblica e científica do seminário. Crédito: Rodrigo Gavini

Toda a programação do Seminário “Unidos em Família” é pensada de forma pedagógica e também com foco nos ensinamentos da palavra de Deus. A doutora em Educação e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Kezia Rodrigues Nunes integra o grupo Organização e Método da ICM, juntamente à professora e doutora Fernanda Becalli. Ambas ficam responsáveis pela orientação bíblica e científica do seminário.

“Ensinamos as crianças a cumprirem a rotina, a ajudar a mãe em casa, a reduzir o uso do tempo de tela. Fazemos uma seleção de conteúdo e aplicativos para que os pais possam usar. Trazemos orientações práticas bíblicas e científicas para as famílias, para que os pais se sintam menos inseguros na organização familiar e mais preparados para orientar seus filhos”, explica Kezia.

Orientação bíblica e científica

Fernanda ainda complementa, destacando a importância do desenvolvimento de um método sobre as orientações bíblicas e científicas para as famílias. “São três anos de organização de material, que resultaram em dois livros sobre educação dos filhos na era digital. As aulas realizadas durante o seminário para as crianças sempre têm conexão com o que é ensinado para os pais“, pontua.

O pastor Helber Firme, diretor da escola Edward Dodd, fala ainda sobre a responsabilidade do seminário que contribui para a formação acadêmica e espiritual. “A ideia é trazer as crianças para o ambiente agradável do Maanaim, que tem todo um significado especial para os pais. E queremos que nossos filhos cresçam com a mesma visão”, diz.

Pastor Helber Firme, diretor da escola Edward Dodd: "Seminário contribui para a formação acadêmica e espiritual" Crédito: Rodrigo Gavini

Segundo ele, a única coisa “difícil” do Seminário “Unidos em Família” é que as vagas acabam rápido. “Não tem métrica maior de sucesso do que essas vagas que terminam cedo. É muito bom, pois as crianças brincam, divertem-se com várias atividades e têm contato com profissionais de várias áreas: bombeiros, biólogos, médicos… É um seminário extraordinário e as famílias gostam muito”, complementa.

Feira de Ciências e brigada de incêndio

O coordenador da Feira de Ciências, Willer Campos Junior, é membro do grupo de Ciência e Fé Crédito: Rodrigo Gavini

Além das palestras, as crianças ainda participam de aulas para aprender a tocar instrumentos e ainda fazem uma apresentação para os pais. Também há momentos lúdicos com corrida de carrinho de rolimã, banho de mangueira, escalada, tirolesa, arvorismo, aula de primeiros socorros, combate a incêndio e uma Feira de Ciências.

O coordenador da feira, Willer Campos Junior, é membro do grupo de Ciência e Fé e fala sobre a importância desse momento de aprendizado, onde busca aproximar a ciência do cotidiano e também conciliar com a fé. Willer é formado em Ciências Biológicas, especialista em Saúde Pública, mestre em Educação e Docência e pesquisador da área do ensino de Ciências.

“Usamos a palavra do Senhor para mostrar que a Bíblia já profetizava a multiplicação da Ciência nos nossos dias. Falamos das formas de vida, mostrando o funcionamento de uma colmeia, da tecnologia, no estande de robótica. No das rochas, falamos sobre os minerais e sua importância para a nossa vida. As crianças participam, ouvindo os especialistas e interagindo. O que elas aprendem aqui, vão passar para os amigos e os pais”, ressalta.

O coordenador da brigada de incêndio (centro), pastor Elias Teodoro Beltrame, e a equipe de voluntários Crédito: Rodrigo Gavini

Outro momento aguardado durante o evento são as aulas de combate a incêndio. Inicialmente, as crianças participam de pequenas palestras de 15 minutos, onde são abordados temas como acidentes domésticos e primeiros socorros e aprendem manobras de desobstrução para desengasgar outras crianças e até mesmo identificar sinais de acidente vascular cerebral (AVC).

As crianças aprendem ainda sobre qual extintor é usado para apagar determinado tipo de incêndio e até mesmo extinguir o fogo em uma botija de gás. “Ainda faz parte da recreação parede de escaladas, tirolesa e corrida de carrinho de rolimã, onde os adultos aproveitam para voltar à infância também. Tudo feito com equipamentos de segurança”, conta o coordenador da brigada de incêndio, o pastor Elias Teodoro Beltrame.