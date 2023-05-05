Crianças e adolescentes aprendem sobre fé e ciência na Maranata

Crianças aprendem como fazer primeiros socorros nos Encontros Unidos em Família no Maanaim Crédito: Divulgação

Música, ecologia, primeiros socorros, prevenção de incêndios, saúde, astronomia, biologia, física, matemática e até robótica e inteligência artificial são alguns dos temas ensinados pela Igreja Cristã Maranata (ICM). Esses conteúdos fazem parte de um programa unificado de educação que atende crianças, intermediários e adolescentes – chamados de CIAS – de aproximadamente 5 mil igrejas em território brasileiro e em mais de 100 países.

A concretização dessa ideia é atribuída a várias pessoas voluntárias da ICM, sendo que esse trabalho teve início com o ex-presidente da instituição, o pastor Edward Dodd, e a esposa, a professora Sara Gueiros Dodd. Juntos, eles contribuíram para o crescimento desse projeto. Mesmo após o falecimento do pastor, em 2007, a professora Sara continua à frente do projeto, levando ensino para os pais e professores.

"Esse tipo de trabalho já existia em algumas igrejas de forma isolada. Em 1984, o Senhor revelou que queria uniformizar essa atividade para toda a Obra”, conta.

E assim, foi organizado um sistema mais complexo. Para quem nasceu de 1984 a 2017, Sara preparava as aulas. Já para as crianças nascidas a partir de outubro de 2017 em diante, o trabalho era coordenado por um pastor e o ensino elaborado com um grupo de professores de alguns Estados do Brasil.

O trabalho das professoras no ensino das crianças e adolescentes na Maranata é voluntário Crédito: Divulgação

Esse sistema de divisão por idades é mantido até os dias atuais. E para que todos estejam na mesma sintonia, no mês anterior, um material de estudo é enviado para cada igreja.

Em 2023, por exemplo, o tema geral definido foi “Louvai ao Rei dos reis”. Esse mote foi determinado para mostrar às crianças que, a todo tempo, deve-se “louvar, agradecer ao Senhor por tudo, pois o louvor é uma arma poderosa que nos impede de ter um coração rancoroso, queixoso. Só assim, podemos ter uma alma grata a Deus por todos os benefícios que a salvação nos proporciona”, afirma a professora voluntária Eloisa Malavasi.

Conforme conta o diretor de ensino do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata, pastor Fábio Lúcio Soares Gomes, o objetivo sempre foi incentivar que as crianças e adolescentes saibam discernir a ciência e a fé como como sendo diferentes, mas que não necessariamente, não possam conviver.

"A ciência está dentro de um contexto humano, movido pela razão e pelas descobertas do homem que têm sido fundamentais para a sobrevivência do homem. No entanto, esse tipo de conhecimento não transcende. Somente a fé pode nos levar à eternidade com Deus. E as nossas crianças sabem disso, porque recebem este ensino." Fábio Lúcio Soares Gomes - Pastor e diretor de ensino do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata

Metodologia

Também voluntária na área de ensino da Maranata, Letícia Pegoretti aponta que o trabalho das professoras na ICM é desenvolvido tanto nos cultos diários quanto nas escolas bíblicas dominicais. “Nos cultos, as crianças (de 3 a 7 anos), intermediários (7 a 11 anos) e adolescentes (11 a 15 anos) têm um lugar separado para se sentarem no templo e para participarem ativamente dos cultos, que conta com louvores cantados por eles e um momento para que façam orações a Deus”, relata.

Nas aulas ministradas durante as escolas bíblicas dominicais (EBD), acontece um período de louvor com duração de cerca de 10 minutos, momento em que crianças, intermediários e adolescentes cantam e glorificam a Deus. Depois desse momento, a professora entrega uma Palavra de 15 ou 20 minutos. A seguir, o conteúdo é projetado para a sala por meio de slides, e assim começa a discussão da aula.

Depois de um intervalo para o lanche, as turmas voltam para o templo e têm a segunda parte da aula com outro estudo sobre o mesmo tema do dia. “Essas aulas não são cansativas, porque são ministradas na linguagem de cada idade”, garante Eloisa Malavasi.

Há, ainda, dois seminários anuais. “O primeiro é realizado em março e o segundo, em outubro. Nesses seminários, crianças e adolescentes têm uma participação fundamental: cantam os hinos, glorificam e, sobretudo, participam ativamente nos convites”, explica o diretor de ensino do Instituto Bíblico da ICM.

Grupos de pastores e educadoras, de diversos locais do Brasil, são responsáveis pelo planejamento das aulas e pela confecção desse material. Em seguida, esse material didático é disponibilizado, antecipadamente, para as classes, com o objetivo de auxiliar os professores durante as aulas.

Primeira gravação do ensaio do Coral Infantil da Igreja Cristã Maranata no primeiro final de semana de abril Crédito: Divulgação

A partir do início da pandemia da Covid-19, os canais de ensino também foram desenvolvidos e aplicados. A Maranata começou a veicular o "Programa Anunciando o Evangelho Eterno", tanto no YouTube como em TV aberta.

"São vários os frutos desse trabalho, como o maior envolvimento das crianças e adolescentes no louvor da igreja, formação de futuros instrumentistas e evangelização de novas crianças, adolescentes e adultos, já que os filhos trazem os familiares para os cultos e os ensaios." Letícia Pegoretti - Professora da ICM

Para a professora, um dos trabalhos mais importantes são os eventos “Unidos em Família.” No período das férias escolares ou feriados prolongados, a ICM utiliza os Maanains para receber as famílias, que participam de atividades para as crianças, intermediários e adolescentes. As crianças ainda aproveitam o tempo livre para brincadeiras como pular corda, amarelinha, elástico, jogos de tabuleiro, escalada e tirolesa.

“Ao mesmo tempo, os pais e responsáveis aproveitam para ter algumas aulas doutrinárias. É uma excelente oportunidade para os responsáveis passarem um tempo de qualidade com os filhos, e de todos terem uma programação repleta de ensaios e aprendizado de instrumentos musicais e aulas sobre ecologia, doutrinas bíblicas, primeiros socorros, atividades com bombeiros, entre outras", conta.

Preocupação com a acessibilidade

A ICM também se preocupa com a integração de todas as crianças, intermediários e adolescentes nas ações de ensino, na mesma comunhão. Para isso, além das aulas comuns, há aulas adaptadas para acolher pessoas com deficiência e para que todas as CIAS tenham suas necessidades atendidas, sem que se sintam excluídos ou diferenciados.

Nas aulas ministradas durante as escolas bíblicas dominicais, acontece um período de louvor com duração de cerca de 10 minutos Crédito: Divulgação

O pastor Fábio Lúcio Soares Gomes lembra que, para que isso seja viabilizado, existe um grupo que cuida especialmente da acessibilidade. No site do Instituto Bíblico estão disponibilizados vídeos sobre o trabalho realizado pela ICM junto às pessoas com deficiência, assim como a publicação de cartilhas com a finalizada de atender às diversas necessidades dessas pessoas.

“A Igreja Cristã Maranata está atenta a isso. A integração de todas as crianças ao grande projeto de salvação é um ponto fundamental para nós”, salienta.

O material disponibilizado em Libras no site possui o mesmo objetivo e teor profético de todas as aulas, observando as minúcias da cultura e da identidade surda. Esse conteúdo pode ser visto e ouvido ao mesmo tempo, porque, além da linguagem de sinais, também conta com a interpretação para a Língua Portuguesa.

Dever cumprido

A professora da ICM Letícia Pegoretti demonstra a grande paixão que tem pelo trabalho voluntário realizado junto a crianças, intermediários e adolescentes.

“Todo o trabalho voluntário é fruto de um amor que Deus coloca nos corações das professoras e que nos move a auxiliá-los no desenvolvimento espiritual ao longo da vida deles. É uma honra ensinar às crianças, intermediários e adolescentes, pois sei que o conhecimento da Palavra de Deus é um escudo contra o pecado que assola o mundo”, comenta.

A professora Eloisa Malavasi também complementa a importância do trabalho que realiza. “Sem a graça de Deus, não alcançamos o resultado favorável. Muitas vezes saímos edificadas, felizes, com a sensação de dever cumprido quando entendemos que, como vasos, fomos usados por Deus. Não somos nós quem falamos, mas o Espírito Santo usa a nossa boca para levar um ensino que uma criança de 3, 7, 11 ou 15 anos pode entender", finaliza.

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