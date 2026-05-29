Motociclista morre após cair de moto em acidente na BR 101 em Linhares

Um motociclista de 51 anos morreu em um acidente na BR-101, em Linhares, Norte do Espírito Santo, no início da noite desta sexta-feira (29). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 18h após a vítima cair na pista. Ele não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida no local.





De acordo com testemunhas, o motociclista caiu ao cruzar a pista para seguir em direção a Rio Bananal. Equipes da PRF permaneceram no local realizando a sinalização da via e orientando os motoristas. Até a última atualização, não havia interdição total da rodovia. As circunstâncias do acidente serão apuradas.





A perícia da Polícia Científica foi acionada para recolher o corpo da vítima. A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes, mas não retornou até o momento.