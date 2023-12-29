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Mais de 25 mil alunos se formam em Libras e instrumentos na Maranata em 2023

Com a ajuda de voluntários da própria Igreja, o Projeto Aprendiz já dura quase duas décadas e entre os formandos havia crianças, jovens e adultos

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 18:01

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

29 dez 2023 às 18:01
Formatura de instrumentistas e intérpretes de Libras da ICM
Formatura de instrumentistas e intérpretes de Libras da ICM Crédito: Rodrigo Gavini
Com muito louvor, mais de 300 alunos celebraram a formatura como instrumentistas do Projeto Aprendiz e intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) nos cursos dados pela Igreja Cristã Maranata (ICM), em culto de glorificação realizado no Maanaim de Carapina, Serra, no último sábado (23). 
Entre os formandos havia crianças, jovens e adultos orgulhosos do aprendizado ao longo dos últimos meses e da possibilidade de utilizarem seus conhecimentos para participarem mais da Igreja e disseminarem a Palavra do Senhor.
Formatura de instrumentistas e intérpretes de Libras da ICM
A formanda Ana Paulla começou o curso sem conhecimento prévio sobre a Libras Crédito: Rodrigo Gavini
Com a ajuda de voluntários da própria ICM, o Projeto Aprendiz já dura quase duas décadas e é voltado para o ensino musical. Os alunos aprendem sobre teoria musical, a utilização de instrumentos como teclado, violão, bateria, flauta, saxofone, entre outros, além de técnicas sobre como usar a voz.
Para o secretário-geral da ICM, pastor Luiz Eugênio do Rosário Santos, “esse trabalho é um trabalho espiritual, mas acaba sendo social também, porque insere muito jovem na nossa Igreja, aprendendo essa parte para ser um instrumento nas mãos de Deus também”.
Formatura de instrumentistas e intérpretes de Libras da ICM
Para o secretário-geral da ICM, pastor Luiz Eugênio do Rosário Santos, o Projeto Aprendiz é um trabalho espiritual e social Crédito: Rodrigo Gavini
"Para nós, as crianças e os adolescentes não são o futuro da Igreja, são o presente. Por isso, nós trabalhamos com eles hoje e é motivo de muita festa e alegria ver esse grupo de formandos"
Luiz Eugênio do Rosário Santos - Pastor e secretário-geral da ICM
Ele ressalta que a formatura celebrada no Maanaim Carapina é apenas um exemplo do trabalho realizado pela Igreja Cristã Maranata em todo o Brasil. Ao longo de 2023, mais de 25 mil alunos se formaram em Libras e instrumentos na Igreja.
Os professores são voluntários, como é o caso da professora de flauta doce em Colina de Laranjeiras, Juliana Nunes Lopes Rocha, que deu aulas sobre o instrumento para 12 formandos com idades entre 5 a 11 anos que participaram do culto de formatura.
Formatura de instrumentistas e intérpretes de Libras da ICM
A voluntária Juliana Nunes Lopes Rocha deu aula de flauta doce para 12 formandos com idades entre 5 a 11 anos que participaram do culto de formatura Crédito: Rodrigo Gavini
Ela conta que, no início das aulas, todos estavam um pouco ansiosos, mas confiantes de que aprenderiam, mesmo com as dificuldades. Na formatura, eles deram demonstração do que aprenderam tocando louvores.
“No começo teve um pouco de desafio, um pouquinho de dificuldade em relação aos pequenos, principalmente, de pegar as notas, mas eu tenho um louvor que as próprias crianças cantam que, em um trecho, fala: ‘batalha, oração, vitória, Glória Jesus’. Isso virou o tema do nosso projeto, pois eu falava para eles: ‘é uma batalha que estamos enfrentando, mas vamos orar que com certeza o Senhor vai nos dar a vitória e no culto de formatura nós vamos lá para glorificar em nome do Senhor’”, recorda a professora de flauta doce.
Formatura de instrumentistas e intérpretes de Libras da ICM
Amabele Araújo é voluntária na Oficina de Libras e atua no curso há 10 anos Crédito: Rodrigo Gavini
Na Oficina de Libras, 38 pessoas se formaram este ano e agora poderão ajudar na acessibilidade dos cultos da ICM para surdos. A coordenação da oficina é feita pelo pastor Rodrigo Marchese e uma das voluntárias foi a professora de Libras Amabele Araújo, que atua no curso há 10 anos.
A professora de Libras destaca que, para muitos alunos, essa oficina é o primeiro passo para buscar uma formação mais completa na área, muitas vezes fora do Estado. A oficina é uma das atividades relacionadas à acessibilidade oferecidas pela ICM, que há mais de 10 anos conta com intérpretes de Libras nos cultos ao vivo e nas transmissões pela Internet.
Formatura de instrumentistas e intérpretes de Libras da ICM
A Oficina de Libras contou com 38 formandos este ano e agora poderão ajudar na acessibilidade dos cultos da ICM Crédito: Rodrigo Gavini
Uma das formandas da Oficina de Libras, a aluna Ana Paulla começou o curso sem conhecimento prévio sobre a língua. Após um ano de aulas, ela se sente preparada para auxiliar na inclusão e na acessibilidade de pessoas surdas durante os cultos e reconhece que a possibilidade de fazer o curso “foi algo que veio do Senhor” para a sua vida.
“O Senhor já vinha despertando em mim esse interesse, esse cuidado, e quando fiquei sabendo do curso pensei: ‘é uma oportunidade de estar aprendendo e de poder ajudar a levar a Palavra do Senhor àqueles que precisam’”, relata a aluna.
Formatura de instrumentistas e intérpretes de Libras da ICM
A formatura de instrumentistas e intérpretes de Libras foi uma das vitórias da ICM neste ano de 2023 Crédito: Rodrigo Gavini
Ao conduzir o culto de glorificação, o secretário-geral da ICM comemorou a formatura dos mais de 300 alunos e enfatizou que essa foi uma das vitórias da Igreja este ano.
Para representar todos os formandos, os alunos do Projeto Aprendiz Rafael Rosalem, formado em bateria, e Mariah Eduarda Braun, formada em violino, além das alunas da Oficina de Libras Michaele Souza e Jéssica Honorato foram chamados para receberem seus certificados durante o culto. Os demais foram entregues após a celebração.
Formatura de instrumentistas e intérpretes de Libras da ICM
Pastor Villela atua no Projeto Aprendiz Crédito: Rodrigo Gavini

Formatura no Maanaim de Carapina

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