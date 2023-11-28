Terceira edição do Trombetas e Festas é traduzida com ajuda de IA

A transmissão foi realizada diretamente do Maanaim de Domingos Martins e alcançou mais de 20 milhões de pessoas Crédito: Rodrigo Gavini

A Igreja Cristã Maranata (ICM) realizou, no dia 26 de novembro, a terceira edição do Trombetas e Festas, evento que leva uma mensagem de vigilância com base na profecia bíblica dos sinais que antecedem a volta de Jesus. A transmissão foi realizada diretamente do Maanaim de Domingos Martins, no Espírito Santo e alcançou mais de 20 milhões de pessoas em 100 países.

Uma das novidades deste ano é a utilização da inteligência artificial (IA) para ajudar a traduzir a mensagem repassada para mais de 40 línguas ao redor do mundo. “Algumas TVs tiveram transmissão ao vivo, no dia do evento, mas no decorrer das próximas semanas, ainda teremos retransmissão desta terceira edição do Trombetas e Festas. São mais de 40 idiomas e este ano vamos, inclusive, contar com a utilização da IA para ajudar na tradução, para que a mensagem chegue a todos”, conta o pastor Luiz Eugênio, secretário executivo da ICM.

Ele também comemorou a marca de 1 milhão de inscritos no canal do YouTube da Igreja e ressaltou a importância das redes sociais. “Estamos muito felizes com o empenho dos jovens da Igreja em buscar novas inscrições para o canal, pois a comunicação nas redes sociais é muito forte e importante para continuar propagando a palavra do Senhor a todos”, complementa.

Pastor Gedelti Gueiros: "Deus deu uma incumbência de sabermos o momento em que estamos vivendo e que é importante saber que há uma saída" Crédito: Rodrigo Gavini

O III Trombetas e Festas teve como tema “Para onde caminham os povos?” e o presidente da ICM, pastor Gedelti Gueiros, enfatizou os marcadores proféticos. “Quando Deus fala ao homem, por revelação, Ele está dizendo aquilo o que foi profetizado, no Seu tempo. Deus deu uma incumbência de sabermos o momento em que estamos vivendo e que é importante saber que há uma saída”, diz.

O presidente da ICM falou ainda sobre a “rebelião” que o mundo atual vive. “Lares em aflição e um mundo em rebelião, na natureza, na política e na religião. A religião perdeu o rumo da história. Ninguém quer ficar ouvindo a mesma coisa. A Igreja tem o lado dela que é o profético. Ela não é cauda, é cabeça. O Espírito Santo que governa. O desafio atual é ter uma mensagem que seja objetiva, que as pessoas não se sintam ofendidas e que compreendam o que está sendo falado”, acrescenta.

O pastor Luiz Eugênio comemorou a marca de 1 milhão de inscritos no canal do Youtube da Igreja Crédito: Rodrigo Gavini

55 anos da Igreja Cristã Maranata

O III Trombetas e Festas também comemorou os 55 anos da Igreja Cristã Maranata, atualmente presente em mais de 100 países no mundo, totalizando quase 6 mil templos somente no Brasil.

“Recentemente, inauguramos a TV Maanaim, com programação 24 horas. A Igreja, hoje, vive e testemunha grandes experiências do amor de Jesus. Queremos registrar a riqueza do alcance da revelação do Espírito Santo. Tudo o que está sendo feito tem como objetivo glorificar o nome de Jesus, que é nosso salvador e senhor”, diz o pastor Josias Junior, gerente de comunicação da ICM.

O pastor Gerson Belluci falou de todo o preparo para o evento, que aconteceu no Maanaim de Domingos Martins Crédito: Rodrigo Gavini

O pastor Gerson Belluci, coordenador responsável pelas ICM da Europa, falou de todo o preparo para o evento que aconteceu no dia 26 de novembro. Segundo ele, foram utilizadas várias formas de divulgações e as mídias disponíveis em cada país para que a mensagem chegasse a cada pessoa.

“Estamos envolvidos nisso há muitos meses. Posso dizer que desde o evento passado, a nossa igreja está comprometida com esta terceira edição. O objetivo principal é a divulgação do evangelho. Analisar os fatos históricos e os acontecimentos com o objetivo de divulgar a salvação. Estamos mobilizados em todos os países. Está reunião é uma autoanálise em que todos estamos envolvidos. Nosso objetivo é fazer mais uma proclamação profética a este momento histórico que o mundo está vivendo. Principalmente relacionamento ao arrebatamento da Igreja, pronunciado por Jesus e seus apóstolos”, complementa.

Pastor Josias Junior: "Queremos registrar a riqueza do alcance da revelação do Espírito Santo" Crédito: Rodrigo Gavini

O pastor Edson Iahn, gerente operacional da TV Maanaim, falou da força da Igreja fora do Brasil, em países como Portugal e Estados Unidos. “A Igreja escolheu essa festa, anual, para ser o estandarte da igreja. O evento é evidenciar o ‘Senhor Vem’. Era uma coisa interna e hoje virou o estandarte da nossa Igreja. Estamos em todos os canais, em todas as mídias, pois esta é uma forma de exteriorizar e dizer o que está acontecendo”, diz.

Autoridades e momento de reflexão

O evento contou com a presença de autoridades, inclusive do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que enfatizou o momento de reflexão trazido pela terceira edição do Trombetas e Festas.

O governador Renato Casagrande elogiou os trabalhos sociais realizados pela Igreja Cristã Maranata Crédito: Rodrigo Gavini

“É um momento de mensagem ligada à palavra, para reflexão. As igrejas têm um papel espiritual, mas não podem se fechar para os problemas sociais. E a Igreja Cristã Maranata tem dado esse exemplo, com todos os trabalhos que desenvolve na área social”, avalia.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, também elogiou o trabalho social da ICM, enfatizando o voluntariado durante o período de pandemia, em que foram cedidos os Maanains para a realização da vacinação e também falou da importância desse momento de reflexão.

“O evento foi muito importante, pois traz um tempo de reflexão necessária, com muita sabedoria e ensinamentos sobre inteligência e convivência de viver de forma harmônica entre as pessoas. É uma reflexão individual sobre as consequências diretas do mundo. Palavra especial, salvadora e de união. E agradecemos também a Igreja por sua parceria com a administração do município nos eventos de vacinação”, comenta.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, falou da importância do momento de reflexão proporcionado pelo III Trombetas e Festas Crédito: Rodrigo Gavini

A mensagem do III Trombetas e Festas está essencialmente relacionada ao projeto de Deus para a humanidade, dentro do cenário atual em que o mundo se encontra. Assim como os dois eventos anteriores, a mensagem foi de alerta, mas também de reflexão e esperança.

“É Jesus falando ao coração do homem, pois Deus se revela de várias maneiras. Sua palavra na bíblia é a forma mais prática do homem conhecer o que Ele quer. Quando Deus fala ao homem por revelação, ele está falando aquilo o que foi profetizado. E homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia”, reflete o pastor Gedelti Gueiros.