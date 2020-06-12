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Despertar do homem: assista ao culto completo Trombetas e Festas. Um Alerta!

Realizado em novembro pela Igreja Cristã Maranata em Domingos Martins, a celebração especial fez um alerta e um chamado para os sinais da volta de Jesus Cristo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 17:37

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 17:37

Evento Trombetas e Festas alerta para o dia em que haverá o arrebatamento, com a volta de Jesus Cristo
A celebração especial reuniu mais de quatro mil pessoas e fez um chamado para o arrebatamento. Crédito: Divulgação/ICM
Um alerta para a volta de Jesus Cristo. Essa foi a principal mensagem do culto Trombetas e Festas. Um Alerta!, realizado pela Igreja Cristã Maranata, em Domingos Martins, em novembro do ano passado. A celebração especial reuniu mais de quatro mil pessoas e fez um chamado para o arrebatamento. Agora, o culto que foi tão marcante para os fiéis está disponível para ser assistido abaixo.
Segundo o pastor presidente da Igreja Maranata, Gedelti Victalino Gueiros, três grandes sinais de que o arrebatamento está próximo já foram dados, faltando apenas o quarto sinal. Este último representará o encerramento do Projeto de Salvação de Deus para o homem, que cumpre assim o que lhe foi determinado por Deus.
Para Gueiros, é preciso estar atento aos sinais. "Os três primeiros sinais estão relacionados com o meio ambiente e claramente descritos na Bíblia Sagrada. A destruição da vida, dos mananciais que tornam a vida possível na Terra, vai levar à quarta e última consequência, que é o arrebatamento da igreja, quando estaremos ao lado de Deus", explicou o pastor.
De acordo com o entendimento da Igreja Maranata, a quarta trombeta pode não demorar a tocar, já que logo depois da aflição daqueles dias o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do céu, e as potências do céus serão abaladas (Mateus 24:29). Portanto, o momento atual é de grande reflexão e conversão.

Confira abaixo o culto Toque das Trombetas:

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