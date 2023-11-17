Evento mundial da Igreja Maranata será ao vivo e traduzido em mais de 30 idiomas

Trombetas e Festas II aconteceu em 6 de novembro de 2022 e foi transmitido para mais de 2 milhões de espectadores em todo o mundo Crédito: Maranata/Divulgação

A Igreja Cristã Maranata (ICM) realiza, no próximo dia 26 de novembro (domingo), a partir das 11 horas, a terceira edição do “Trombetas e Festas”, no Maanaim de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. A programação é gratuita e será transmitida ao vivo para o mundo todo pela internet, por canais de televisão e para as igrejas conectadas via satélite.

Com entrada gratuita para todos os públicos, um dos temas abordados será “Por que se amotinam as nações?” (Salmos 2:1) e será transmitido em português, com tradução simultânea para mais de 30 idiomas, entre eles: inglês, espanhol, francês, italiano, russo, alemão, mandarim, japonês, árabe, diversos dialetos da África e Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Conforme conta o gerente de comunicação da Maranata, pastor Josias Júnior, o objetivo desta terceira edição é atingir 20 milhões de pessoas mundo afora on-line e 500 mil presencialmente nas igrejas.

“Serão abordadas várias profecias que já se cumpriram, em uma ordem cronológica, e que evidenciam que todas as menções descritas na Bíblia são sérias e devem ser levadas em consideração por todos aqueles que valorizam o que Deus tem para o ser humano. Esses que aceitarem são os que serão salvos dos juízos estabelecidos e em andamento”, adianta o pastor Josias.

Em 2019, a ICM realizou a primeira edição do evento Trombetas e Festas, que foi transmitida ao vivo para o Brasil e exterior Crédito: Maranata/Divulgação

Realizado pela primeira vez em 2019, neste ano, o evento vai abordar o momento atual do projeto de Deus para o homem na Terra, de acordo com o secretário-geral da ICM, pastor Luiz Eugênio Santos.

“A expectativa é alcançar mais de 20 milhões de membros on-line de vários países ao redor do mundo. Além disso, há ainda mais um motivo para comemorar. Nesse evento mundial, também comemoraremos os 55 anos da Igreja Maranata”, ressalta.

Relevância do evento

Um dos meios de transmissão do "Trombetas e Festas", o canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, aliás, alcançou a marca de 1 milhão de inscritos, no último dia 7 de novembro.

Igreja Cristã Maranata realiza as celebrações "Trombetas e Festas" no Maanaim de Domingos Martins Crédito: Rodrigo Gavini

“Isso se deu por uma participação massiva dos membros da instituição em convidar pessoas para se inscreverem no canal. Entramos agora na segunda fase da ação, que é a de convidarmos as pessoas para irem aos nossos templos para assistirem presencialmente ao evento, que será transmitido pelo nosso sistema de transmissão via satélite para todas as igrejas”, explica o gerente de Comunicação, pastor Josias.

Além disso, o pastor complementa que o horário foi escolhido para que, desde a costa oeste da América do Norte até os países do Leste Europeu e Sul da Ásia, seja um momento adequado para acompanhar o culto.