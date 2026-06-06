Veja os confrontos das semifinais da Copa Espírito Santo 2026

Quatro clubes ainda seguem na disputa pelo título da Copa Espírito Santo 2026 e pelas vagas para a Série D do Brasileirão e para a Copa Verde. A primeira fase do torneio estadual chegou ao fim, neste sábado, e foram definidos os confrontos das semifinais.





Primeiro colocado, o Porto Vitória enfrenta o Rio Branco VN, que ficou na quarta posição. Vice-líder, o Vitória-ES pega o Vilavelhense, terceiro colocado.





(1º) Porto Vitória x (4º) Rio Branco VN

(2º) Vitória-ES x (3º) Vilavelhense





As semifinais da Copa Espírito Santo serão disputadas no formato de mata-mata. Em caso de igualdade n soma dos resultados das duas partidas, a definição do classificado será nas cobranças de pênaltis. De acordo com o regulamento, os dois primeiros colocados na primeira fase (Porto Vitória e Vitória-ES) têm o mando de campo no segundo e decisivo jogo.





Os dias, horários e locais das partidas ainda serão oficializados pela Federação de Futebol (FES). De acordo com a tabela original, os jogos de ida e volta estão previstos para os finais de semana dos dias 13 e 20 de junho.