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Veja os confrontos das semifinais da Copa Espírito Santo 2026

Jogos do mata-mata acontecem nas próximas duas semanas

Publicado em 06 de Junho de 2026 às 17:37

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

06 jun 2026 às 17:37
Vitória-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Henrique Montovanelli/FES

Quatro clubes ainda seguem na disputa pelo título da Copa Espírito Santo 2026 e pelas vagas para a Série D do Brasileirão e para a Copa Verde. A primeira fase do torneio estadual chegou ao fim, neste sábado, e foram definidos os confrontos das semifinais.


Primeiro colocado, o Porto Vitória enfrenta o Rio Branco VN, que ficou na quarta posição. Vice-líder, o Vitória-ES pega o Vilavelhense, terceiro colocado.


(1º) Porto Vitória x (4º) Rio Branco VN

(2º) Vitória-ES x (3º) Vilavelhense


As semifinais da Copa Espírito Santo serão disputadas no formato de mata-mata. Em caso de igualdade n soma dos resultados das duas partidas, a definição do classificado será nas cobranças de pênaltis. De acordo com o regulamento, os dois primeiros colocados na primeira fase (Porto Vitória e Vitória-ES) têm o mando de campo no segundo e decisivo jogo.


Os dias, horários e locais das partidas ainda serão oficializados pela Federação de Futebol (FES). De acordo com a tabela original, os jogos de ida e volta estão previstos para os finais de semana dos dias 13 e 20 de junho.

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