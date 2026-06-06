Vilavelhense vence o Audax São Mateus e confirma classificação na Copa ES

Com a classificação em jogo, o VIlavelhense recebeu o Audax São Mateus no Marcos Jose Campagnaro, em Ibiraçu, para partida decisiva da Copa Espírito Santo. Em jogo movimentado, os gols de Zé Vitor e Marlon foram centrais para confirmar o avanço de fase da equipe canela-verde.
Com a vitória sobre o Audax, o Vilavelhense chegou aos 13 pontos na competição, e garantiu a classificação na terceira colocação. O Audax, por sua vez, se despede da competição na oitava e última colocação, com quatro pontos.
Com o fim da primeira fase, o Vilavelhense encara agora o Vitória-ES nas semifinais, devido ao posicionamento das equipes na tabela de classificação. Durante a fase inicial, os times se enfrentaram na sexta rodada, com vitória do time canela-verde por 1 a 0, no Gil Bernardes. Eliminado, o Audax São Mateus não joga mais pela Copa ES.
As semifinais da Copa Espírito Santo serão disputadas no formato de mata-mata. Em caso de igualdade n soma dos resultados das duas partidas, a definição do classificado será nas cobranças de pênaltis. De acordo com o regulamento, os dois primeiros colocados na primeira fase (Porto Vitória e Vitória-ES) têm o mando de campo no segundo e decisivo jogo.
Os dias, horários e locais das partidas ainda serão oficializados pela Federação de Futebol (FES). De acordo com a tabela original, os jogos de ida e volta estão previstos para os finais de semana dos dias 13 e 20 de junho. O ge.globo acompanha todos os confrontos em Tempo Real.
Como foi o jogo?
Na primeira etapa, o Vila mostrou domínio e abriu o placar com gol de Marlon aos 29 minutos. Na sequência, aos 31, Palácios recebeu cartão vermelho direto por falta cometida no meio do campo, e deixou o Vilavelhense com dez em campo.
No retorno do intervalo, o time canela-verde manteve a postura ofensiva mesmo com desvantagem numérica, o que resultou no gol de Zé Vitor aos 23 minutos do segundo tempo. O placar se manteve o mesmo deste momento até o fim da partida e garantiu a classificação do Vilavelhense para o mata-mata.