Rio Branco VN derrota Vitória e garante vaga nas semifinais da Copa ES

Foi no sufoco, com dois pênaltis desperdiçados, mas o Rio Branco VN garantiu a vaga para as semifinais da Copa Espírito Santo 2026. Na tarde deste sábado, no jogo da última rodada da primeira fase, disputado no salvador Costa, o Brancão Polenteiro derrotou o já classificado Vitória-ES, por 1 a 0, e avançou para a disputa do título. O atacante Patrick Carvalho, no segundo tempo, marcou o gol do time de Venda Nova.





Com a vitória no encerramento da primeira fase, o Rio Branco VN chegou aos 13 pontos e ficou na quarta colocação e vai enfrentar o Porto Vitória, líder, nas semifinais. O Vitória-ES, que chegou classificado, terminou com também com 13 pontos, na segunda posição e vai pegar o Vilavelhense, terceiro geral.





As semifinais da Copa Espírito Santo serão disputadas no formato de mata-mata. Em caso de igualdade n soma dos resultados das duas partidas, a definição do classificado será nas cobranças de pênaltis. De acordo com o regulamento, os dois primeiros colocados na primeira fase (Porto Vitória e Vitória-ES) têm o mando de campo no segundo e decisivo jogo.





Os dias, horários e locais das partidas ainda serão oficializados pela Federação de Futebol (FES). De acordo com a tabela original, os jogos de ida e volta estão previstos para os finais de semana dos dias 13 e 20 de junho.





O jogo





No primeiro tempo, contra um Vitória-ES formado por reservas, Jorge Mendes teve a chance de abrir o placar para o Rio Branco VN, mas teve o seu pênalti defendido pelo goleiro Matheus Cabral. Já no segundo tempo, o Vitória-ES ficou perto de marcar, após uma falha da defesa, mas Quieza finalizou em cima do goleiro Waldson.





Um novo pênalti surgiu para o time de Venda Nova do Imigrante. A equipe trocou o cobrador, desta vez Anderson foi para a bola, mas novamente Matheus Cabral acertou o canto e evitou o gol. Após a segunda defesa, o goleiro sentiu uma lesão foi substituído pelo titular Lucão.





Na reta final, Emerson Mineiro e Darlan perderam dois gols incríveis. Então, o treinador Cleiton Marcelino promoveu a entrada de Patrick Carvalho. Na primeira oportunidade, após um cruzamento da direita, o centroavante cabeceou forte, sem chances para Lucão. O gol foi festejado pela torcida do Vitória, que viu seu arquirrival Rio Branco-ES ser eliminado com o resultado.