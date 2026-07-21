Jovem morre após 'dar grau' e ser atingido pela própria moto em Cachoeiro

O motociclista Gustavo Felix da Silva, de 24 anos, morreu após perder o controle da moto enquanto fazia uma manobra conhecida como "dar grau" e bater em uma caminhonete na tarde de segunda-feira (20), na ES 486, em Vargem Grande de Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.





Imagens de uma câmera de videomonitoramento registraram o acidente. Nas gravações, é possível ver o momento em que o jovem empina a motocicleta, perde o controle da direção, invade a contramão e colide contra uma Toyota Hilux que trafegava no sentido oposto. Com o impacto, a moto é arremessada e atinge o próprio piloto.





Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 17h30. Gustavo foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu aos ferimentos.





À polícia, o motorista da caminhonete relatou que seguia pela rodovia quando viu o motociclista empinar a moto e, em seguida, invadir a pista contrária. O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool.





Ainda de acordo com a PM, tanto o motorista da caminhonete quanto o motociclista eram habilitados. A Toyota Hilux foi liberada no local para o proprietário. Já a Honda Titan 160 conduzida por Gustavo estava com o licenciamento vencido e foi removida para um pátio credenciado.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre a ocorrência e aguarda retorno.