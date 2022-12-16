Igreja Cristã Maranata celebra 54 anos de realizações

A ICM tem mais de 5 mil templos espalhados em todo o mundo Crédito: Maranata/Divulgação

Ao completar 54 anos, a Igreja Cristã Maranata (ICM) celebra um momento especial, de crescimento de fiéis e também da sua atuação. São mais de 5 mil templos espalhados pelo Brasil e outros em cinco continentes, conectados por meio dos canais de comunicação por um objetivo comum, que é propagar o projeto de Deus para a humanidade.

Desde sua fundação, em janeiro de 1968, até os dias de hoje, a ICM tem se mostrado forte e atuante em todos os campos. A preocupação com o meio ambiente sempre integrou as ações da Igreja, que tem desenvolvido ações sustentáveis que vão da captação de água à ampliação da produção de energia solar.

O seu papel social também está sempre em evidência, com a forte presença da igreja durante a pandemia, onde mais de 65 mil pessoas tiveram apoio emocional por telefone, além de ceder os Maanains para a realização da vacinação contra a Covid-19.

Confira abaixo um resumo histórico da ICM:

Primeiro estatuto

Primeiro Estatuto

Foi criado em outubro de 1967, quando ainda se denominava Igreja Cristã Presbiteriana. Em fevereiro de 1980, ocorreu a mudança do nome para Igreja Cristã Maranata, e Maanaim passou a se referir aos lugares de estudo para unificação da doutrina.

Origem

A Igreja Cristã Maranata surgiu oficialmente no bairro Belém, em Vila Velha, em 3 de janeiro de 1968. Na ata de organização do primeiro templo da instituição, havia 73 membros, incluindo 21 convertidos.

Presidentes

Presidentes da ICM

O primeiro presidente da ICM foi o pastor Manoel dos Passos Barros, empossado em 1970. Em seguida, o pastor Edward Hemming Dodd, em 1986, assumiu essa posição. O atual presidente, pastor Gedelti Victalino Teixeira Gueiros, tomou posse em 2007.

Instituto Bíblico

Em 2015, o Ibem passou por uma reorganização administrativa-pedagógica e se estabeleceu no cenário educacional Crédito: Maranata/Divulgação

Em 1972, foi implantado o Instituto Bíblico Educacional Maranata (Ibem) para promover cursos bíblicos aos obreiros da igreja e ampliar seus conhecimentos da Bíblia. Em 2015, o Ibem passou por uma reorganização administrativa-pedagógica, e se estabeleceu no cenário educacional, em todas as áreas do conhecimento.

Primeira Grande Reunião

A Primeira Grande Reunião foi realizada em 1976, reunindo mais de 35 mil fiéis Crédito: Maranata/Divulgação

A Primeira Grande Reunião foi realizada em 1976, reunindo mais de 35 mil fiéis, que discutiram sobre a volta do Senhor Jesus e a obra realizada pelo Espírito Santo.

Segunda Grande Reunião

A Segunda Grande Reunião aconteceu em 2005 e teve a participação de 100 mil fiéis Crédito: Maranata/Divulgação

Com a participação de 100 mil fiéis, a Segunda Grande Reunião aconteceu em 2005, no Estádio Mineirão (MG). A reunião foi realizada anos depois da evangelização que aconteceu no mesmo local, que reuniu 37 mil pessoas.

Terceira Grande Reunião

Realizada em 2013, a Terceira Grande Reunião aconteceu em Vitória e teve como base a comemoração dos 45 anos da ICM Crédito: Maranata/Divulgação

Realizada em 2013, a Terceira Grande Reunião aconteceu em Vitória e teve como base a comemoração dos 45 anos da ICM. O evento teve a organização de 10 mil voluntários, um coro de 1,2 mil crianças e foi transmitido via satélite e pela internet para todas as igrejas Maranata do Brasil e exterior e tradução simultânea em cinco idiomas. Participaram mais de 100 mil pessoas presencialmente, na Praça da Enseada do Suá.

50 anos da ICM

O cinquentenário da Igreja Cristã Maranata aconteceu em 2018 Crédito: Maranata/Divulgação

O cinquentenário da Igreja Cristã Maranata, em 2018, foi marcado pela realização de uma Ceia Especial, que envolveu todas as igrejas existentes nos cinco continentes do mundo.

Vacinação

A ICM cedeu Maanains para a realização de vacinação contra a Covid-19 Crédito: Maranata/Divulgação

Durante a pandemia, a Igreja Cristã Maranata suspendeu os cultos presenciais por três meses e, em parceria com as prefeituras, cedeu os Maanains de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra para a realização de vacinação contra a Covid-19.

Cultos on-line

Durante o período de suspensão dos cultos presenciais, foram realizados cultos diários on-line às 20h, transmitidos pelo canal da ICM no YouTube, com mensagens de fé e esperança

Teleatendimento

Uma das principais realizações da ICM durante o período de isolamento social foi a entrada em operação do teleatendimento 24 horas gratuito pelo 0800 707 3076. Foram realizados mais de 65 mil atendimentos telefônicos por pastores treinados para realizar esse contato humanizado.

Sustentabilidade

Em 2014, foi implantado nos Maanains o Projeto de Sustentabilidade Hídrica Crédito: Maranata/Divulgação

Em 2014, foi implantado nos Maanains o Projeto de Sustentabilidade Hídrica, com o objetivo de combater a escassez de água. O projeto realiza o gerenciamento de efluentes líquidos e recursos hídricos e captação de água da chuva por meio de caixas secas, gestão de resíduos sólidos, educação ambiental e reflorestamento.

Energia limpa

A instituição possui três usinas de produção de energia solar em funcionamento Crédito: Maranata/Divulgação

A instituição possui três usinas de produção de energia solar em funcionamento nos Maanains da Serra, Vitória e Vila Velha, além de usinas em Minas Gerais. Há também o reforço de 135 mil kW/h por mês da unidade em Putiri (Serra). As usinas abastecem todas as igrejas da ICM no Espírito Santo, com uma economia de 95%.

Trombetas e Festas

Em 2019, a ICM realizou a primeira edição do evento Trombetas e Festas, que foi transmitida ao vivo para o Brasil e Exterior Crédito: Maranata/Divulgação

Em 2019, a ICM realizou a primeira edição do evento Trombetas e Festas no Maanaim de Domingos Martins (ES). A programação foi transmitida ao vivo para o Brasil e Exterior, via internet, por canais de televisão e também às igrejas conectadas pela transmissão via satélite da ICM. A mensagem foi transmitida em português e com tradução simultânea para outros 10 idiomas.

Trombetas e Festas II

Trombetas e Festas II aconteceu em 6 de novembro de 2022 e foi transmitida para mais de 2 milhões de espectadores em todo mundo Crédito: Maranata/Divulgação

A segunda edição do evento aconteceu em 6 de novembro de 2022 e foi transmitida para mais de 2 milhões de espectadores em todo mundo. Assim como o primeiro, o objetivo foi levar a mensagem ao maior número de pessoas para que possam entender o momento profético que o mundo vive nos dias de hoje e possam se preparar para o arrebatamento.

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