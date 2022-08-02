ICM realiza maior evento de assistência social promovido por uma igreja

Igreja Cristã Maranata realizou o "Dia da Ação Social" em Cariacica, oferecendo diversos serviços gratuitos Crédito: Rodrigo Gavini

Renegociação de dívidas, emissão de carteira de identidade e trabalho, orientação médica e jurídica. Serviços como esses, que estão relacionados com a saúde e bem-estar, são importantes para a população, mas nem todo mundo tem acesso a eles com facilidade. Diante desse problema, a Igreja Cristã Maranata (ICM) tem atuado para oferecer atendimento social gratuito no Espírito Santo

“Dia da Ação Social”. O evento aconteceu no Maanaim, em Reconhecida nacionalmente pelo papel social que já exerce na sociedade, a ICM vem ampliando sua atuação. No último sábado (16), a instituição realizou o. O evento aconteceu no Maanaim, em Cariacica , e foi o primeiro projeto social de grande porte desenvolvido pela igreja.

Segundo o pastor Luiz Eugênio do Rosário, secretário executivo da Igreja Cristã Maranata no Brasil, o objetivo de ações como essa é englobar, na medida do possível, todas as demandas da população em termos de atendimento público e privado.

"A Igreja Cristã Maranata sempre teve, socialmente, as próprias igrejas fazendo o atendimento aos membros em situações precárias e de baixa renda. Agora, nós estamos expandindo esse trabalho para a comunidade de uma forma geral" Pastor Luiz Eugênio do Rosário - Secretário executivo da Igreja Cristã Maranata

Durante o Dia da Ação Social foram oferecidos mais de 20 serviços gratuitos para a população: atendimento jurídico, renegociação de dívidas, emissão de carteira de identidade e trabalho, além de serviços voltados à área da saúde como atendimento clínico pediátrico, ginecologista, vacinação contra Covid-19 e Influenza. Cerca de cinco mil pessoas passaram pelo local durante toda a programação, que teve início às 8h e encerrou às 17h.

A aposentada Geneci Maria de Oliveira é membro da ICM e ficou sabendo do evento por meio da igreja. Para ela, essa foi a oportunidade de levar a neta de 13 anos para emitir a primeira carteira de identidade.

"Achei prático e ágil todo o processo. Eu não estava conseguindo ir em outros locais com a minha neta por causa do horário disponível. Mas agora, de forma rápida, minha neta vai sair daqui já com o documento encaminhado", diz a aposentada.

Geneci Maria de Oliveira levou a neta de 13 anos para fazer a primeira identidade Crédito: Rodrigo Gavini

Odilon Costa Silveira está desempregado e também viu no evento a oportunidade de renegociar as dívidas. De acordo com ele, são seis meses sem conseguir pagar as contas de energia.

Ele acredita que as propostas especiais de pagamento, que foram construídas exclusivamente para o evento, vão ajudá-lo a quitar todas as pendências. "Estou há seis meses parado. Quando soube da realização do evento, não pensei duas vezes", afirmou.

"Esse tipo de trabalho, voltado para a população que precisa, ajuda muito. Vou sair daqui satisfeito e, quem sabe, terei a oportunidade de sair das dívidas" Odilon Costa Silveira - Desempregado

Fabiane Cosmo e o filho Pedro Henrique Cosmo foram em busca de uma vaga de emprego Crédito: Rodrigo Gavini

Assim como Odilon, Fabiane Cosmo também está desempregada e utilizou os serviços disponibilizados pela Agência do Trabalhador de Cariacica que estava no local.

"Quando soube que no evento também estaria presente a Agência do Trabalhador, procurei o local para me cadastrar. Sei da eficiência deles em ajudar as pessoas, encaminhando para o emprego ideal e que se encaixa com o perfil de cada um", destacou.

Agência do Trabalhador esteve no Dia da Ação Social para ajudar pessoas com vagas de emprego Crédito: Rodrigo Gavini

Pedro Henrique Cosmo Silva, de 16 anos, aproveitou a ida da mãe Fabiane Cosmo ao local para garantir uma vaga de estágio.

"Essa é a primeira vez que estou em busca de trabalho. Esse tipo de ação ajuda muitas pessoas e quero sair daqui já encaminhado para um estágio" Pedro Henrique Cosmo - Estudante

Ao todo, foram oferecidas 517 vagas de emprego, sendo que 64 eram exclusivas para pessoas PCD (pessoas com deficiência). Além de contratos efetivos, a agência também estava oferecendo vagas para jovens aprendizes e estagiários.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O Dia da Ação Social também contou com a presença do Corpo de Bombeiros e alguns batalhões de ações especiais da Polícia Militar. Eles prestaram orientação à população sobre prevenção de acidentes domésticos, primeiros socorros e crimes ambientais.

Corpo de Bombeiros prestou orientação à população para prevenção de acidentes Crédito: Rodrigo Gavini

Para falar sobre primeiros socorros, uma equipe liderada pelo subtenente do Corpo de Bombeiros Elias Beltrame fez simulações de desengasgo de crianças e adultos. Os militares também ensinaram as pessoas a fazerem as primeiras manobras para socorrer uma vítima com parada respiratória.

"É importante que a população tenha noção de como fazer uma reanimação cardiopulmonar e desengasgo. Quanto mais rápido forem feitas as manobras, maiores são as chances da vítima sobreviver", explicou.

Corpo de Bombeiros realizou orientações sobre prevenção de acidentes domésticos Crédito: Rodrigo Gavini

Também foram feitas simulações de acidentes envolvendo botija de gás. No local, as pessoas foram instruídas sobre as maneiras de controlar as chamas de um incêndio.

Já a polícia ambiental realizou um trabalho de conscientização, alertando sobre os cuidados acerca do meio ambiente focado na fauna e na flora.

Polícia Ambiental também esteve no local para realizar trabalho de conscientização Crédito: Rodrigo Gavini

Foram expostas várias espécies de animais empalhados que sofreram crimes ambientais, sejam crimes de caça, por meio da manutenção irregular em cativeiro, seja por morte em atropelamento, no caso de negligência dos motoristas em vias públicas e rodovias próximas às unidades de conservação.

ATENDIMENTO MÉDICO

O “Dia da Ação Social” também contou com atendimentos de telemedicina, realizados por médicos do Espírito Santo e também de fora do Estado, que se voluntariaram para oferecer serviços a quem precisava realizar uma consulta com especialistas. Também aconteceram consultas presenciais.

Segundo o coordenador da Equipe Saúde, Robson Silva de Souza, esta foi a primeira vez que o evento incluiu a telemedicina na programação.

A oportunidade, conta Robson, surgiu em decorrência dos atendimentos que foram feitos durante o período de isolamento social, tendo em vista a grande necessidade da população, principalmente nos serviços médicos. “Por isso, colocamos à disposição, também nesta Ação Social, esse tipo de atendimento, mas o nosso foco maior foi nas consultas presenciais”, conta.

Entre os serviços oferecidos estava o de atendimento médico Crédito: Rodrigo Gavini

Ao todo, 30 pessoas foram atendidas por teleatendimento por quatro médicos, entre eles o oncologista Aaron Froede Santos. "Na igreja, temos prática de atendimentos voluntários médicos que já tinham o hábito de usar esse recurso, especialmente por ocasião da pandemia. Porém, em termos de uma ação social em comunidade específica, foi inédito para mim”, conta.

"Para mim, foi uma experiência totalmente nova e muito positiva atuar pela telemedicina em um evento beneficente" Aaron Froede Santos - Oncologista

Ele também ressaltou a importância de poder servir ao próximo, ajudar pessoas necessitadas, além das fronteiras de referência do SUS. “O SUS é importantíssimo ao cidadão, mas como todo sistema tem suas limitações, ações como esta nos possibilitam vencer essas barreiras e cuidar de pessoas que talvez não conseguíssemos antes de uma forma mais significativa”, diz.

Já o atendimento presencial contou com 12 médicos no local, realizando, ao todo, 120 consultas nas especialidades de Pediatria, Clínico, Ginecologia, Urologia, Psicologia e Geriatria. As consultas com oftalmologistas somaram um total de 40 atendimentos com exames, enquanto os profissionais de Odontologia chegaram a atender 45 pacientes.

O presidente da Associação Médica do Espírito Santo (Ames), Leonardo Lessa, esteve no local acompanhando a Ação Social e elogiou a iniciativa. “Pelo tamanho do evento, foi um marco e um exemplo. A Igreja tem a função social de apoio à comunidade. Que venham outros eventos como este”, diz.

Para o coordenador da Equipe Saúde, os números do evento deixam uma sensação de satisfação. “Ficamos todos com um sentimento de gratidão ao nosso Deus e saber que os resultados e o nível de satisfação da população foram altos. Queremos fazer muito mais, dando continuidade a ações como esta, aperfeiçoando e procurando mais parcerias e colaboradores para realizar o melhor”, complementa.

REPAGINADA

Para as pessoas que quiseram dar um toque no visual, a ação social também ofereceu cortes de cabelo gratuitos. No local também tinha um bazar social com diversas opções de roupas seminovas, sapatos e acessórios. Para as crianças, havia atividades educativas, brincadeiras, pipoca e algodão doce.

Cortes de cabelo gratuitos também foram realizados durante o Dia da Ação Social Crédito: Rodrigo Gavini

PRIMEIRO EVENTO DE GRANDE PORTE

Esse foi o primeiro evento de grande porte direcionado à ação social que a Igreja Cristã Maranata promoveu. De acordo com o pastor Elias, a ideia surgiu de boas experiências em atividades sociais já realizadas pela igreja.

"A primeira experiência foi através de um trabalho social e evangelístico que é feito há seis anos pela Igreja Cristã Maranata na Amazônia. Duas vezes por ano, nós vamos até lá para atender a população no aspecto da saúde e na questão evangelística. Tudo é oferecido de forma gratuita. Outra experiência foi que, no início da pandemia, a igreja disponibilizou os Maanains para que os governos municipal e estadual pudessem usar o espaço para a vacinação. A percepção da sociedade foi positiva nesse aspecto e enxergamos a possibilidade de ampliar o papel social da igreja", explica o pastor, que conta que a escolha de Cariacica foi pensada estrategicamente para atender um grande número de pessoas.

"Identificamos o Maanaim de Cariacica como tendo uma infraestrutura adequada, um espaço físico amplo, condições para receber uma população grande. Levamos essa proposta para diversas instituições, tanto da iniciativa privada quanto pública, que viram como um bom projeto para se alinhar e prestar esse tipo de serviço", detalha o pastor.

Maanaim de Cariacica recebeu mais de cinco mil pessoas durante o Dia de Ação Social Crédito: Rodrigo Gavini

Segundo o pastor Elias, desde o início do projeto, houve uma adesão completa da instituição, dos parceiros e até mesmo dos membros da ICM que trabalharam como voluntários no local, prestando serviços de atendimento à população.

A iniciativa também contou com a participação do pastor Evaldo Carlos dos Santos, que é líder na Primeira Igreja Batista da Praia da Costa e líder do evento Jesus Vida Verão. Ele defendeu que é preciso "agregar forças" em iniciativas sociais.

"Eu quero parabenizar a Igreja Cristã Maranata por essa iniciativa tão importante. Ela é significativa, porque ela está trazendo não só a palavra, a esperança e o cuidado espiritual, mas ela também está trazendo o trabalho físico e material para a vida das pessoas. Quando nós agregamos força, o resultado é bem melhor, e as pessoas, a comunidade de maneira geral, são abençoadas através deste esforço comum", disse.

Um bazar também foi montado pela Igreja Cristã Maranata Crédito: Rodrigo Gavini

Autoridades como o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , e o prefeito de Cariacica, Euclerio Sampaio, prestigiaram o evento. "Eu só tenho a agradecer à Igreja Cristã Maranata por ter escolhido Cariacica para desenvolver um evento dessa magnitude. Onde o trabalho do Estado não alcança, o trabalho social da igreja está lá para abraçar aquelas pessoas que necessitam. Além do trabalho espiritual que a Igreja Cristã Maranata faz, tem agora esse trabalho magnífico em favor da nossa população", elogiou o prefeito Euclerio Sampaio.